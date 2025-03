AKO SKRÁSNIEŤ S VERSAČEM Kúpal som sa ako Kleopatra. Fero ma strčil do mlieka a pridal tam...

Kristína Dugovičová zástupkyňa šéfredaktorky pre šoubiznis a online

Vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Začínala v regionálnych médiách a do týždenníka PLUS 7 DNÍ nastúpila v roku 2006 s nádejou, že snáď nikdy neskrachuje. Raz v živote sa prihlásila do novinárskej súťaže, ale jej nadšenie porota nezdieľala. Novinárčinu berie ako životný štýl, miluje historický bulvár a má obavu, že pozná slovenský národ.