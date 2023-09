Obdobie 50. rokov 20. storočia je pre módny svet stále inšpirujúce a znova sa vracia na móla v modernom šate.

Mnohí znalci ho vnímajú ako mimoriadne krásne, slobodné v tvorbe, ako obdobie elegancie, grácie a pôvabu. Je poznamenané hrou s módou, keď sa svetom šírila atmosféra luxusu, návrhári vytvárali strihy bohatých sukní a šiat. Kúsky, ktoré vtedy ženy milovali, sa stali ikonickými.

Ženské krivky

Oblečenie 50. rokov zvýrazňovalo ženské krivky a vytváralo siluetu presýpacích hodín, takzvaný osí driek. Šaty a blúzky tesne obopínali postavu, pás bol zúžený a sukne buď široké, alebo, naopak, kopírovali boky. Ich dĺžka siahala väčšinou tesne pod kolená, prípadne do polovice lýtok, blúzky a šaty mali výstrihy vpredu aj vzadu. Prevládali optimistické farby – žltá, modrá, zelená, ružová, červená a biela. Obľúbené boli aj vzory – kvety, prúžky a bodky.



Módnymi sa stali klobúky, dlhé rukavice, čipka, šifón a perly. Mejkap zvýrazňoval zmyselnosť, ktorú nevyhnutne dopĺňal červený rúž. Do dámskeho šatníka pribudli aj špicaté lodičky. V účesoch pretrvávali mäkké ženské vlny a vlasy zdobili čelenky. Dokonalý elegantný štýl inšpiroval ženy na celom svete a s drobnými obmenami zotrval až do súčasnosti.

Veľký návrat

Inšpirácia 50. rokmi v kolekciách na jeseň 2023 a výber farieb sa prejavili výrazne a sofistikovane. Návrhári sa inšpirovali šatami v štýle pin-up, čím oživili siluetu zvýrazňujúcu ženské krivky. Príliš veľké spodničky a vypasovaný pás sa stali kľúčovými prvkami, ktoré evokovali eleganciu a rafinovanosť. Inšpirácia povojnovou módou priniesla do roku 2023 nový rozmer nostalgie a inovácie. Súčasní módni tvorcovia vytvorili kolekcie oplývajúce francúzskym šarmom 50. rokov. Pohrali sa s výraznými líniami, so zdôrazneným pásom a s luxusnými látkami, čím oživili nezabudnuteľný štýl. Tohoročné kolekcie ukazujú, že oblečenie má byť dostatočne priliehavé a zvýrazňujúce ženskú postavu, aby bolo jasné, že ste žena, ale súčasne dostatočne zahaľujúce, aby ste stále pôsobili ako dáma.



Čo sa týka farieb, prevláda paleta jemných odtieňov béžovej a krémovej. Tmavšie tóny bordovej, zemitej hnedej a čierna pridávajú moderný a hlbší, niekedy mystický rozmer spájaný s jeseňou.

Richard Rozbora, módny tvorca Zdroj: PROFIMEDIA.SK

Autor: Richard Rozbora