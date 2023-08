Najnovší výskum zistil, že hoci ste si to nikdy nevedeli predstaviť, v zrelšom veku sa môžete zamilovať do človeka rovnakého pohlavia.

Iste každý pozná príslovie: „Odriekaného najväčší krajec.“ Niekedy človek nešokuje len svoje okolie, ale najmä sám seba. Zrazu sa stane súčasťou jeho života niečo, nad čím dlhé roky ohŕňal nos. Predstavte si, že ste hrdý na svoju heterosexuálnu orientáciu a zrazu bum! Objaví sa niekto, kto zamáva vašimi citmi aj pohlavnou preferenciou. Tá totiž nie je vytesaná do kameňa, ako čoraz častejšie upozorňujú odborníci z oblasti psychológie a sexuológie. Nedávna britská štúdia priniesla ešte prekvapivejšie závery. Najviac dochádza k zmenám v erotickej náklonnosti smerom k rovnakému pohlaviu po šesťdesiatom roku života.

S kým som vlastne žil?

Petra a Marek pôsobili ako harmonický pár. Narodili sa im dve deti a rodina inklinovala k prírodnému spôsobu života. Kúpili si domček na dedine a dochádzali za prácou do susedného mesta. Po niekoľkých rokoch si zručný automechanik na manželke všimol zmeny, ktorým spočiatku neprikladal veľký vý­znam. Vyhýbala sa intimite, zmenila štýl obliekania, viac sledovala spoločenské dianie a aktivistov, ktorí bojovali za práva menšín, najmä sexuálnych. „Bol som slepý a hluchý, dokonca som mávol rukou nad klebetami, že ju niekto na firemnom večierku prichytil pri bozku s kolegyňou,“ krúti hlavou muž, ktorý je už rozvedený. Petra si do ich vysnívaného domu nasťahovala novú partnerku a deti majú v striedavej starostlivosti.



Mnohí z tých, ktorých partneri opustili pre osobu rovnakého pohlavia, sú zranení vo viacerých sférach. Predovšetkým sa však ťažko zmierujú s domnelou pretvárkou a nedostatočným poznaním človeka, s ktorým mali spoločnú posteľ a každodenný život. Často si však ani ten druhý nepripúšťal, že by sa mu niečo také mohlo stať. Iste, je veľa prípadov, aj medzi známymi ľuďmi, ktorí skrývali alebo ešte stále taja svoju sexuálnu orientáciu. Ako však tvrdia spomínaní vedci, určitá skupina jedincov zmení svoje preferencie počas života vplyvom rôznych okolností.

Šokované partnerky i sklamané ženy

Prípadov, keď jeden z heterosexuálnych partnerov zahorel láskou k človeku rovnakého pohlavia, je neúrekom. Zuzanin bývalý muž, otec dvoch dospelých detí, si služobné cesty spríjemňoval stretnutiami s mladým gejom. Predtým by jej ani vo sne nenapadlo, že môže mať takéto potreby.



Stela zase zistila, že jej bývalého priťahovali trans­vestiti. „Už dlhšie som mala podozrenie, že niečo nie je v poriadku. Raz sa zabudol odhlásiť z Pokecu, internetovej stránky, kde mnohí chodia hľadať niekoho na svoje bizarné chúťky, a tam som zažila šok. Napísala som jeho milencovi a všetko priznal.“



Celkom iné sú príbehy tých, ktorí zmenili sexuálne preferencie až po skončení heterosexuálneho vzťahu. Hlavne v prípade niektorých žien dochádza k javu, že po trpkých sklamaniach s mužmi začnú inklinovať k dámam, u ktorých nájdu väčšie pochopenie a cit. Nežnejšie pohlavie si dokáže prejavovať náklonnosť rôznymi spôsobmi a taká môže byť aj ich intimita. V spoločnosti, najmä medzi heterosexuálnymi mužmi, je lesbická láska niekedy akceptovateľnejšia než pomer dvoch gejov.

Nejde o trend medzi mládežou

Na záveroch štúdie britských vedcov je však zaujímavé zistenie, že jednou z najviac „sexuálne menlivých“ skupín sú dámy nad 65 rokov. Výsledky výskumu teda spochybnili predpoklad, že človek si svoju identitu ujasňuje hlavne v období dospievania. Navyše pohyblivosť sexuálnej identity je u mužov o desať percent nižšia. Oveľa častejšie sa teda môže stať, že o rovnaké pohlavie sa v staršom veku začne zaujímať pôvodne heterosexuálna žena ako muž.



„Tento výskum spochybňuje jeden z predpokladov, ktorý v súčasnosti prevláda vo väčšinovej spoločnosti a v médiách, že medzi LGBTQ+ sú skôr mladší ľudia, lebo sa to považuje za ,trend‘,“ reagoval Ibtisam Ahmed, vedúci oddelenia politiky a výskumu v nadácii LGBT Foundation. „Jasne poukazuje na to, že coming out sa môže diať a deje sa v ktorejkoľvek fáze života.“ Inými slovami, človek si môže naplno uvedomiť svoju sexuálnu identitu niekedy až v seniorskom veku.

Dôležitá je osoba, nie pohlavie

Témou premenlivej pohlavnej preferencie u dám sa dlhodobo zaoberá aj americká psychologička a feministka Lisa M. Diamondová. Vo svojej ocenenej knihe Sexual Fluidity ponúka pohľady viacerých skúmaných respondentiek, ktoré v rôznych obdobiach života cítili náklonnosť raz k jednému a inokedy k druhému pohlaviu.



Viac ako desať rokov sledovala sto žien, ktoré prešli z dospievania do dospelosti, a zhrnula ich skúsenosti a premeny. Autorka tvrdí, že pre niekoho nemusí byť láska a príťažlivosť striktne heterosexuálna alebo homosexuálna, ale plynule sa menia v rozličných etapách života, medzi rôznymi sociálnymi skupinami a ľúbostnými vzťahmi. „Zamilujem sa do osoby, nie do pohlavia,“ tvrdili niektoré zo skúmaných osôb. Nejde tu o typický príklad bisexuality. Mnohé dámy ni­kdy predtým neuvažovali, že by ich priťahovali obe pohlavia. A zrazu sa ich život a túžby otočili o 180 stupňov.