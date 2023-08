Takmer každý druhý muž vo veku 35 až 65 rokov trpí erektilnou dysfunkciou. Nečakajte, kým vám zničí vzťah.

Roman bol už vyše roka sám. Jeho ostatný vzťah skrachoval pre vorkoholizmus. Práca ho pohlcovala tak, že občas zabúdal, že má partnerku. Vlastne okrem potreby dobrého sexu „raz za čas“ ju veľmi nepotreboval. Ale to nehovoril nahlas. No fakt bol, že väčšina jeho predchádzajúcich vzťahov neprežila ani pol roka. Na pohľad patril k playboyom, každá z predchádzajúcich partneriek tak dúfala, že ich vzťah vydrží. Nataša od toho tentoraz nebola ďaleko. Hoci pracovala na inom oddelení, otvorené priestory, obedy či prestávky na terase ich zblížili natoľko, že novému vzťahu dával šancu aj on. V práci mal toho tiež menej, nejaké projekty sa skončili, nahromadená dovolenka dokonca sľubovala letnú romancu a začiatok niečoho veľkého.



„Nepostavil sa mi. Jednoducho sa nepostavil. Pritom ma vzrušovala. Snažili sme sa aj o predohru, romantické prechádzky, večere pri sviečkach, víno, drinky... Nebol dôvod, aby to nefungovalo. Najhoršie bolo, že sa to snažila zachrániť nežnosťami, ale mňa to viac rozhodilo,“ podráždene spomína na tie dni Roman.

Ani mladým to nefunguje

Erektilnou dysfunkciou dnes už trpí takmer každý druhý muž vo veku 35 až 65 rokov. Už dávno to nie je záležitosť len „pánov v rokoch“. Ako podotýkajú odborníci, spúšťačom totiž môžu byť rôzne faktory vrátane zdravotných či psychologických. „Často problémy s erekciou pramenia zo stresu, zo psychologických a z intímnych problémov,“ hovorí urológ Peter Garaj.



Erektilná dysfunkcia znamená nielen dlhodobú neschopnosť dosiahnuť erekciu, ale aj neschopnosť udržať dostatočnú erekciu pre uspokojivý sexuálny styk. „Milujem svoju partnerku. Vždy sa snažím počkať, aby orgazmus dosiahla spolu so mnou, ale nedokážem to udržať,“ priznáva zas 37-ročný Patrik.



Doktor Peter Garaj sa s obdobnými prípadmi stretáva často, dajú sa liečiť, preto nie je dôvod sa vnútorne týrať, ale čím skôr navštíviť odborníka. „Erektilná dysfunkcia trápi už mladých ľudí, ktorí majú problémy s erekciou alebo predčasnou ejakuláciou. Pokiaľ ide o starších, často je dôvodom napríklad cukrovka či iné ochorenie,“ hovorí o príkladoch z praxe. Najmä v prípade zdravotných dôvodov býva erektilná dysfunkcia najčastejšie spojená s kardiovaskulárnymi, hormonálnymi, neurogénnymi alebo so psychiatrickými problémami.

Vylúčte iné príčiny

Keďže ide o komplexnú problematiku, treba pred stanovením liečby vylúčiť iné možné príčiny. Jednou z nich môže byť znížená produkcia testo­sterónu. „Prípadne príčinou môže byť pri sexe aj bolesť v panvovej oblasti, napríklad po úraze. Ale sú aj takí, ktorí majú zníženú chuť na sex,“ konštatuje. Problémom môže byť aj zakrivenie penisu alebo choroba spôsobujúca bolestivé zahnutie penisu pri erekcii, alebo jeho zúženie v niektorej časti.

Ak teda nejde o organické príčiny, možno pristúpiť k liečbe. Najčastejšie ide o tabletky na erekciu, no môžu to byť aj intrauretrálne medikácie ako krémy aplikované do penisu alebo intrakavernózna terapia – injekcie do penisu. A, samozrejme, zmena životosprávy – vylúčiť alkohol, drogy, fajčenie a obmedziť používanie liekov, ktoré by negatívne ovplyvnili erekciu.



Ako však upozorňuje doktor Garaj, vždy je potrebné liečbu riešiť s lekárom a nespoliehať sa či už z ostychu, hanby, nedostatku času, alebo promiskuitného spôsobu života na lieky objednané cez internet. Nielenže môže ísť o falzifikáty, ale práve vyšetrenie u lekára vylúči aj iný možný dôvod, aby bola liečba účinná. „Aj sexuálne prenosné choroby môžu sekundárne spôsobiť erektilnú dysfunkciu,“ upozorňuje odborník. Aj preto urológ odporúča vernosť vo vzťahu. „Ak problémy s erekciou pramenia zo stresu či z intímnych problémov, vtedy je lepšie popri liečbe u urológa zvážiť aj sexuálnu terapiu či psychoterapiu,“ dodáva.

Autorka: Veronika Loišová