FIKCIA Investícia šéfa propagandy Hlasu do dovolenky dvojice rozhádaných politikov sa vyplatila nad očakávania.

Kuvičie hlasy o tom, že ľavicoví lídri len hrajú na občanov divadlo, zjavne mali svoje opodstatnenie. Hoci sa všetko odohralo trochu inak a trochu skôr, než sme čakali, spojenie slovenských sociálnych demokratov je dnes už realitou. Smer totiž kompletne zhltol Hlas a z dobre informovaných zdrojov sa nám donieslo, že tým stále nie je jeho apetít celkom uspokojený. Ale po poriadku.



Ešte donedávna si Peter Pellegrini a Robert Fico nevedeli prísť na mená. To Hlasu príliš neprospievalo a vajatanie jeho šéfa preferencie ešte viac znižovalo. Ochabujúca priazeň voličov, samozrejme, neunikla pozornosti mediálneho mága a šéfa propagandy Erika Tomáša. Preto sa rozhodol pre riskantný krok a rivalom kúpil zo straníckych peňazí exkluzívnu dovolenku na vietnamskej riviére neďaleko Hočiminovho Mesta. „Chcel som, aby sa obaja ocitli nerušení v prostredí, ktoré ich v istom zmysle spája a kde sa s nikým veľmi nedohovoria. Aby tak akosi prirodzene našli k sebe cestu,“ prezradil nám Tomáš neochotne. „K podrobnostiam sa nebudem vyjadrovať, lebo vy by ste ich zase prekrútili.“



Čo nepovedal Erik, to nám do podrobností zosumarizoval náš vietnamský reportér Jano Ce-tung, ktorý politikov počas pobytu monitoroval. „Bolo to trochu problematické, lebo o sebe nevedeli a každý mal iný program,“ spomína reportér. „No na tretí deň sa náhodou stretli v istom bare a začalo sa divadlo. Najprv sa tak pohádali, že domáci z podniku v panike zutekali. Padali slová ako ,podrazák‘, ,nevďačník‘, ,trtko sprostý‘ či ,hovnivál‘. To boli tie slušnejšie. Barman však do nich priebežne lial nejakú miestnu ohnivú vodu a emócie sa postupne zásadne menili. Dokonca sa aj pár hostí vrátilo. Okolo tretej ráno sa už len dohadovali, či sa budú volať Smerohlas alebo Hlasosmer.“



Ďalší vývoj už mal podľa Jana rýchly spád. „Stali sa zase nerozluční kamaráti, cez deň chodili spolu na pláž a nakupovať, po večeroch popíjali na terasách svojich apartmánov. Dokonca na diskotéke boli! No ku koncu ich očividne ošívalo. Asi sa nevedeli dočkať, kedy radostnú novinu oznámia Slovákom.“



Stalo sa tak v pondelok na tlačovej besede v centrále nového politického zoskupenia Smer a Hlas národa Sociálna demo­kracia. Obaja lídri oznámili, že pracujú na kompletne novom programe, podľa ktorého vraj našu krajinu konečne povedú k prosperite. Hneď po tom, ako sa vyplačú, že im minulá vláda nechala prázdnu špajzu, že verejné financie sú rozvrátené, že treba splácať obrovské dlhy a že pred tým, ako začneme stúpať k výšinám, si na nejaký čas budeme musieť zase utiahnuť opasky.



Podľa svedka stojaceho neďaleko rečníckeho pultu sa tesne pred koncom tlačovky Pelle naklonil k Ficovi a zašepkal mu do ucha: „Balíčky, Robo, nejaké balíčky im sľúb.“ Na to bývalý šéf Smeru zašomral: „Kašlem na ne. Ešte zhltneme Republiku so SNS a budeme mať našu vysnívanú vládu jednej strany aj bez balíčkov.“