Úprimnosť má svoje hranice, najmä ak ňou môžete ovplyvniť či zmeniť život.

Zuzana raz na diskotéke videla manžela svojej dobrej kamarátky v chúlostivej situácii s inou ženou. Vášnivo sa bozkávali a potom sa spolu vytratili. „Bol to šok! Kým som sa stihla spamätať, bol preč. Veľmi ma sklamal. Tušila som, že nie je také neviniatko, na aké sa hrá, ale toto som nečakala,“ opisuje svoje pocity. Dlho hľadala odvahu, kým to Mirke povie. Lenže potom sa aj z iných zdrojov dozvedela, že Zdeno jej kamarátku podvádza.

„Pri vhodnej príležitosti som jej opísala, čo som videla aj počula. Myslela som, že jej to pomôže ujasniť si svoje pocity, bude mať na Zdena objektívnejší názor a ľahšie sa ubráni jeho častým výčitkám,“ hovorí Zuzana. Všetko však dopadlo inak.

Posol zlých správ

Mirka, samozrejme, Zdenovi všetko vytmavila. Vysvetlil jej to po svojom. Vraj ju nepodvádza, má len kamarátky, lebo ona na neho nemá čas a nedáva mu už toľko lásky a pozornosti, koľko by potreboval. Ostré hádky nakoniec vyústili do vášnivého milovania. Obaja mali pocit, že jeden druhého strácajú, ale rozísť sa nechceli. Každý z nich si občas doprial rozptýlenie inde a tak im to vyhovovalo. Hlavne nech sa to nerozpitváva. Zuzana to však neodhadla. Myslela si, že k dobrej kamarátke musí byť úprimná a že zatajenie takej informácie by jej nikdy neodpustila. Opak bol pravda. Mirka sa jej čoraz viac vyhýbala. „Cítila som, že ma obaja neznášajú. Jeho chápem, ale prečo aj ona?“ krúti hlavou mladá žena.

„Veľmi by som zvážila, či kamarátke povedať, že som niekde videla jej muža s inou,“ priznáva sexuologička Danica Caisová. „Neviete, do akej miery je to vážne, môže to byť len jednorazovka a muži sú veľmi vynachádzaví. V takých situáciách si vedia vždy nájsť vysvetlenie a ospravedlnenie,“ hovorí. „Ak teda vidíte kamarátkinho manžela v chúlostivej situácii, najlepšie je porozprávať sa s ním, aby to on nejako riešil. Lebo viete, v starom Ríme poslov zlých správ zabíjali. A toto je zlá správa. Možno má kamarátka šťastné manželstvo, je so všetkým spokojná a vyhovuje jej žiť v nevedomosti. Keď jej ilúziu šťastia nabúrame, tak si to môžeme odniesť my samy,“ pripomína sexuologička.

Chcem pravdu!

Iste, nájdu sa ľudia, ktorí sa dokážu tešiť z problémov iných. Možno sami nemajú šťastie v láske, a tak striehnu na každý chybný krok vo vzťahoch svojich priateľov. Neprajníkov však nechajme bokom. Zaujímajú nás dilemy, ktoré v sebe riešia charakterní ľudia. „Ak by išlo o moju dobrú priateľku, asi by som jej povedala, keby som prichytila jej partnera s inou. Ale len vtedy, keby som si naozaj bola istá. Najlepšie aj s fotografiou, ktorú by som urobila, aby som mala dôkaz. Určite by som jej však nehovorila klebety, teda neoverené sprostredkované informácie o jeho nevere,“ reaguje Alica.

„Ak by to bolo naopak, takisto by som očakávala, že mi všetko povie. Nechcem si zakrývať oči pred pravdou a vyzerať ako naivka. Vernosť a úprimnosť sú pre mňa dôležitá súčasť vzťahu. Raz sa mi stalo, že mi kamarátka zatajila neznámu ženu, ktorá sprevádzala môjho muža na jednej párty. Cítila som sa podvedená dvakrát. Dokonca ma viac sklamala ona. Aj môj muž, keď ju tam stretol, bol si istý, že sa to dozviem. Vyzerala som ako hlupaňa, ktorej pravdu zatajuje ešte aj priateľka,“ spomína Alica.

Dobre si zvážte!

Niektorí ľudia si nechcú zbytočne komplikovať život tým, že zasahujú do vzťahov svojich priateľov. Naozaj ide o chúlostivé situácie a často práve preto, že nám na kamarátke záleží, nechceme ju raniť. Ako sa teda zachovať v prípade, že naša spriaznená duša predsa len chce vedieť o svojom partnerovi všetko a možno už dlhšie má podozrenie, že jej miláčik sa angažuje aj niekde inde? „Aj vtedy by som veľmi zvažovala, čo jej povedať, pri akej príležitosti a či tá informácia viac neublíži. Lebo cieľom je kamarátke pomôcť. Ak má podozrenie, radšej by som jej poradila, nech sa porozpráva s mužom alebo si najme detektíva. Ak by jej predsa mohla moja informácia pomôcť, treba ju podať opatrne a sledovať jej reakcie,“ hovorí Danica Caisová.

„To sú veľmi ošemetné situácie a nemusí to dopadnúť dobre. Často sa stáva, že manželia si to napokon medzi sebou vyjasnia, ich vzťah sa dokonca zlepší a vy prídete o kamarátku. Muži sa za tie tisícročia naučili z takých situácií vykrútiť, napríklad slovami - To nie je pravda, ona ti len závidí, lebo si krajšia, lebo lepšie zarábam než ten jej,“ vysvetľuje sexuologička. Hlavným kritériom pri rozhodovaní by podľa odborníčky malo byť to, či daná informácia viac neublíži, ako pomôže.

Muži radšej mlčia

Prehreškov proti vernosti sa však nedopúšťajú len páni. Rovnaká situácia môže nastať opačne. „Manželku môjho kamaráta som viackrát videl s jedným mužom a vôbec nevyzerali ako kolegovia či nevinní kamaráti. Stretol som ich na miestach, ktoré vyhľadávajú skôr milenci. Aj keď sa to trochu dotklo mojej mužskej hrdosti, ako ľahko nás ženy dokážu oklamať, kamarátovi som nič nepovedal. Len raz som nenápadne zisťoval, či je medzi nimi všetko v poriadku, a keď som videl, aký je spokojný, nechal som to tak,“ priznáva Zolo.

Danica Casiová hovorí, že muži oveľa viac ako ženy držia v takých situáciách „bobríka mlčania“. „Nechcú sa dostať do problémov a byť konfrontovaní,“ hovorí. Neveru priateľovej manželky či partnerky by podľa nej prezradili v prípade, ak by sa im páčila alebo inak z celej situácie profitovali. „Určite však nepovedia kamarátovi pravdu z morálnych dôvodov. Im sa také problémy nechce riešiť,“ dodáva.