V Kollárovej luxusnej rezidencii dominujú dva ohromné skvosty.

V bratislavskej rezidencii Borisa Kollára zaujmú dva rozmerné obrazy, ktoré dominujú celému obytnému priestoru. Návštevy kráčajúce schodmi do obývačky ohúri vskutku majestátny portrét predsedu parlamentu. Maliar netrocháril a namaľoval ho v životnej veľkosti. Na plátne zvečnil Kollára sediaceho v kresle a s typickým šálom okrúteným okolo krku. Pohľad má upretý smerom k prichádzajúcim a zdá sa, akoby ich blahosklonne šacoval.

Až pod strop

Politik vysvetľuje, že to nebol celkom jeho nápad - dať sa namaľovať, nebolo jeho snom vystavovať v byte svoju obrovskú podobizeň. K obrazu prišiel vlastne náhodou.



„Portrét som vydražil na akcii Unicefu. Dal som desaťtisíc eur na deti, ktorým Unicef financuje, čo potrebujú. Za to som dostal možnosť mať vlastný portrét,“ hovorí Boris Kollár, ako sa k obrazu dostal.



Pracovná vyťaženosť mu neumožňovala pózovať v ateliéri, tak si výtvarník Róbert Bielik musel vystačiť s jeho fotografiou. V súčasnosti je obraz zavesený doma u Kollára tesne pod stropom. Nemá rám, jeho spodnú časť lemuje polička, na ktorej sú rozložené rodinné fotografie, sošky i sväté obrázky.

Biblická téma

Neskôr Kollár vydražil ešte dve diela toho istého autora na aukcii aukčného domu Soga. Zatiaľ čo obraz, ktorý zobrazuje ovce spoločne s vlkmi, visí v jeho kuchyni, tematicky podobné dielo, na ktorom sa s ovcami pasú tigre, zdobia priestory Fun rádia. A čím ho zaujali?



„Vyjadrujú spolunažívanie. Podľa autora Róberta Bielika je to už nirvána. Raj. Jednoducho miesto, kde môže vedľa seba žiť vlk aj ovca a cítiť sa bezpečne. Ak to prenesieme do nášho sveta, je to výjav, kde predátori či silní jedinci vedia ochrániť spoločenstvo a komunitu,“ zamýšľa sa predseda parlamentu. On zjavne z obrazov necíti bizarnosť až napätie, ktorému sa nejeden prizerajúci len ťažko bráni.



Róbert Bielik vyštudoval VŠVU a podľa jeho okolia pôvodne zvažoval, že bude kňazom. V obrazoch s krotkými šelmami sa pokúsil spracovať biblickú tému zo Starého zákona z proroka Izaiáša – metaforu obrazu sveta, kde lev a baránok sa pasú spolu bez ublíženia. Okrem maľby sa umelec venuje tvorbe básní. Boris Kollár na maliara rád spomína ako na človeka, s ktorým sa dobre rozpráva o živote a cestovaní.

Blízko k výtvarnému umeniu

Málokto vie, že predseda parlamentu bol niekoľko rokov členom Správnej rady Vysokej školy výtvarných umení. K výtvarnému umeniu má veľmi blízko, koniec koncov majú to, zdá sa, v rodine. Kollárova mama bola fotografka, ktorá sa špecializovala na fotenie umenia. On sám priznáva, že kedysi mal vyzbieranú skoro celú slovenskú modernu od Bazovského po Benku a Mudrocha či Majerníka. Hodnotu diel ne­chce prezradiť. Väčšinu zbierky však už predal a nechal si len to, čo je jeho srdcu najbližšie. A ktorí autori patria medzi jeho vyvolených? Kompánek, galandovci a Mudroch. Obrazy však pravdepodobne z bezpečnostných dôvodov neuchováva doma.

