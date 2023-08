„Normálnu ženu tam sotva nájdete. Väčšinou si vychutnávajú záujem viacerých mužov, sú nerozhodné a často promiskuitné,“ zhrnul Tibor.

Digitálna doba má svoje výhody. Nemusíte napríklad spraviť ani krok z domu, aby ste spoznali partnera, s ktorým sa budete deliť o krásne chvíle aj každodenné starosti. Lenže nie je to také jednoduché. „Lov“ na zoznamovacích stránkach si vyžaduje veľa času a trpezlivosti. „Za tri roky som stihla asi štyridsať rande,“ priznala supermodelka českého pôvodu Pavlína Pořízková, ktorá až po mnohých trpkých sklamaniach konečne v online priestore stretla spisovateľa a režiséra Jeffa Greensteina.



Mnohí to však po niekoľkých sklamaniach radšej zabalia. Dámy sa sťažujú, že muži na stránkach zameraných na hľadanie partnera hľadajú skôr sex, páni sú zase zhrození z prieberčivosti a nevyrovnanosti niektorých dám. „Po dvoch rokoch som všetky zoznamky zrušil. Normálnu ženu tam sotva nájdete. Väčšinou si užívajú záujem viacerých mužov, sú nerozhodné a často promiskuitné,“ zhrnul Tibor. Je teda jedno, aké ste pohlavie, nikto to nemá ľahšie. Azda len ten, kto hlbší vzťah neočakáva.

Kto sa skrýva pod maskou?

„Zoznamovanie cez internet poskytuje výhodu anonymity,“ hovorí psychológ a psychoterapeut Ľudovít Dobšovič. „V anonymite je možné sondovať a overovať si, ako by sme boli za určitých podmienok prijatí. Motívy zoznamovania sú rôzne. Ženy hľadajú blízkosť a partnera, ktorý by ich miloval a chcel by s nimi vytvoriť rodinu, prípadne manželstvo. Muži neraz skúšajú nájsť sexuálnu partnerku. Chcú cítiť, že dokážu ženu vzrušiť mentálne a následne aj fyzicky, tým by od nej získali ocenenie,“ opisuje odborník a dodáva, že takéto očakávania potom môžu byť zdrojom nosenia „masky“, teda klamstiev a zamlčiavania skutočných motívov a postojov. „V takomto prípade je pravdepodobnosť úspechu veľmi nízka,“ dodáva.



Muži aj ženy najčastejšie zavádzajú svojím výzorom a životným štýlom. Zverejňujú vylepšené fotografie, často z dovolenkových oblastí s náznakom luxusu. Dámy si neraz uberú vek, aby potencionálneho partnera vysokým číslom vopred neodradili. Špeciálnou kapitolou sú zadaní jedinci, ktorí svoj oficiálny vzťah taja alebo ho opisujú ako nefunkčný.

Mladosť a sex

„O rok budem mať päťdesiat rokov a hľadal som štyridsiatničky, ktoré by boli v podobnej situácii ako ja – rozpadol sa im vzťah, majú už deti a túžia po milujúcom a zodpovednom partnerovi,“ opísal svoju situáciu Tibor. Budúca dáma jeho srdca mala byť sympatická, štíhla a aktívna žena so spoločnými témami na rozhovor. „Väčšinou to však dopadlo tak, že ak som sa aj s dotyčnou začal stretávať, nevedela, či jej vyhovujem. Niektoré sa so mnou vyspali na prvom či druhom rande, a hoci sme pokračovali v spoznávaní, dlho nevedeli, či o mňa majú hlbší záujem. Možno som netrpezlivý, ale bolo mi nepríjemné investovať energiu a nádej do vzťahu s osobou, ktorá sa popri mne stretávala aj s inými mužmi,“ krúti hlavou.



Aj 41-ročný Miro má nepríjemné skúsenosti so zoznamovacími stránkami. „Je to des. Prevládajú stretnutia bez perspektívy spoločného života. Ženy chcú chodiť na výlety a užívať si. Mnohé chlapa odpíšu už podľa fotografie. Ak mi majú dať šancu, nemôžem byť príliš starý. Pritom ony často posielajú nereálne a upravené fotografie,“ rozhorčí sa. „Jedna z nich sa mi priznala, že ona a jej kamarátky fungujú na zoznamkách, lebo si chcú užívať sex. Takže radšej sa dajú vyprášiť mladým chalanom či bohatým ženatým chlapom niekde v aute, ale majú vzrušujúci zážitok.“



Aj páni majú svoje špeciality. Stále je dosť tých, ktorí žiadajú nahé fotografie alebo sa zameriavajú len na mladé slečny.

Veľa ľudí teda zostáva single. Niektorí si nezáväzný záujem opačného pohlavia na zoznamovacích stránkach užívajú a tí, ktorí hľadajú stabilný vzťah, tieto „zhýralé vody“ roztrpčení opúšťajú. Či na neplatených, alebo platených zoznamkách, tak ako v reálnom živote musíte mať na toho pravého či pravú jednoducho šťastie.

Príliš opatrní

„Niektoré prieskumy potvrdzujú, že zoznamovanie cez internet o čosi častejšie vyhľadávajú jedinci s nižším sebavedomím. Mnohí v predchádzajúcich vzťahoch neboli úspešní a strácajú sebadôveru. Pochybujú, že by pre niekoho mohli byť naozaj zaujímaví,“ pripomína psychológ.



Často sú osamelí ľudia príliš opatrní a potrebujú dlhší čas, kým si niekoho pustia k telu. „Od začiatku treba hovoriť a písať pravdu o svojich záľubách, očakávaniach, túžbach, ale aj o svojom postavení, prípadne o minulosti. Takto možno predísť mnohým sklamaniam. Zároveň by človek, ktorý ide na internetovú zoznamku, nemal potláčať svoju zvedavosť. Reakcie na citlivé otázky dokážu veľmi veľa napovedať o tom, kto vlastne na druhej strane je,“ vymenúva Ľudovít Dobšovič.



Chúlostivým momentom je sexuálne zblíženie. Kedy k nemu pristúpiť? „Ak s ním napríklad žena súhlasí rýchlo, pretože je sama hladná a túži po blízkosti, znižuje to jej hodnotu v očiach muža, pretože môže byť vnímaná ako ľahká korisť. Rovnako však môže byť zdrojom pochybností odďaľovanie intimity, pretože ponúka možnosť, že takéto niečo ma bude čakať aj vo vzťahu, keď o ňu bude treba prosíkať. Zároveň prináša pochybnosti o vzájomnej dôvere.“

Treba sa chopiť príležitosti

Mnohí osamelí ľudia po tridsiatke majú pocit, že internetové zoznamky, hoci im príliš nevyhovujú, sú jediné miesto, kde ešte majú šancu niekoho stretnúť a vyberať si. Je to naozaj tak? „Zoznámiť sa dá kdekoľvek. Smelý muž sa predsa nebude obávať osloviť ženu na ulici, v obchode či v kine. Z jej reakcie sa pomerne rýchlo dozvie, či má šancu aj na ďalšie stretnutie alebo nie, či je zadaná alebo je pripravená prijať jeho spoločnosť a ísť tvoriť vzťah. Páni by sa nemali báť otvorene ukazovať záujem a dvoriť, samozrejme, v medziach slušnosti,“ reaguje psychológ. Prirodzene, mali by prijať aj odmietnutie. „Ale ako hovoria budhisti – keď je žiak pripravený, učiteľ sa nájde. Keď je žena vzťahu otvorená, určite nejaký muž túto šancu dostane, ak sa o ňu pokúsi. Len sa nesmie báť.“