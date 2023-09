Vzťahy s výtvormi umelej inteligencie naberajú na intenzite.

Umelá inteligencia sa na nás valí zo všetkých strán. Zákonite prenikla aj do medziľudských vzťahov, a to spôsobom, ktorý by mnohým v minulosti asi nenapadol. Berlínskej grafickej dizajnérke Sike Moonovej v týchto mesiacoch AI výrazne pomáha zlepšiť zárobok. Dvadsaťosemročná influencerka sa v minulosti snažila živiť aj uverejňovaním svojich pornografických fotiek na internete, no úspech dosiahla až teraz. Vďaka svojmu virtuálnemu alter egu, ktoré si vytvorila pomocou umelej inteligencie.

Za mesiac 20 tisíc

„Po piatich rokoch som v tomto nekreatívnom priemysle potrebovala zmenu, nudila som sa. Rozhodla som sa vrátiť ku kreatívnemu grafickému dizajnu a pomocou AI som vytvorila vlastnú postavu,“ prezradila Sika v interview pre britský Daily Mail.



Jej virtuálnej postave sa na sociálnej platforme Fanvue, ktorá rovnako ako OnlyFans umožňuje svojim používateľom zarábať, darí nad očakávanie. Za jediný mesiac si vďaka fotografiám či videám dokázala prilepšiť o 20-tisíc dolárov. Neporovnateľne viac než v minulosti.



Zákazníci sa za symbolický poplatok 10,99 amerického dolára môžu so Sikinou virtuálnou postavičkou rozprávať či prípadne ju požiadať o nasimulovanie vysnívanej situácie. „Musím povedať, že som fascinovaná tým, čo sa mi vďaka umelej inteligencii podarilo vytvoriť. Moja virtuálna postava je dievča, o akom som snívala, že by som raz mohla byť. Má niečo z môjho tela, moje tváre. Beriem to tak, že je mojou súčasťou,“ tvrdí nadšená Berlínčanka.



O to viac, že o jej postavu prejavujú klienti skutočný záujem. Pričom predplatitelia majú stále možnosť požiadať o obsah vytvorený podľa ich predstáv. Nejde vraj len o erotické či sexuálne predstavy. „Často s ňou riešia stres v práci či to, aký darček majú kúpiť manželke k narodeninám,“ priznáva Sika a odvážne tvrdí, že to celé vníma len ako začiatok nových možností, ktoré sa jej prostredníctvom AI otvárajú.

Cesta do pekla?

Virtuálne postavy už stihli zaplaviť viaceré sociálne siete ako Instagram, TikTok či Twitter. Odborníci však varujú, že to môže byť aj cesta do pekla. „Animované postavy majú tendenciu zobrazovať bezchybnú pleť. Až prehnane dokážu podporovať ideál krásy, ktorý v reálnom živote nemožno dosiahnuť,“ varuje psychologička Catherine Hallissey.



Ak sa citovo labilnejší ľudia začnú s takýmito virtuálnymi osobami porovnávať, môže to vraj negatívne ovplyvniť sebaúctu. „U niektorých jednotlivcov to môže vyvolať depresie a spustiť telesnú dysmorfiu, čo je stav duševného zdravia, pri ktorom sa človek nezdravým spôsobom zaoberá nedostatkami svojho tela. Pritom si ich iní ľudia často ani nevšimnú,“ tvrdí Hallisseyová.



Hrozba je však reálna. Ak sa budete dlhé hodiny trápiť vlastným vzhľadom a venujete enormný čas mejkapu, vlasom či oblečeniu, môže to výrazne ovplyvniť váš každodenný život a sociálne vzťahy. Nemusíte byť v takom prípade vôbec ďaleko od sebapoškodzovania či od myšlienok na samovraždu.

Svadba so strojom

Vzťahy s neexistujúcimi osobami na sociálnych sieťach však napriek tomu naberajú na popularite. Čoraz viac ľudí čaká práve od četbotov, že u nich nájdu lásku. Pritom komunikujú len so sofistikovanými programami. Tie sú však na rozdiel od ľudí naprogramované tak, že so zákazníkmi nejdú do žiadneho sporu a takmer nikdy sa nebudú prezentovať nesúhlasom. Ich primárnou funkciou je urobiť klientov šťastných.



Japonsko je v tomto smere ešte ďalej. Na lásku človeka s virtuálnou postavou majú dokonca vlastný výraz – moé. Ba aj virtuálnu hviezdu. Hacune Miku je virtuálna šestnásťročná animovaná popová hviezda. Japonská technologická firma Crypton Future Media, ktorá ju stvorila, jej dokonca organizuje koncerty, na ktorých si davy divákov pospevujú, ako keby na pódiu stála skutočná speváčka.



Jeden z jej fanúšikov 35-ročný Akihiko Kondo sa s jednou z jej podôb dokonca oženil. Na svadbu s technologickou „bábikou“, ktorá ho v podobe hologramu víta vždy, keď sa vráti z práce domov, pozval viacero hostí. Veselica ho vyšla na osemnásťtisíc dolárov.



To, že nejde o reálneho človeka, Kondovi nijako neprekáža. „Klasická láska nie je pre každého,“ povedal Kondo pre agentúru Reuters. Vraj bol celý život presvedčený, že zostane sám, no Miku jeho život obrátila naruby.

Rodičia mu síce v bizarnej svadbe nebránili, no na obrade chýbali. A viacerí tvrdia, že Kondo je čudák, ktorý sa vyhýba sociálnym väzbám a reálnemu životu. Aj pre takýto typ ľudí majú Japonci označenie, hovoria im otaku.



Mimochodom, vzťah človeka s vymyslenou virtuálnou postavou riešila už romantická sci-fi dráma Spika Jonzeho Ona z roku 2013, kde si hlavnú úlohu zahral Joaquin Phoenix.