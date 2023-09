Tohoročná jeseň ponúka naozaj pestrú módnu paletu. Odvoláva sa na oversize modely 90. rokov, na elegantné 50. roky, neutrálnu béžovú, ale aj „pojašené“ retro vzory a farby.

Môžete sa hrať s kontrastmi, napríklad skombinovať rozkošné bodky a strohé prúžky, vytiahnuť skrátený sveter s nohavicami alebo so sukňou a doplniť ich veselými farbami doplnkov. Keďže na jeseň je premenlivé počasie, vhodné sú rôzne typy kabátikov, bundičiek, plášteniek a plášťov.

Kombinujte nekombinovateľné!

Dizajnéri vidia krásu aj v kontrastných geometrických usporiadaniach. Často ich spájajú so zvieracími alebo s kvetinovými vzormi. Táto jeseň prináša hravú módnu revolúciu, ktorá vás prenesie do minulosti s novým šmrncom. Netradičné farebné a vzorové kombinácie vám umožnia vyjadriť svoju osobnosť a zároveň vytvoriť zaujímavé outfity. Dôležité je, aby ste sa cítili pohodlne a veselo. Jesenná móda 2023 je o zábave, kreativite a nostalgii po starých časoch. S novými farbami a strihmi si nachádzajú cestu do šatníkov práve kombinácie niekedy až nekombinovateľných vzorov a materiálov.

Padavé a mäkké

Mimoriadnu úlohu zohráva výber materiálu. Je veľmi dôležité, aby bol prírodný, pohodlne sa nosil a aby sa textilná priadza získavala vyváženým spôsobom, teda ekologická a s dlhodobou použiteľnosťou. Čoraz viac si všímame pôvod materiálov, preto treba hľadať tie s textilnými certifikátmi. Hľadáme padavé, hrejivé, vzdušné a mäkké materiály, ako je hodváb, ľan, ich zmes, úplet.



Nebude však vládnuť len minimalizmus, ale aj maximalizmus. Šaty sú často zdobené nezvyčajnými čipkami alebo výšivkami. Čo sa týka farieb, dizajnérov a obchodné domy pobláznila viva magenta, ktorá prepája dominantnú červenú s modrými odtieňmi. Práve preto ju možno skombinovať takmer s každou farbou.

Autor: Richard Rozbora