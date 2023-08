Čoraz viac ľudí pri rozvodoch bojuje o domácich miláčikov, akoby to boli deti.

Pred niekoľkými dňami sa objavila správa, že generálny riaditeľ bratislavského Slovana Ivan Kmotrík ml. sa po dvoch rokoch rozišiel s bývalou misskou Kristínou Krajčírovou z bizarného dôvodu – nepáčilo sa mu, že si do postele púšťa svojho psa. Za vlaňajší rozvod Sylvestra Stallona a Jennifer Flavinovej mohol rotvajler Dwight. Filmový Rocky si štvornohého strážcu údajne kúpil napriek razantnému nesúhlasu bývalej modelky a 25 rokov trvajúce manželstvo sa ocitlo v troskách.

V oboch prípadoch hlavní aktéri informácie popreli, prípadne uviedli na správnu mieru, to však nič nemení na tom, že domáci miláčikovia môžu byť zdrojom konfliktov vo vzťahoch.



„Je to závažná otázka, nemali by sme ju ignorovať. Ľudia sú silne citovo pripútaní k svojim zvieratám,“ hovorí právnička Laura Vazová. „Vo vzťahoch a v manželstvách je to čoraz častejší zdroj napätia. Jeden z partnerov očakáva, že ten druhý bude jeho psa či mačku akceptovať bezpodmienečne.“

Rôzne pohľady, rôzne názory

Zdrojov možných konfliktov je hneď niekoľko. Podľa odborníkov sa názory na opatrovanie a výchovu domáceho miláčika môžu medzi dvoma ľuďmi výrazne líšiť. Zatiaľ čo jeden trvá na pravidelnej a disciplinovanej starostlivosti, druhý radšej volí pružnejší prístup. Podobne jeden preferuje prísnejšie výchovné metódy, zatiaľ čo druhý má sklony k rozmaznávaniu. Tieto rozdiely neraz zaťažujú vzťah, pričom pocity nesúladu a nespokojnosti sa môžu postupne hromadiť.



Jedným z kľúčových faktorov, ktoré v tomto smere dokážu negatívne ovplyvniť šťastie dvojice, je nerovnomerné rozdelenie zodpovedností týkajúcich sa miláčika. Ak sú všetky povinnosti na vašich pleciach, prirodzene vám to pripadá nespravodlivé. Výnimkou však nie sú ani situácie, keď vás vaša polovička obviňuje, že dávate prednosť psovi pred ním či ňou.



Niektoré zvieratá zároveň môžu mať nepriaznivý vplyv na zdravotný stav alebo vyvolať alergické reakcie jedného z partnerov. Tieto komplikácie si často vyžadujú rázne riešenie – dvojica si musí stanoviť jasné priority a vzdať sa zvieraťa. Inak je veľká pravdepodobnosť, že sa skôr či neskôr rozídu.

Právne boje

Laura Vazová sa domnieva, že konflikty spojené s domácimi miláčikmi často odzrkadľujú nezrelosť páru. „Minule som mala prípad, keď mladomanžel trpel alergiou na mačky. Jeho žena sa napriek tomu nechcela vzdať svojho kocúra. Je to prejav vrcholnej sebeckosti,“ myslí si právnička. „Ľudia akoby zabúdali na skutočnú hodnotu manželstva. Často sa takéto problémy hromadia a končí sa to rozvodom.“

A čo keď sa manželstvo na­ozaj rozpadne? Rozhádaní partneri vraj neraz bojujú o starostlivosť o zvieratá, akoby išlo o deti. „Dožadujú sa práva na návštevu, chcú vedieť, koľko hodín s nimi budú môcť tráviť,“ hovorí odborníčka. „Zaujímajú sa aj o rozdelenie povinností, ako je napríklad chodenie so zvieraťom von. A hlavne chcú mať všetko na papieri.“

Ako predísť konfliktom Otvorená a úprimná komunikácia: Partneri by mali mať priestor na výmenu názorov a pocitov týkajúcich sa miláčika i starostlivosti oňho. Stanovenie jasných hraníc: Je dôležité dohodnúť sa na hraniciach a pravidlách. Kto sa stará o kŕmenie, prechádzky či veterinárnu starostlivosť. Kompromisy: Ak sa partneri v určitej oblasti starostlivosti o zviera nezhodujú, mali by hľadať obojstranne prijateľné riešenia. Vzájomná úcta: Je základným kameňom každého partnerského vzťahu. To zahŕňa rešpektovanie názorov a potrieb druhého aj v súvislosti s domácim miláčikom. Získavanie informácií: Partneri by sa mali spoločne vzdelávať o správnej starostlivosti a výchove zvieraťa. Týmto spôsobom sa minimalizuje množstvo nedorozumení.

Autorka: Veronika Loišová