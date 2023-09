FIKCIA "Ešte len dva dni som žena a už oveľa intenzívnejšie vnímam problémy svojich drahých voličiek," povedala nám zdanlivo neznáma politička.

Hoci predvolebné preferencie jednotlivých strán sa líšia od agentúry k agentúre, všetky sa zhodujú, že ak by aj saskári preliezli do parlamentu, bude to s odretými ušami. Ani dookola omieľané tvrdenie, že ich program je bezkonkurenčne najlepší, im nijako nepomohlo. „Nikto si ho ani neprečíta, tobôž nepochopí, akým obrovským prínosom pre Slovensko by bol,“ horekoval nedávno Richard Sulík. „Možno, keby som si zaplával v Dunaji a ukázal svoje spus­tnuté telo ako pán Fico, fungovalo by to lepšie.“



Než sa však odhodlal vstúpiť do našej veľrieky, ako blesk z jasného neba prišiel najnovší prieskum agentúry AKO, podľa ktorého by si viac než päťdesiat percent občanov želalo v politike početnejšie zastúpenie nežného pohlavia. Líder slobodných nelenil a začal konať. Tentoraz musíme s hanbou priznať, že ani naše dobre informované zdroje neboli v obraze. Až kým Bratislavu nezaplnili bilbordy s novou tvárou SaS. Dodatočne sme sa dozvedeli, že náročný zákrok politik podstúpil na viedenskej klinike rekonštrukčnej chirurgie.



„Podrobnosti nemôžem špecifikovať, ale teda urobiť z pána Sulíka ženu dalo zabrať celému môjmu tímu,“ prezradil nám hlavný chirurg Manfred Mucha. „Odmietal sa vzdať svojej briadky, ustavične všetko komentoval, kritizoval, zasahoval do pracovných postupov, dokonca hrozil, že keď nebude po jeho, povalí nám kliniku, vraj s tým má skúsenosti.“ Až keď ho uspali, konečne mali voľné ruky a s výsledkom boli nadmieru spokojné obe strany.



„Pozrite, ja som technokrat, prepáčte, technokratka, pre mňa sú rozhodujúce čísla a tie hovoria jasnou rečou. Päťdesiat percent je takmer desaťnásobok nášho volebného potenciálu, masa, ktorá skutočne môže zásadne zmeniť hru,“ vysvetlila Ria Sulíková, ako si hlava Sasky najnovšie hovorí, a zľahka si odhrnula prameň vlasov z čela. „Ako sami vidíte, zákrok mi priniesol aj ďalšie, dávno zabudnuté benefity.“



Nebola to len čistá kalkulácia. Slobodná zmena pohlavia do veľkej miery korešponduje s ideovou líniou tohto politického zoskupenia, a ako Ria s úsmevom podotkla, nie je na škodu ísť príkladom. „Poviem vám pravdu, len dva dni som žena a už oveľa intenzívnejšie vnímam problémy svojich drahých voličiek,“ vyznala sa spontánne. „Som oveľa citlivejšia, empatickejšia a dnes už vidím situáciu v našej spoločnosti aj z druhého brehu. Dáva mi to celkom nový rozmer nielen ako političke, ale aj ako človeku.“

Zároveň nás uistila, že po jej prerode sa voliči môžu tešiť na mnoho ďalších pozitívnych noviniek. Staronová líderka plánuje kompletné prekopanie volebného programu strany i balíčka opatrení, ktoré už nebudú vychádzať len z excelových tabuliek a neosobných štatistík. Majú byť ľudskejšie, láskavejšie a prínosné pre všetky pohlavia.



„To sú detaily, ktoré som vôbec nevnímala, a až teraz si uvedomujem, aké sú dôležité. Ale prepáčte, už musíme skončiť, pretože mám stretnutie dámskeho klubu,“ uzavrela Ria, rozšafne pohodila bohatou hrivou a stratila sa v hlúčiku svojich fanúšičiek.