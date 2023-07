FIKCIA Na festivale v Rumunsku to vraj myslel celkom inak. Len jeho myšlienkové pochody novinári zase nepochopili.

Nie je nič výnimočné, že sa maďarský premiér z času na čas nechá uniesť. No všetko má mať svoje hranice. Jeho nedávny prejav na festivale v rumunskom meste Băile Tușnad, kde označil Slovensko za odtrhnuté územie svojej krajiny, nemohla naša vláda ignorovať. Preto si rezort zahraničných vecí zavolal na koberček veľvyslanca Csabu Balogha a požiadal ho o vysvetlenie. Ambasáda našich južných susedov niekoľko dní mlčala, potom však prišiel šok. Do Bratislavy totiž začiatkom týždňa bez ohlásenia dorazila celá maďarská delegácia na čele so samotným Orbánom, nahodeným v slovenskom ľudovom kroji. Bizarný pohľad dokreslili folkloristi, ktorých si premiér priviezol v dvoch autobusoch a ktorí na námestí pred Prezidentským palácom odštartovali divokú, nespútanú veselicu. To, čo sa sprvu javilo ako ďalší medzinárodný incident, vyvrcholilo do milého chaosu plného muziky, tanca, spevu a langošov zadarmo. Ochrankári a palácová stráž po zbytočných pokusoch o nastolenie poriadku len bezmocne rozhodili rukami a začali si robiť selfie s dievčatami v slovenských i maďarských krojoch.



Napriek porušeniam všetkých možných protokolov Zuzana Čaputová prerušila svoj oficiálny program a po upokojení situácie Viktora Orbána prijala. Sama určite nečakala, čo všetko ešte bude nasledovať.



„Ako obvykle novinári zase nepochopili moje myšlienky a všetko prekrútili,“ uviedol maďarský premiér na audiencii v jej pracovni. „Pravda je, že my v Maďarsku dlhodobo pociťujeme smútok zo straty mocného spoločného štátu, v ktorom sme vedno prosperovali stovky rokov. Žiaľ, pri našej národnej hrdosti to nie vždy vieme podať dostatočne empaticky. Ja sám roky sledujem vývoj na Slovensku a nestačím sa diviť, ako napriek celému zoznamu nekompetentných až infantilných politikov i bláznivých výmyslov bruselskej mašinérie neochvejne napredujete. To, čo som chcel v Rumunsku povedať, bolo, že by sme sa veľmi radi stali súčasťou vášho úspešného príbehu.“



Rozhovor prezidentky s maďarským premiérom trval takmer tri hodiny a podľa neoverených informácií sa obaja vrcholní predstavitelia výborne bavili, ale si aj poplakali nad neutešenou ekonomickou situáciou našich krajín.



„Najlepšie prišlo nakoniec,“ prezradil nám zdroj priamo z paláca. „Na vlastné oči som videl, ako Orbán pred prezidentkou pokľakol a požiadal ju o ruku. Vraj tak urovnajú všetky spory a vytvoria impérium, ktoré sa stane skutočným stredoeurópskym predátorom. A to nebolo všetko. Naklonil sa k nej a polohlasom, že som ledva dopočul, jej povedal: „Potom si ešte uchmatneme Rumunsko, kde máme takisto nejaké územia, a budeme mať i more! No nie je to super plán?“



Zdá sa, že Zuzana Čaputová jeho nadšenie nezdieľala. „Bolo to veľmi smutné,“ uviedol zdroj. „Slabo vykríkla, mierne sa zapotácala, a než upadla do mdlôb, hlesla: Dobre, že v úrade končím, toto fakt nedávam.“ Redakcia PLUS 7 DNÍ oficiálne požiadala o vyjadrenie k zdravotnému stavu hlavy štátu, no odpoveď prezidentskej kancelárie sme do uzávierky nedostali.