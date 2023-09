FIKCIA Odborníci analyzovali divadlo pred Úradom vlády SR a dospeli k nečakaným záverom. Tvoria dvaja politickí rivali zamilovaný pár?

Nedávny incident medzi známymi politikmi vyvolal búrku v slovenských vodách a internet sa zaplnil množstvom rozporuplných reakcií. Podľa našich zistení však nie je všetko také jednoznačné, ako sa zdá na prvý pohľad. Redakcia PLUS 7 DNÍ poskytla všetky dostupné audiovizuálne materiály z predmetnej roztržky na analýzu odborníkom z Ústavu digitálnych štúdií SR a tí dospeli k prekvapujúcim záverom. „Ak sa dobre pozriete na detaily, aj voľným okom sa dá pozorovať, že ,útočník‘ sa nenaťahuje za mikrofónom, skôr badať túžbu po dotykoch,“ skonštatoval vedúci analytického tímu, ktorý v kontexte s touto kauzou nechcel byť menovaný. „Následne sa Robert K. privinie k pánovi Matovičovi a jeho ruky sú opäť dole.“



To by, samozrejme, nemuselo mať žiadny sexuálny podtext, keby odborníci neskúmali aj audio­stopy. Tie vyvolali viac otázok než odpovedí. „Na záznamoch jasne počuť, ako Kaliňák hovorí: ,Prestaň, Igor, prestaň.‘ Keď sme zvýšili intenzitu zvuku a odstránili šumy v pozadí, počuli sme pokračovanie: ,Nie tu pred kamerami!‘ Na obraze nevidieť, čo presne ktorý z nich robí, reakcia Igora Matoviča ‚pusti to, pusti to‘ však napovedá, že nielen on sa nevedel ovládnuť.“



K udalosti nám pár slov povedal i známy psychológ Ivor Dúhový: „Zatiaľ sme v štádiu dohadov, takže nebudem zachádzať do úplných detailov. Stačí si však pripomenúť jednu z úvodných scén, keď Robert Kaliňák stojí za okienkom Raptora so zmyselným úsmevom na tvári a zopätými rukami, akoby prosil. V jeho očiach nie je agresia, ale zjavná túžba. Mne to tak vychádza, že nešlo o akt nenávisti, ale o prejavy obojstrannej extrémnej náklonnosti.“



Výsledky analýzy potešili aj Jessicu Očenášovú, prezidentku Transparentnej asociácie politických analytikov Slovenska (TRAPAS). „Opäť raz sa ukázalo, že netreba robiť unáhlené závery,“ povedala pre PLUS 7 DNÍ. „Koľko sa narozprávalo, ako sa násilie stáva súčasťou slovenskej politiky. A vidíte, naši volení predstavitelia v skutočnosti šíria lásku.“



Matovič ani Kaliňák sa k otázke, či tvoria pár, nevyjadrili. Namiesto toho sa vo virtuálnom priestore objavilo vyhlásenie predstaviteľov LGBTQ+ Slovensko, ktorí požadujú, aby sa s prekvapivými informáciami narábalo veľmi opatrne. „Neželáme si, aby potenciálni členovia našej komunity boli, obzvlášť v tomto hektickom období, akokoľvek stigmatizovaní,“ uviedli na svojom portáli.