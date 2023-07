FIKCIA Šéf národniarov chce bojovať nielen za práva menšín ale i väčšín. Nikto tu nebude diskriminovaný, vyhlasuje rezolútne.

Nedávno zverejnený rozsiahly zoznam (zatiaľ) odporúčaných oslovení prí­slušníkov LGBTQ komunity, ako aj plán Progresívneho Slovenska kriminalizovať ľudí za hanobenie okrem iného rodovej identity natoľko rozčúlili predsedu SNS, že sa rozhodol konať. „To už nie je normálne! Človek aby so sebou nosil hrubú buchlu a vždy si v nej nalistoval, koho má ako nazvať, či mu má hovoriť ten, tá, to či ono. O chvíľu nám ešte nariadia, ako sa máme pri komunikácii s nimi tváriť,“ hromžil Andrej Danko prekvapivo súvislo a štylisticky uspokojivo. „Ja sa však pýtam, či sme pri všetkej tej ochrane rás, etník, národností a orientácií na niečo nezabudli!“



Poukázal na to, že na Slovensku sú roky beztrestne zosmiešňovaní a hanobení napríklad obyvatelia mnohých miest a dedín. „Prešovčanom hovoria koňare, Banskobystričanom pažravci, Košičanom vraňare, občania ďalších lokalít musia znášať nelichotivé označenia ako borovičkári, žochári, handrári, havkáči alebo dokonca žlté pupky či šaľene vyhodňare! Kde sú ľudskoprávne organizácie, aby proti tomuto zakročili?“



Ako pokračoval, to nie sú jediné skupiny obyvateľstva, ktoré sú vystavené dehonestujúcim výrazom. „Čo takí alkoholici, feťáci, kleptomani, kriminálnici, heteráci, pracháči, náckovia, štetky? Nemali by sa aj v ich prípade používať krajšie a korektnejšie názvy? Alebo ako sa majú cítiť Maďari, Záhoráci, mantáci alebo Hotentoti, keď sa ich príslušnosťou označujú slovenskí hlupáci?“ Kapitán nezabudol spomenúť ani rómsku komunitu, ktorá slovenskú majoritu bežne tituluje slovom gadžo. „Po prvé neviem, čo to je, a po druhé ma to uráža,“ skonštatoval. „Toto skrátka nebudeme ďalej tolerovať!“



Preto sa rozhodol zasadiť progresívcom tvrdú ranu a Slovákom rozšíriť obzory. „Ak chrániť, tak všetkých bez rozdielu. Do predmetného para­grafu 423 presadíme doplnenie každej potenciálne hanobenej menšiny i väčšiny, zákaz ich problematického označenia a stanovíme správny prístup k nim,“ uviedol na tlačovej besede, čím istú menej skúsenú redaktorku trochu vyviedol z obrazu. "Ale pán Danko, veď vy ešte idete rozšíriť to, proti čomu sami brojíte. To mi nedáva zmysel," podarilo sa jej spýtať napriek hlasným protestom znudených kolegov. Predseda SNS však reagoval nečakane brilantne: "Ale veď o to ide pani redaktorka. Vnútime našim slnečným aktivistom ich vlastnú medicínu. Ukážeme im, ako môže spoločnosť vyzerať, ak sa ich absurdity budú aplikovať všeobecne. Možno sa potom spamätajú a uberú trochu pary."



V osvete chce ísť Danko ešte ďalej. Pred pár týždňami si po náročnom štúdiu domácej i svetovej odbornej literatúry vybavil profesúru a bude na gymnáziu v rodnej Revúcej prednášať globálne unikátny predmet kapitoly z reálnej politickej korektnosti. „Vzdeláme ľudí, vyvedieme ich z toho bludného kruhu, a keď konečne pocítia, že spravodlivosť je tu pre každého, zavládne u nás mier a láska k blížnemu,“ uzavrel čerstvý profesor optimisticky.