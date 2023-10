Chlapi v snahe získať vyšportovanú postavu neraz docielia aj to, že sa ich hrudník podobá skôr na ženský. Čo s tým?

Vyšportovaná postava, pevná svalnatá hruď a ramená. Ktorej žene by neimponoval takýto chlap? A ktorý muž by práve takouto postavou nechcel „baliť“ ženy? Andrea patrila k atraktívnym ženám, mohla si vyberať a Igor to vedel. Týždne odcvičené v posilňovni a radikálna zmena životného štýlu mu začali prinášať ovocie. Až na jeden problém. Svalnatému telu kontrovali prsia, ktoré sa čoraz viac podobali na ženské... Kde spravil chybu, prečo sa to vymklo spod kontroly a prečo na konci jeho sformovaného prsného svalu prevísa ženský prsník?

Aj priveľa kuracích pŕs

„Bohužiaľ, aj muži môžu mať prsia podobajúce sa na ženské. Jedným z dôvodov je gynekomastia, ochorenie, ktoré u muža indukuje tvorbu prsnej žľazy, prsník začne rásť a jeho obsahom je žľazovité tkanivo. No často sa stretávame aj s tak­zvanou pseudogynekomastiou, keď v prsníku žľazové tkanivo úplne chýba alebo je len vo veľmi malom pomere k tukovému tkanivu, ktoré stimuluje žľazu prsníka,“ vysvetľuje plastický chirurg Ondrej Belej.



Problém tak majú aj muži, ba dokonca dospievajúci chlapci, ktorí sa snažia rýchlo a za každú cenu zmeniť životný štýl, začnú cvičiť, brať anaboliká a napríklad preferovať v strave len biele mäso. „Áno, máme tú spojitosť. Títo muži či chlapci pri redukcii váhy, cvičení a naberaní svalovej hmoty zaradia do jedálnička päťkrát do týždňa kuracie prsia s ryžou, no snaha o rýchlu zmenu sa im vymkne spod kontroly. Začne im rásť prsná žľaza, ktorá sa postupne stane pri dotyku až bolestivou, napríklad pri ležaní na bruchu či pri športe,“ podotýka Ondrej Belej.

Keď to nie sú hormóny

„Bol som aj u endokrinológa, ale hormóny sú v poriadku. Partnerka už začala mať podozrenie,“ hovorí 37-ročný Dávid, ktorému na konci veľkých prsných svalov prevísajú prsníky. „Je to taký čudný pocit, veď má väčšie prsia ako ja,“ dodáva skľúčene Barbora.



Ak u muža dôjde k rastu prsníka z dôvodu dysbalancie hormonálnych zmien v tele, najskôr sa pristupuje k zmene hormonálneho profilu pacienta. „Je totiž možné, že prsníky sa upravia aj bez operácie,“ pripomenie doktor.



Ak sú hormóny v poriadku, riešením môže byť operácia s cieľom odstránenia prsnej žľazy. „Samozrejme, vždy vedieme rez tak, aby jazva bola minimálna. V najkritickejších prípadoch, keď už naozaj ide o prsník, ktorý má veľkosť košíka B a viac, pristúpime k resekcii kožného krytu, aby sme mužský prsník vytvorili bez prebytočnej kože,“ vysvetľuje. Pri gynekomastii môže byť totiž bradavka umiestnená ďalej ako na hrane hrudného svalu. „Napríklad aj o dva až päť centimetrov nižšie, takže hlavná požiadavka pacientov je symetrizovať bradavku a dať ju do správnej výšky. Eventuálne je tým procesom aj roztiahnutá, takže pacienti chcú aj zmenšiť priemer dvorca. U mužov býva, samozrejme, priemer dvorca menší ako u žien,“ spresňuje odborník.



Problém s väčšími prsníkmi môžu mať podľa doktora aj páni v strednom či vo vyššom veku, ktorí boli obézni, schudli, no namiesto prsníkov zostal prebytok tukového tkaniva. Pri pseudogynekomastii možno prebytok tukového tkaniva odsať liposukciou malým šesťmilimetrovým vpichom v obvode dvorca. Ak schudnutie viedlo aj k väčšiemu objemu prebytočnej kože, chirurgicky sa odstráni aj tá, aby bol výsledkom mužský prsník.

