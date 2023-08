Prepychová Kollárova vila: Ukázal, ako žije. Z kuchyne šípka priamo do bazéna FOTO

Plus 7 dní

Pred voľbami zisťujeme, ako politici naozaj bývajú.

Plus 7 dní

V modernom sídle býva Boris Kollár (58) posledných päť rokov, no nikdy zo súkromia neodhalil toľko ako teraz. Utajované sídlo, kam si vodí ženy či deti, postupne odkrýva na sociálnych sieťach aj v rozhovoroch pre svoju kampaň. Za posledné dni sme tak veľa zistili. Kuchyňu si zariadil minimalistky a s použitím drahých materiálov. Kuchynský chaos dokáže pred svetom schovať behom sekundy, jedálni dominuje obrovský žulový stôl, za ktorým pred pár dňami oslávil narodeniny s niektorými zo svojich detí, no najväčšia vychytávka spočíva zrejme v dispozícii. Šéf parlamentu si priamo z kuchyne môže skočiť do veľkého bazéna.

Prestavba v desiatkach tisícoch eur

Moderná stavba stojí len pár metrov od prezidentskej vily a známeho pamätníka sovietskych vojakov padlých počas druhej svetovej vojny. Dlho ležala ladom, zarastala trávou, burina rašila aj na streche. Do domu sa predseda parlamentu presťahoval niekedy v roku 2017. No odkedy prepychovú vilu obýval, okolitý terén so záhradou nevyzeral vábne. Kollár sa zaktivizoval až tri mesiace po ostatných parlamentných voľbách, keď sa na pozemku začali divy. Došlo aj na stavebné práce.

Počas pandémie sa Kollárovo sídlo premenilo na mravenisko usilovných robotníkov. Tatrovky odvážali z pozemku aj haldy hliny. Premena exteriéru bola zásadná. „Áno, staviam bazén, lebo sa nebude dať cestovať,“ povedal nám Kollár na začiatku korony. Podľa stavebného experta sa cena Kollárovej prestavby mohla vyšplhať do závratných čísel. „Len hrubé práce sú v desiatkach tisícov, potom je to záležitosť použitých materiálov a prvkov, ktoré budú osadené. Môže si dať ratan, ale k tej vile sa hodia serióznejšie materiály, nemal by úplne šetriť. Ak staví na mramor, ónyx alebo nedajbože exotické drevo bangkiraj, nebudem v tomto rozsahu sumu ani špecifikovať,“ uzavrel.