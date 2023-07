Dlhodobá osamelosť nemá ďaleko od depresie, ba dokonca ani od samovraždy.

Patríte k tým, ktorí vychutnávajú samotu? Nič proti tomu, ale vedzte, že tak trochu riskujete. Britskí a americkí psychológovia sa zhodujú, že počet osamelých mužov v oboch krajinách môže súvisieť s rastúcim počtom samovrážd. Spojené kráľovstvo zaznamenalo v roku 2018 ich najvyšší počet za posledných šestnásť rokov. Život si vzalo 6,5 tisíca ľudí, pričom tri štvrtiny z nich tvorili páni.



Aj v USA bol pomer mužov, ktorí sa rozhodli pre dobrovoľný odchod zo sveta, oproti rovnako konajúcim ženám 3 : 1. A ešte jedna štatistika zo Spojeného kráľovstva. Počet obyvateľov v strednom veku, ktorí v krajine žijú bez partnera, sa za posledné dve desaťročia zvýšil asi o polovicu. Ide tu vraj o viac než 1,3 milióna osôb – najčastejšie vo veku 45 až 64 rokov.

Od blaženosti k úzkosti

Samota má svoje čaro, no skrýva v sebe mnoho nebezpečenstiev. Môže so sebou priniesť negatívne pocity, s ktorými sa človek nedokáže vyrovnať sám. Najbolestnejšie to je v období, keď cíti, že sa chce usadiť a založiť si rodinu.



Muži vyrastajú v presvedčení a spoločnosti, kde sa od nich očakáva, že budú silnými jedincami, ktorí neprejavujú city a zabezpečia svojich milovaných. Sústredia sa preto na kariéru a vynakladajú veľké úsilie na to, aby boli úspešní. Nie všetko však vždy vychádza podľa plánu. Môže sa stať, že sa ocitnú na prahu štyridsiatky, sú stále sami a začne ich to vnútorne ničiť. Uzatvárajú sa do seba, neustále vnímajú pocit osamelosti a prehlbujú ho, čo časom zač­ne naštrbovať ich sebadôveru. Nastupuje úzkosť, ktorá sa časom môže premietnuť do oveľa vážnejšieho stavu. Až 35 percent pánov v USA tvrdí, že osamelosť v nich vyvoláva depresiu. Od nej k samovražde nemusí byť ďaleko.



Aj Calvin Holbrook z portálu happiness.com si nový byt len pre seba spočiatku pochvaľoval. „Pamätám si, ako som sa tešil, keď som dostal kľúče od svojho prvého obydlia. Žiadne hádky o umývaní riadu, upratovaní, žiadne ranné zisťovanie, koľko kukuričných lupienkov zmizlo z mojej škatule. Blaženosť,“ spomína.



Po pár mesiacoch však začal pocit slasti miznúť. „Cítil som sa čoraz izolovanejší. Priatelia žili ďaleko, veľa času som trávil doma sám. V zime sa všetko zhoršilo. To, čo som bral ako novú skúsenosť, mi úplne skyslo. A to som mal stále pred tridsiatkou.“



Až 44 percent britských mužov priznalo, že sa cíti osamelo. Osemnásť percent z nich dokonca uviedlo, že nemá na celom svete jediného blízkeho priateľa. U žien bolo toto percento výrazne nižšie. Okolo 12 percent.

Beznádej a neistota

Slovensko v tomto smere nie je výnimkou. Po rozvode samota často bolí ešte viac. „Naučila som sa s ňou žiť, ale viem, že mi nikdy nebude vyhovovať. Veľmi dobre si totiž pamätám pohodu, ktorú som väčšinu času zažívala v období, keď sme na všetko boli dvaja,“ otvorene prezrádza Natália. Ani starostlivosť o dve deti, pri ktorej sa s bývalým manželom po týždni striedajú, ťaživé pocity nedokáže celkom eliminovať.



Mnohé ženy sa rovnako pokúšajú kariérne rásť a rozvíjať, ale aj ich tikajúce biologické hodiny nútia hľadať si životného partnera. Zvyčajne po tridsiatke. No keďže riešia vzťah vo veku, keď už lepšie poznajú samy seba a zvykli si na určitý životný štýl, výber je náročnejší. Stačí pár neúspechov a chuť ďalej skúšať sa pomaličky vytráca. Začne ju nahrádzať beznádej, neistota a strach, že zostanú samy.



Vo všeobecnosti však platí, že dámy oveľa ľahšie nadväzujú priateľstvá. „Chlapci v ranom dospievaní ešte cítia hlboký citový súzvuk. No v čase dospelosti sa tento pocit stratí. Aj pre toxické názory spoločnosti, že muž musí byť za každých okolností silnou osobnosťou,“ vysvetľuje profesorka psychológie Niobe Wayová, ktorá skúmala dospievajúcich chlapcov a ich najbližšie priateľstvá. Keď však tínedžeri dospejú, často sa podľa nej stávajú stoickí a izolovaní.

Ako problém riešiť?

V prvom rade si treba problém priznať.



A potom sa treba rozhodnúť, akým spôsobom sa ho pokúsime zbaviť. Riešení je podľa psychológov dostatok. „Choďte si napríklad zacvičiť, zožeňte si psa, zavolajte bývalým kamarátom, ktorým ste sa už dlho neozvali,“ radia odborníci.



Pomôcť by vraj mohol aj pobyt v prírode, dobrovoľníctvo či návrat k akémukoľvek hobby, ktoré vám v minulosti robilo radosť. Jednoducho, zostaňte otvorení novým príležitostiam a neopúšťajte sa. Zatrpknutosť a frustrácia vás z ťažkej situácie určite nevyslobodia.