Špecifickú predvolebnú kampaň bude mať Smer zadarmo. Dokonca za ňu zhrabne honorár.

Igor Matovič so svojimi fiatkami či s toaletným papierom nie je na Slovensku jediný, kto v predvolebnom súboji politických strán hýri nápadmi. Pre inovácie sa rozhodol aj líder Smeru, ktorý však prijal úplne inú stratégiu. Uzavrel obojstranne výhodnú pracovnú zmluvu s RTVS, podľa ktorej bude za symbolický honorár každý večer čítať deťom rozprávky na dobrú noc. A nie hocijaké. Ako nám sám vysvetlil, na ich príprave sa podieľa celý realizačný tím a budú mimoriadne precízne a zrozumiteľne mapovať pre maloletého poslucháča aktuálnu situáciu na Slovensku. „Niektoré sú prostonárodné, jemne upravené, iné majú pôvod v zahraničí alebo sú celkom nové. Zopár z nich už má aj finálnu podobu,“ prezradil nám šéf ľavičiarov. „Na svete je napríklad Červená šatôčka, O troch grošoch vlastnou hlavou, Robolvár najväčší na svete či Princezná s americkou hviezdou na čele. Ďalšie ešte kreujeme.“



Nápadov majú vraj celú kopu, no niektoré museli zavrhnúť. Hlúpeho Jana chceli napasovať na predsedu OĽaNO, no odborný poradca ich upozornil, že pôvodný Jano v skutočnosti vôbec nebol hlúpy, rovnako Zbojnícke chodníčky kapitána Budzogáňa nemali komu prifariť, keďže v nepriateľských táboroch žiadneho vhodného kapitána nenašli. Na druhej strane vznikajú nové diela, ktoré nenásilným spôsobom ilustrujú, ako by smeráci rozsievali dobro po krajine, keby mohli.



„Možno vám znie celý projekt trochu nezmyselne, ale to len preto, že nevnímate veci v súvislostiach,“ vysvetlil nám blahosklonne Fico. „Jednou z mnohých našich predností je, že myslíme dopredu. Pozrite, aktuálne voľby máme prakticky vo vrecku, ale čo ďalej? My tu nechceme byť jedno volebné obdobie, ale dlho. Veľmi dlho. A práve preto už teraz podchytíme mladú generáciu, hoci je takpovediac stále v plienkach. Aby si k nám od útleho veku vybudovala pozitívny vzťah. A ako je známe, budovateľskú teóriu máme v malíčku!“



Novým projektom však necielia len na budúcnosť. Ako nám povedal dobre informovaný zdroj, priazeň najmladšej generácie by im mohla pomôcť už teraz. „Vychádzajú z jednoduchej logiky – stačí sa pozrieť, ako to vyzerá, keď dieťa v hračkárstve niečo veľmi chce. Skrátka, smeráci veria, že si ich drobci vydupú,“ spresnil zdroj.



Prvé epizódy už v testovacej fáze v éteri zazneli, no nie celkom splnili predsedove očakávania. Viacero rodičov podalo sťažnosť, tvrdiac, že sa im ratolesti po jeho rozprávkach strhávajú zo sna. Búria sa i preťažení pediatri, ktorým sa zvýšila návštevnosť ambulancií. „Najhoršie to bolo v nedeľu, keď Fico na konci vysielania začal spievať Pokapala na salaši slanina! To bol des. Zástupy sme tu mali, pán redaktor, zástupy!“ zalamoval rukami prednosta detskej kliniky v bratislavskej Dúbravke MUDr. A­l­ojz Slávik. „Ešteže v rozhlase nemôže tancovať. To by sme museli povolať posily z Česka.“