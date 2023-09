Prichádza najfarebnejšie obdobie roka, ale módna paleta sa, naopak, upokojí. Tohoročná jeseň si vyberá všetko, čo je veľké a pohodlné.

Vyhľadávanými a obľúbenými sú kolekcie prêt-à-porter alebo ready-to-wear, určené na každodenné nosenie do práce, na šport alebo do divadla. Modely sa nešijú ako v haute couture, exkluzívne len pre jedného konkrétneho klienta, ide o masovejšiu a lacnejšiu formu dámskych odevov. Ready-to-wear oblečenie by malo byť pohodlné, praktické a ľahko kombinovateľné s kúskami, ktoré už vo svojom šatníku máte. Oblečenie z prêt-à-porter kolekcií si už môžete kúpiť v bežných konfekčných veľkostiach v butikoch, obchodných domoch a na internete. Ceny by mali byť dostupné pre zamestnané ženy i študentky.

Dlhé sukne, široké nohavice

Dizajnéri dali na jeseň 2023 priestor dlhým sukniam a šatám, ktoré mierne vytláčajú obľúbené mini a úzke nohavice či džínsy. Do popredia sa dostáva trend širokých džínsov a nohavíc, tzv. cargo, čo sú v podstate kapsáče s voľnejším a veľmi komfortným strihom. Celkovo si tohoročná móda vyberá maximalizmus, teda všetko, čo je veľké a pohodlné – maxisukne, veľké saká s návratom vypchávok v ramenách, voľné strihy blúzok, topov a šiat.

ELISABETTA FRANCHI. Zelené široké nohavice s vreckami ako stvorené pre jesenné dni. Zdroj: profimedia.sk

Do hry vstupuje retro trend šiat

Lichotivý strih predstavili viaceré módne značky vo svojich kolekciách pre rok 2023. Ide o maxišaty alebo blúzy s jednoduchou siluetou, prípadne riasením okolo výstrihu. Retro trend sa vyníma rovnako dobre na maxišatách s útlymi ramienkami, ako aj s dlhými rukávmi. Na elegantný typ šiat sú vhodné aj veľmi preferované priesvitné látky, pod ktoré si menej odvážne ženy obliekajú spodničku alebo kombiné. Šaty budú krásne vynikať rovnako v jednofarebnom alebo vzorovanom hodvábe alebo z inej vzdušnej látky. K nim si obujte tenisky, balerínky alebo mokasíny na nízkej podrážke.

VIVIENNE WESTWOOD. Sivý vlnený kostým, v ktorom budete nepriehladnuteľná. Zdroj: profimedia.sk

Farebná škála

Oproti predchádzajúcej sezóne sa aj farebná paleta o niečo upokojí. Nápadné a žiarivé farby vystriedajú na jeseň jemnejšie odtiene fľaškovozelenej, tlmenej viva magenty, farby roka 2023. Odborníci ju opisujú ako odvážnu, nebojácnu a pulzujúcu. Ďalej ponúkajú mystickú fialovú, vínovočervenú, hnedočervenú alebo nežnú levanduľovú. Do svojho jesenného šatníka si môžete vybrať aj studené odtiene bielej, sivej a kaki.

Autor: Richard Rozbora