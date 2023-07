Akými zážitkami z ostrovov sa môžete toto leto pochváliť? Absorbujete zatiaľ len horúčavy na tom Žitnom, alebo ste si už boli trošku ovlažiť členky v mori? Na Slovensku je ešte jeden ostrov, na ktorom je minerálna voda, bahno a živo celoročne, no v lete obzvlášť.

Keď prepočítavate a lovíte v pamäti, o ktorom z ostrovov v stredoeurópskom a celkom jednoznačne vnútrozemskom štáte by mohla byť reč, nebudeme vás dlho naťahovať. Máme na mysli Kúpeľný ostrov.



Toto čarokrásne miesto je s Piešťanmi spojené dielom architekta Emila Belluša, ktoré je zároveň považované za vrchol funkcionalistickej architektúry. Kolonádový most, inak nazývaný aj Sklenený je najdlhším krytým mostom na Slovensku a prevedie vás ponad rieku Váh priamo do raja pre telo i pre dušu. Po prechode mostom, ktorý zdobia aj diela ďalších významných pánov svojho remesla – lepty do skla navrhnuté Martinom Benkom a známa socha barlolámača od slovenského sochára Róberta Kühmayera zacítite, že ste vošli na miesto, kde sa odjakživa darilo múzam a kde človek ozdravie a pookreje už len z prívetivej atmosféry.

Surge et ambula

Biblické „Vstaň a choď“ vystihuje to, čo by ste mali spraviť, keď si chcete užiť príjemné chvíle pri dobrom víne, umení, v objatí prírody a s pridanou hodnotou, akú môžu v lete ponúknuť len Slovenské liečebné kúpele. Kúpele Piešťany sa špecializujú na ochorenia pohybového aparátu a neurologické ochorenia a vďaka jedinečnej minerálnej vode a sírnemu bahnu získali popularitu po celom svete.

Či už ste ten typ, ktorému k maximálnemu relaxu stačia procedúry a prechádzky nekonečným kúpeľným parkom, ktorým sa rozlieha spev pávov, alebo potrebujete ešte niečo navyše, na piešťanskom Kúpeľnom ostrove nájdete to, čo hľadáte.

V letných mesiacoch vás osvieži putovná výstava diel Alfonsa Muchu pod názvom Kvetinové svety, ktorú môžete vidieť priamo na Kúpeľnom ostrove a 22. 7. 2023 si priamo v Palace Ballrom 4* hotela Esplanade užijete aj WineDay – ochutnávku 200 druhov slovenských a zahraničných vín, ktorej súčasťou bude BBQ, živá hudba, ale aj hudobný doprovod, o ktorý sa postará DJ.

V prípade, že nestihnete júlovú ochutnávku vín, môžete sa prísť nasmiať do sýtosti na divadelnom predstavení divadla LA Komika. V predstavení Top Secret, ktoré uvidíte na Kúpeľnom ostrove 12. 8. si v kostýmoch žiariacich farbami zahrajú Mirka Partlová, Karin Haydu, Lukáš Dóza a Števo Martinovič. Budú vás baviť nekonečnou záplavou humoru a pocítite silu speváckych výkonov nabitých pozitívnou energiou.

Rezervujte si svoj pobyt na Kúpeľnom ostrove a spestrite si leto kvalitnými zážitkami.



V prípade, že sa na Kúpeľný ostrov vyberiete s celou rodinkou, ubytujte sa v hoteli Splendid, ktorý rodinám ponúka maximálny komfort a štedrý celodenný All Inclusive. Kým vy pôjdete ochutnávať vínka alebo obdivovať Muchove obrazy, o zábavu vašich najmenších sa postarajú animátori.



V prípade, že si chcete užiť krásy a vzácnosti Piešťan „po dospelácky“, vyberte si hotel Esplanade, ktorý sa pýši štyrmi hviezdičkami a ocenením Golden Meetings Star, ktoré ho radí medzi 10 najlepších Európskych kongresových hotelov.



Keď chcete pobytom potešiť svoju polovičku a užiť si maximálnu romantiku a luxus, upriamte v čase konania spomínaných podujatí svoju pozornosť na 5* hotel Thermia Palace.