Najprv treba dosiahnuť cieľ

Ako pripomína doktor, zá­ujemcov o operáciu je veľa. Mladších z dôvodu chýbajúceho sebavedomia, keď dokonca pribúdajú aj 15-roční chlapci, ktorí vstúpili do puberty, no sú rozčarovaní výsledkom svojej snahy o rýchle získanie mužskej postavy cvičením či zmenou životosprávy. A potom sú to spomínaní muži v strednom veku, ktorí schudli, no práve pekne vyformovaná mužná hruď je čerešnička na torte, ktorá im chýba. „Zákrok môžu podstúpiť len muži nad 18 rokov. Mladší musia počkať, no dôležité vždy je, aby mal záujemca o výkon svoju váhu stabilizovanú. Ak chce chudnúť, musí najskôr dosiahnuť svoj cieľ. Každá následná zmena váhy o viac ako osem až desať kilogramov totiž prinesie iný efekt,“ upozorňuje doktor Ondrej Belej.



Operácia prsnej žľazy je v celkovej anestézii, a to najmä z dôvodu, že sa musí odstrániť nielen prebytočný tuk, ale aj žľaza a musí sa ponechať aj rovnaká hrúbka podkožia v celom prsníku. Využívajú sa pri tom viaceré techniky. Jednak pri menšom prebytku hlavne tuku je to spomínaná liposukcia. Pri druhom stupni gynekomastie, kde je mierny prebytok kožného krytu, sa robí polmesiačikovitý rez pod bradavkou alebo v línii, kde prechádza bradavka do kože, tam sa následne schová aj jazva. Touto technikou možno odstrániť aj kus kože. Ak je prebytočnej kože viac, vedie sa rez okolo celej bradavky. „Ďalšia technika je podobná ako pri liftingu prsníka u žien, keď musíme robiť rez aj mimo lokality dvorca. Výsledná jazva má tvar lízanky, teda ide o kruh okolo bradavky a jedna vertikálna čiara smeruje dole do podprsnej ryhy,“ vysvetľuje. Pri treťom stupni, keď prsník už výrazne prevísa a bradavky smerujú nadol, sa musí posunúť celá bradavka na správnu pozíciu. „Operácia tak trvá jednu až dva a pol hodiny v závislosti od techniky, ktorú po konzultácii s pacientom aj vzhľadom na stupeň gynekomastie zvolíme,“ dodáva doktor.

Po operácii treba nosiť elastickú vestu šesť až osem týždňov, pri väčších zákrokoch aj tri mesiace. „Dôvodom je, že po odstránení žľazy vznikajú v tele dutiny a tie sa rady plnia rôznymi telesnými tekutinami, ktoré môžu zvyšovať riziko infekcie a rozpadu rany,“ vysvetľuje doktor. Práve vesta tlačí oddelenú kožu do dutiny, aby ju zmenšila, prípadne zatlačila, a aby sa tak koža prijazvila na potrebnom mieste. V opačnom prípade by sa mohla dutina vyplniť napríklad serómom, tekutinou, ktorá by mohla spôsobiť odtlačenie podkožia od hrudnej steny. Po vstrebaní serómu by sa koža mohla prijazviť neprirodzene, prípadne vtiahnuť dvorec a zdeformovať ho. Vznikla by tak kontrahujúca jazva alebo deformita bradavkového komplexu. V závislosti od stavu hojenia môže lekár nasadiť aj podpornú antibiotickú liečbu. Po operácii a zmiznutí opuchu sa môže muž vrátiť k svojmu aktívnemu životu už po šiestich až ôsmich týždňoch, po liposukcii po dvoch až troch dňoch. „Následne chodia pacienti na pravidelné kontroly a sú sledovaní asi dva roky, aby nedošlo k recidíve. Ak si udržia váhu a životný štýl, zmena vydrží doživotne,“ dodáva doktor Ondrej Belej.

Autorka: Veronika Loišová