FIKCIA "U vás píše scenáre sám život," uviedol pre PLUS 7 DNÍ režisér Christopher Nolan.

Tak toto je skutočná bomba, priam jadrová. Po úspechu filmu Oppenheimer o živote tvorcu prvej atómovej zbrane sa režisér Christopher Nolan rozhodol natočiť voľné pokračovanie snímky. A nie hocikde, ale rovno na Slovensku. „Na vašej krajine ma zaujali silné príbehy a netypické talenty ľudí v politike,“ prezradil exkluzívne pre PLUS 7 DNÍ americký režisér s tým, že už zvládli prvé scény a premiéru plánujú na koniec roka 2024. „Pri tvorbe prvej časti som mal problém spracovať vedcovu biografiu do zmysluplného scenára. U vás toto nehrozí, pod Tatrami píše scenáre sám život.“

Ako sme sa dozvedeli, Oppenhaimer II sleduje príbeh tunajšieho politika, ktorý pracuje na vývoji nie jednej, ale celého radu atómoviek. Žiadna z nich by osamote Hirošimu nezničila, ale spolu je ich devastačná sila obrovská. Jednotlivé bomby pritom zasahujú do rôznych oblastí života. „Ten človek je blázon a génius v jednej osobe,“ hovorí s nadšením Christopher Nolan. „ Dokázal napríklad vymyslieť reťazovú reakciu antigénových testov, jeho daňová reforma vyznieva jednoducho, pritom je založená na neuveriteľne zložitých prepočtoch s obrovským množstvom neznámych. Jedným slovom – paráda.“ Ako dodal, zaujali ho aj ďalšie politikove práce a experimenty – či už podiel na geostrategickom projekte Sputnik, alebo odhodlanie stlačiť pomocou statusov na sociálnych sieťach teplotu v koalícii na absolútnu nulu. „Všetko sú to obrovské víťazstvá vedy, ktoré by nemali zostať nepovšimnuté,“ dodáva.



Christopher Nolan však na Slovensku našiel aj množstvo ďalšej inšpirácie. „Som absolútne unesený z toho, čo všetko vaši politici dokázali,“ rozplýva sa. „Jeden objavil generátor náhodných slov na prekročenie päťpercentnej hranice zvoliteľnosti, druhý vynašiel sérum zabúdania, vďaka ktorému si ľudia nepamätajú na žiadne korupčné aféry, iní zas skúmajú rôzne sociálne modely správania s cieľom prísť o čo najväčší počet voličov.“ Ako dodal, vážne uvažuje, že k nám príde natočiť aj pokračovanie niektorej z ďalších úspešných snímok. „Už mám nápady pre Interstel­lar, Temného rytiera a som si istý, že by sa u vás našlo aj zopár Batmanov,“ uviedol na záver.