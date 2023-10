FIKCIA "V mladosti som bol veľkým obdivovateľom pána Dzurindu, v izbe som mal jeho plagát hneď vedľa plagátov Britney Spearsovej a Jozefa Tisa," hovorí Milan Uhrík.

Nezaháľajú. Milana Uhríka a Mikuláša Dzurindu neúspech v septembrových parlamentných voľbách zjavne od politiky neodradil. Naopak, už majú pripravenú spoločnú stratégiu na nasledovné štyri roky. „V strane sme analyzovali výsledky a do oka nám padla jedna zvláštnosť. Ak by sa k nášmu volebnému zisku pripočítali hlasy strany Modrí, bolo by to presne 5,01 percenta. To nemôže byť náhoda,“ povedal exkluzívne pre PLUS 7 DNÍ šéf strany Republika. „Rozhodli sme sa preto urobiť jedinú logickú a správnu vec - spojiť sa.“

Nový politický subjekt bude mať príznačný názov Modrá republika. „Som mimoriadne šťastný, že sa to takto vyvinulo. V mladosti som bol veľkým obdivovateľom pána Dzurindu, v izbe som mal jeho plagát hneď vedľa plagátov Britney Spearsovej a Jozefa Tisa. Poviem vám, boli to krásne časy,“ zveril sa nám europoslanec, ktorý bol v minulosti členom mládeže SDKÚ. „Zase raz sa ukázalo, že všetko zlé je na niečo dobré. Nebyť volebného zlyhania, naše cesty by sa zrejme nikdy neskrížili.“



Dohodu potvrdil aj Mikuláš Dzurinda, ktorý si od nového spojenectva veľa sľubuje. „Pre Slovensko aj pre mňa osobne je lepšie, keď som súčasťou parlamentu, ako keď tam nie som,“ uviedol pre náš týždenník. „Práve preto je skvelou správou, že sa nám podarilo zlúčiť so stranou s pomerne širokou voličskou základňou. Keď k tomu prirátame mojich stúpencov, medzi ktorých patria hlavne kamaráti, známi a väčšia časť rodiny, rysuje sa nám životaschopný politický subjekt.“

Bývalý premiér sa nepovažuje za príliš starého na predĺženie niekedy úspešnej kariéry. „Ale prosím vás, však sa pozrite na svetové trendy. Prezidenti Číny a Ruska sú sedemdesiatnici, Joe Biden má dokonca osemdesiat,“ upozornil na zaujímavú vec. „Ak ďalšie voľby usporiadame v riadnom termíne, o štyri roky budem mať sedemdesiatdva. Pribudnú mi teda skúsenosti, ale energie a odhodlania mi určite neubudne. A to je víťazná kombinácia.“