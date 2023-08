Prvá víťazka súťaže Česko hledá SuperStar z roku 2004 zahrala motorkárom. Aký má vzťah k dvojkolesovým tátošom?

Píše hudbu i texty, hrá na viacerých hudobných nástrojoch a zapája sa do charitatívnych projektov. Pred takmer dvadsiatimi rokmi sa dokonca na českom vidieku preháňala na malej motorke. Aj to mi ANETA LANGEROVÁ (36) prezradila v krátkom rozhovore po koncerte na motorkárskom trojdňovom festivale Tanec slnka. Konal sa v bývalej rekreačnej oblasti Dubník na Starej Turej a zaspievala okrem iného hity ako Svatá Kordula či Voda živá. Po vystúpení vymenila žlté šaty za modré, zopla si vlasy, absolvovala krátku autogramiádu a potom sme sa už usadili na drevenej lavici v stane. Na nič sa nehrala. Bola tou istou usmievavou a prirodzenou bytosťou, s akou som sa zhovárala takmer pred dvadsiatimi rokmi.

Najprv som sa však musela dohodnúť s jej bratom a manažérom Nikolom Langerom. Pokojný starostlivý muž sprevádza sestru na každom koncerte. Niekto by povedal, že stráži. „Keď nám zomrela maminka, ako starší brat som mal pocit, že sa musím o ňu postarať, chrániť ju,“ priznal v jednom rozhovore. A ja ich silnému putu veľmi dobre rozumiem.

Aneta, niektorých možno prekvapilo, že budete koncertovať na festivale spojenom s motorkami. Aký je váš vzťah k týmto „mašinám“?

Kedysi bol veľmi kladný. Jazdila som od šestnástich rokov do nejakých dvadsaťdva rokov na malej motorke na vidieku, nič veľké. A je pravda, že ma to veľmi rýchlo prešlo. Keď som bola dospelejšia, viac som si uvedomovala, že je to hazard.

Ako sa vám koncertovalo na festivale Tanec slnka?

Veľmi dobre. Trochu som sa bála, ako nás tu ľudia prijmú. Naše skladby sú skôr melancholickejšie, ale veľmi sme si to užili. Festivaly považujem za príjemné osvieženie a zmenu oproti samostatným koncertom, ktoré sú komornejšie.

V čom sú pre vás vystúpenia v našej krajine iné než v Česku?

Slovenské publikum sa nebojí dávať najavo emócie, kričať a reagovať nahlas. V Česku sa to tiež stane, ale nie je to také časté a intenzívne.

Mám Slovensko veľmi rada, žije tu aj moja rodina. Váš temperament je mi veľmi blízky, hoci som skôr introvertná a veľmi nekričím na koncertoch. Ale poteší ma, keď to niekto robí. V tomto ste odvážnejší ako Česi.

Videla som váš nový videoklip k piesni Neustoupím, ktorý ste nahrala a naspievala s bratislavskou kapelou Korben Dallas. Ako začala vaša spolupráca?

Chalani ma pred pár rokmi oslovili, či s nimi nenaspievam jednu pieseň - volala sa Sen. Nahrali sme ju so slovenským orchestrom, vystúpili sme s ňou na Pohode a na ich koncertoch. Od tej doby sme si hovorili, že by sme spolu mohli nahrať aj ďalšie veci, pretože nás to spolu baví, je to úplne iný druh hudby. Chalani sú skvelí, mne vyhovuje, že som tam len ako speváčka a nie ako autorka. Pri našej spolupráci si tak trochu oddýchnem, nemám tú ťažobu zodpovednosti za autorské písanie.

To pôsobenie - Česko-Slovensko ma skrátka baví. Teraz máme na konte už osem vecí, natočili sme klip k skladbe Neustoupím a na jeseň pôjdeme na turné a vydáme vinylovou platňu.