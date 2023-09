Niektoré manželstvá trvajú prikrátko. Dôvody krachu? Neraz banálne aj bizarné.

Chodili spolu z čistej lásky, spieva sa v jednej českej pesničke. Lenže nie vždy platí, že keď sa vzali, žili šťastne až do smrti. Každý má od oficiálneho zväzku iné očakávania a nie všetci, ktorí si povedia áno, sú na manželstvo a zodpovednosť pripravení. Občas majú vzťahy spečatené sobášom príliš krátke trvanie. Potvrdzujú to aj manželstvá niektorých svetových celebrít.

Angelina Jolieová sa za britského herca Jonnyho Leeho Millera vydala v devätnástke, ale už po roku a pol začali žiť oddelene a zakrátko ich rozchod potvrdil aj súd. Jej ďalšie manželstvo, s Billym Bobom Thortonom, rozviedli krátko po treťom výročí. Zväzok Britney Spearsovej a jej kamaráta, uzavretý v roku 1994 v Las Vegas, sa skončil po 55 hodinách. Dvojica po vytriezvení z alkoholu svoj čin považovala za nerozvážny.

S krátkymi manželstvami má skúsenosti aj Drew Barrymorová, ktorá sa prvýkrát vydala ako 19-ročná za podnikateľa Jeremyho Thomasa. Po dvoch mesiacoch podali žiadosť o rozvod. S komikom Tomom Greenom vydržala len o pár mesiacov dlhšie. Poviete si - jasné, hviezdy! Ale aj medzi obyčajnými smrteľníkmi si niektoré dvojice zamávajú na rozlúčku skôr, než pôvodne zamýšľali.

Vernosť a rešpekt

„Je nepochybné, že manželstvo je pre spoločnosť prospešné a sú s ním spojené viaceré výhody. Rozhodnutie uzatvoriť manželstvo je na partneroch, no pri zvažovaní by mali prihliadnuť aj na výhody manželstva, ktoré v mnohých prípadoch môžu dvojici uľahčiť bežný život,“ hovorí advokátka pre rodinné právo Jarmila Zahradníková.

Pripomína, že podľa zákona o rodine sú si manželia v právach a povinnostiach rovní. „Sú povinní žiť spolu, byť si verní, vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť, pomáhať si, starať sa spoločne o deti a vytvárať zdravé rodinné prostredie. Po uzavretí manželstva budú manželia požívať aj vyššiu právnu ochranu, keď­že slovenský zákon o rodine takúto rodinu považuje za základnú bunku spoločnosti,“ dodáva.

Lenže mnohé páry berú tento záväzok na ľahkú váhu, hoci by mali cítiť za druhého väčšiu zodpovednosť a mať väčšiu motiváciu pri odstraňovaní svojich nedostatkov. „Manželstvo je viac než láska, pretože obom umožňuje vzájomne sa prispôsobiť, kým láska pri najmenšom nedorozumení hrozí rozchodom,“ upozorňoval už takmer pred štyristo rokmi francúzsky filozof a matematik René Descartes.

Sklamania a očakávania

„Aj v mojej praxi sa z času na čas objavia ľudia, ktorých manželstvo bolo príliš krátke. Viackrát sa zopakovala situácia, že sa ľudia zobrali len preto, aby sa dieťa narodilo v manželstve, a hneď potom sa rozviedli,“ spomenie Jarmila Zahradníková.

Sú to občas banálne, inokedy bizarné príbehy. Júlia a Maroš chodili spolu rok, kým začali spolu žiť. Najprv v podnájme, po štyroch rokoch si kúpili vlastný byt a päť rokov od prvého pohľadu do očí bola svadba. Predchádzala jej radosť, množstvo príprav a svoj deň D si naozaj užili. Lenže už po dvoch týždňoch mladomanželka cítila, že jej drahý neprežíva oficiálny zväzok tak, ako si predstavovala.

„Žiadne medové týždne sa nekonali, pár dní sme sa tešili, spomínali na skvelú zábavu na svadbe, ale potom sme upadli do stereotypného života. V meste, kde som nemala žiadne kamarátky, som veľa času trávila sama, lebo Maroš chodil s kamarátmi na futbal alebo pozeral v telke sci-fi či futbalové zápasy,“ posťažuje sa Júlia, ktorá za necelý rok porodila dieťa. „Myslela som si, že nám to pomôže, ale bolo to ešte horšie. On chodil do práce, ja s maličkým stále sama, bez možnosti kamkoľvek ísť, čokoľvek zažiť okrem kŕmenia a prebaľovania,“ opisuje.

Keď mal syn dva a pol roka, nastúpila do práce a tri roky po svadbe už manželia žiadali o rozvod. Mladá mamička sa zamilovala do iného.

Magdaléna sa dva mesiace po svadbe dozvedela, že ju manžel krátko pred manželstvom podvádzal s jej sestrou. „Do roka po svadbe sme boli rozvedení,“ upresňuje.

Denisa zase na svojej svadbe laškovala s manželovým najlepším kamarátom. Prípravy na najkrajší deň v živote jej dali zabrať, na svadbe sa chcela baviť, k čomu jej pomohla aj nadmerná konzumácia alkoholu. Nasledujúce mesiace si len vyčítali, čo, kto, komu vyviedol, a vyšli najavo aj nevery. „Skúšali sme si dať druhú šancu, ale Paľo začal byť agresívny, našiel si milenku a keď párkrát na mňa zdvihol ruku, požiadala som o rozvod,“ mykne plecom.

Oplatí sa vydávať?

Mnohé dvojice majú jasno - radšej sa vyhnú nepríjemnostiam, sklamaniam a komplikáciám pri možnom rozchode tak, že oficiálne spečatenie svojho zväzku zavrhnú. Advokátka pre rodinné právo však pripomína, že druh a družka podľa slovenského práva majú slabšiu právnu ochranu, ako zákony priznávajú inštitútu manželstva.

„Za jednu z ďalších výhod možno bezpochyby považovať to, že manželia sa môžu navzájom zastupovať v bežných veciach a preberať za seba rôzne plnenia. Túto možnosť dáva manželom priamo zákon, kým druh a družka môžu potrebovať na úkony splnomocnenie,“ dopĺňa Jarmila Zahradníková.

Ako sa teda zbaviť strachu pred nenaplnenými očakávaniami, možnými zradami a sklamaniami? Nuž, najistejšie je začať pracovať predovšetkým sám na sebe, poznať svoje slabosti aj silné stránky a nezakrývať si oči pred tými partnerovými už pred sobášom.

Mnohí šli do manželstva s tým, že sa druhý zmení k lepšiemu. Takéto predstavy zväčša narazia na krutú realitu. Iste, veľa manželských párov je po rokoch oveľa harmonickejších, súdržnejších, milujúcejších, ale museli pre to niečo urobiť. Napríklad nevedomky aplikovali do svojho spolužitia odporúčanie amerického herca Johna Goodmana: „Ak má byť manželstvo vydarené, treba sa zamilovať veľa ráz, ale vždy do tej istej osoby.“