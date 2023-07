Kovidové roky otriasli aj najväčším motorkárskym festivalom Tanec slnka, dvadsiate výročie oslávia nielen koncertami, ale aj veľkými tortami, dronovou a driftovou šou.

Rekreačná oblasť Dubník pri Starej Turej kedysi s prvými lúčmi slnka prilákala stovky návštevníkov. Pred rokmi sa pri vodnej nádrži tlačili domáci i početní turisti. Niektorí stanovali v priľahlom kempe, iní sa ubytovali v dominante rekreačného strediska - v hoteli Sanus, ktorý je už dávno nefunkčný.

Dlhé roky je však táto oblasť skôr oázou pokoja a revírom rybárov. Až na posledný júlový týždeň. Od štvrtka do nedele sa areál zmení na jednu obrovskú párty, na ktorej sa stretnú nielen majitelia dvojkolesových tátošov zo Slovenska i z Česka, ale aj fanúšikovia dobrej zábavy. Podjavorinský kopaničiarsky kraj na moravsko-slovenskom pomedzí obsadia tie najkrajšie mašiny, ktoré sa každoročne stretávajú na Tanci slnka. „Nie je to však zraz, ale festival. To je rozdiel,“ zdôraznil pre PLUS 7 DNÍ hovorca a moderátor podujatia Maroš Szalay.

Maroš Szalay spovedá účastníčky festivalu a súťaže. Zdroj: Tanec slnka

Motorkárom zaspieva Nagy aj Langerová

Obyvatelia Starej Turej a okolia sa každoročne tešia na spanilú jazdu motorkárov, na ktorej predvedú svoje milované tátoše na kolesách. Na uliciach im mávajú malí aj veľkí. V sobotu 29. júla sa skúsení jazdci predvedú v centre mesta na jedinej drift šou v Česku a na Slovensku.

Tri dni nabité besedami, súťažami a početnými rockovými koncertami, napríklad aj festivalových miláčikov Heľenine oči, Horkýže slíže či Slobodná Európa, spestrí vystúpenie českej speváčky Anety Langerovej a Petra Nagya so skupinou Indigo. „Prečo by sme nemohli pozývať aj takýchto interpretov? Mali sme tu už Kaliho aj Richarda Müllera a bola úžasná atmosféra,“ reaguje Szalay na otázku, či aj takéto mená ulahodia drsným motorkárom.

Nič pre prudérnych

„Rock and roll, tisíce motorov hrá, baby donaha tancujú do rána a Tanec slnka začína...,“ spieva sa vo festivalovej hymne. Ani tento rok nebude chýbať aj pikantnejší program, napríklad „vlhké triko, mokré boxerky“ či striptíz. „Aj to patrí k motorkárom,“ usmeje sa Maroš Szalay. „Je to v neskorých večerných hodinách, takže deti už spia.“



Kedysi bol súčasťou festivalového programu aj „vtákomer a kozomer“. Moderátor pravítkom meral „isté“ časti tela niektorých odvážlivcov, ktorí si trúfli predviesť sa na pódiu. Časy sa však menia a dnes by sa už asi málokto chcel predvádzať týmto spôsobom. „Stalo sa, že sme ponúkali slušnú odmenu, ale nikto sa neprihlásil. Ľudia sú už opatrnejší, nikto nechce, aby sa ich chúlostivé fotografie objavili na sociálnej sieti,“ dodáva moderátor.

Festival Tanec slnka založil Crusiser Moto Club Indian's v roku 2004 a každoročne si ho vychutnajú nielen motorkári, ale aj obyvatelia Starej Turej a okolia. „Toľko motoriek pokope málokedy vidíme,“ reaguje jeden z domácich. „Šamorín mal Hells Angels, my budeme obdivovať zase motorky jazdov z Tanca slnka,“ smeje sa.