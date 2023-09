Módne farby tejto jesene, ako sme už písali, sú tlmenejšie. Veľkú úlohu zohráva ľahko kombinovateľná a jemná neutrálna béžová.

V kurze nie je prvý raz. Béžová vo všetkých odtieňoch je trend, ktorý sa objavil už v sedemdesiatych rokoch, keď bola populárna takzvaná safari móda s bundami, nohavicami, so šortkami a s košeľami s veľkými náprsnými vreckami a opaskami. V deväťdesiatych rokoch sa vrátila v podobe minimalistických šiat a kostýmov s čistými líniami a jednoduchými detailmi. Toho roku sa prejaví v rôznych štýloch a materiáloch, ako je džínsovina, koža, plisovaná látka, pletenina alebo satén. Môžete ju nosiť od hlavy po päty alebo vhodne kombinovať s inou farbou. Napríklad s vivou magentou, farbou roka 2023, modrou, so zelenou či s červenou. Posledná menovaná je živá a energická a skvelo kontrastuje s béžovou. Dodá vášmu outfitu osobitosť. Stačí zvoliť jeden výrazný prvok, napríklad zlatú kabelku, čím oblečenie krásne oživíte. Tolerancia v móde priniesla aj to, že už nemusíte nosiť kabelku a topánky v rovnakej farbe.

Hrajte sa a vrstvite!

Okrem béžovej budú trendové jej podobné odtiene – farba ťavej srsti, škoricová, horčicová alebo kávová. Jeseň 2023 totiž prináša do módneho sveta inšpirujúce trendy so zvláštnym zameraním na odtiene, ktoré sa pohybujú v rozpätí od bohatej farby ťavej srsti až po silnú kávu. Béžová sa stáva v celej svojej rozmanitosti hlavnou hrdinkou tejto sezóny. Tieto farebné odtiene vo svojich kolekciách použili mnohí návrhári, aby vyjadrili hlbšiu filozofiu módy. Pripomínajú nám, že móda môže byť viac ako len o trendoch, môže byť spôsobom vyjadrenia nášho vzťahu k okolitému svetu.



Vyvrcholením kombinovania farieb v tejto sezóne je použitie béžových odtieňov na vytvorenie vrstvených a zmysluplných kolekcií. Tieto odtiene spolu so svojím hlbokým významom pridávajú do módy na jeseň 2023 nový rozmer a ukazujú, že farby môžu mať silný vplyv nielen na vzhľad, ale aj na odkaz, ktorý móda môže priniesť.