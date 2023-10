FIKCIA Po všeobecnej veselosti a množstve úsmevov prišiel bolestivý zvrat. Igorov desivý zážitok bude zrejme znamenať zásadnú zmenu v smerovaní jeho politického zoskupenia.

O nečakanom volebnom výsledku obyčajných a kamarátov sa špekuluje už od nedele. Veď politológovia a sociologickí experti neverili ani tomu, že by preliezli do parlamentu. A keď sa vzápätí prevalilo, že líder OĽaNO bodoval hlavne v obciach s dominantnou rómskou komunitou, zosilneli obvinenia z manipulácie a podplácania najchudobnejších vrstiev.



Igor Matovič si zo zlých jazykov tradične veľa nerobil a ponúkol vlastné vysvetlenie. „Ľudia vidia, že nerobím žiadne rozdiely, že neochvejne bojujem za všetkých rovnako, a prirodzene to cítia hlavne tí najzraniteľnejší. Nič iné za tým nehľadajte,“ povedal médiám.



Potiaľ by azda bolo všetko v poriadku, keby zase nezačal tlačiť na pílu. Ako uviedol v pondelkovej tlačovej správe: „Po dôkladnom preštudovaní výsledkov hlasovania sme v hnutí dospeli k názoru, že som jediný, kto by mal zaznávané a odsudzované rómske etnikum reprezentovať. Takú mocnú podporu predsa nemôžem zradiť!“ Vzápätí sa vyhlásil za všerómskeho kráľa a so svojím tímom zamieril na košický Luník IX, kde si chcel otvoriť nové sídlo.



„Spočiatku sa zdalo všetko v poriadku,“ spomína na vypäté chvíle jeho verný kolega Michal Šipoš. „Tamojší obyvatelia predsedu objímali, robili si spoločné selfie, dokonca niekde zohnali chlieb so soľou a zaspieval nám aj detský folklórny súbor. No po celý čas som v ich očiach videl nevyslovenú otázku.“



Rýchlo sa ukázalo, že oprávnene. Po necelej hodine veselenia, popíjania a spriadania plánov, ako v ďalších predčasných voľbách politických oponentov spoločnými silami prevalcujú, zaznela opatrná otázka: A kedy sa budú rozdávať päťstovky?



„Potom to už išlo,“ pokračuje stále otrasený Šipoš. „Hlasy mohutneli, padli i nadávky, vysvetľovanie bolo zbytočné. No a keď sa prirútila veľká skupina chlapov, ktorí stavili tisícky eur na víťazstvo nášho hnutia, dav sa pohol. Igora som hodnú chvíľu nevidel, len lietajúce päste, palice, dokonca akýsi tínedžer za drobný poplatok požičiaval boxerské rukavice. Bolo to strašné. Decká si ten masaker nakrúcali na mobil a rómska poriadková služba sa nemala k činu. Zasiahli, až keď skupina žien dovliekla kladivá, sekery a krompáče.“

Matovič skončil v nemocnici s modrinami po celom tele, niekoľkými fraktúrami a fixáciou prerazenej sánky. Treba povedať, že bolestivé fiasko znášal hrdinsky: „Nejakú tú ranu znesiem, ale toto už bolo asi priveľa,“ precedil pomedzi zdrôtované zuby. „Keď sa dám dokopy, asi to skúsim radšej s Maďarmi.“