FIKCIA Bývalý minister financií chce byť Slovákom nablízku každý deň. "Budem tu s vami, nekonečne dlhý čas," zanôtil si na tlačovke známy hit od Mariky Gombitovej. Novinári onemeli.

Predvolebná kampaň môže mať rôzne podoby, nápadom sa medze nekladú, no zdá sa, že Igor Matovič zase dokázal prekonať aj tie najdivokejšie očakávania. Až natoľko, že na jeho poslednej tlačovej konferencii novinári kompletne stratili reč. Po tom, čo mu 500-eurové odmeny za účasť vo voľbách poslancu definitívne zatrhli, totiž predstavil nový rad toaletného papiera "IGOR DO KAŽDEJ RODINY" s potlačou svojej tváre. „Bude sa vyrábať z najkvalitnejších materiálov, stopercentne recyklovateľných a hlavne bude úplne zadarmo pre všetkých občanov Slovenska. Bez ohľadu na to, koho budú voliť,“ uistil bývalý minister. „Ako vidíte, stále nezištne pomáhame a robíme ľuďom radosť. Pretože takí my sme!“



Ako predseda OĽaNO ďalej uviedol, jeho inovatívny spôsob oslovenia voličov prináša celý rad pozitív. „Bilbordy sú drahé, lezú ľuďom na nervy a okrem manipulácie neplnia žiadny iný účel. Televízne debaty sú zas len trápna šou, ktorá bičuje emócie a nič nerieši. Nanajvýš sa vysielateľom sypú peniaze z reklamy. Zato kvalitný toaletný papier a zadarmo, to je niečo, čo ľuďom reálne pomôže. Niektorým skrášli nový deň, iným zlepší látkovú premenu, prelieči zápchu. V každom prípade im každé ráno pripomenie, kto tu na nich stále myslí, kto plní ich potreby, kto sa pre nich obetuje.“



Pre nový produkt, ktorý vyrába trnavská firma Pavlinka & priatelia, bolo vybraných viacero podobizní šéfa obyčajných aj trefných sloganov, tematicky zameraných tak, aby sa dali používať podľa aktuálnych požiadaviek spotrebiteľov. Psychológ Ignác Húščava, ktorý sa podieľal na vývoji, nám vysvetlil, že každý výraz tváre, každá myšlienka, stručne vyjadrená na jednotlivých útržkoch, vyvolá iné vnútrotelové reakcie. „Vo fáze klinického testovania sme sa ojedinele stretli aj s vedľajšími účinkami ako dáviaci efekt, zvýšený krvný tlak či ľahká nevoľnosť, tieto javy však rýchlo odzneli a v konečnom dôsledku podporili cirkuláciu krvi u daných subjektov, dokonca v istom zmysle vyvolali reštart celého organizmu. To je vec, ktorú ešte budeme skúmať a priebežne kreovať,“ doplnil Húščava.



Nie je bez zaujímavosti, že "IGOR DO KAŽDEJ RODINY" bude mať ľahkú, nevtieravú vôňu lesa s jemným podtónom čokolády. To má okrem iného vyjadrovať, že líder obyčajných myslí ekologicky a stále má na zreteli blaho našich ratolestí. Predseda SaS Richard Sulík to vidí inak. „Myslím si, že nám Matovič celkom zrozumiteľne naznačil, kam sa krajina pod jeho vedením bude uberať,“ povedal.

Ťažko povedať, či Slováci majú rovnaký názor, isté však je, že prvé dodávky predvolebných toaletných papierov sa rozchytali a centrálu OĽaNO už dva dni oblieha množstvo záujemcov hádajúcich sa o miesto v rade dlhom desiatky metrov. „Sú aj takí, ktorí sa snažia dostať dopredu rôznymi podfukmi. Tvrdia napríklad, že im nový produkt predpísal ich gastroenterológ či psychoterapeut a preukazujú sa falošnými receptmi alebo vyhlasujú, že ako voliči hnutia majú prednosť,“ hlásil náš reportér priamo zo Zámockej ulice v Bratislave.

Z dobre informovaných zdrojov sme sa dozvedeli, že masívne objednávky prichádzajú aj zo zahraničia. No hoci sú zberatelia ochotní výrobok vysoko preplatiť, hlava obyčajných ich odmieta. „Len zadarmo a len pre našich,“ vyhlásila nekompromisne. „Čím viac Slovákov obdarujeme, tým ľahšie tej hávedi, čo sa derie do parlamentu, vytrieme... zrak.“