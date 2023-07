Mnohí si myslia, že po víne či tvrdom bude emocionálne splynutie dvojice v posteli fungovať lepšie. Podľa odborníka je to často len ilúzia.

Často sa to začína aj takto: Pred sexom fľaša vína či pohárik tvrdého. Milenci majú pocit, že sa lepšie uvoľnia a milovanie je krajšie v alkoholickom opojení. U mnohých je „pitie pred“ príjemnou rutinou či dokonca nevyhnutnosťou.



Eva je niekoľko mesiacov po pôrode a vraj si nedokáže vychutnať posteľné radovánky tak ako kedysi. „Nemám chuť, nie som vzrušená. Pomáha len alkohol,“ priznáva. Ďalšia dáma tvrdí, že je príliš hanblivá a bez pohárika sa nevie odviazať. „Sex by ani nebol,“ vysvetľuje. A potom je tu Katarína, ktorá je v menopauze a k milovaniu sa odhodlá len po fľaši vína. Dokáže alkohol skutočne vplývať na sexuálny život a je vôbec účinný na zvyšovanie libida?



Fakt je, že hoci nefiguruje medzi známymi afrodiziakami, u žien znižuje zábrany, podporuje sebavedomie a zvyšuje chuť na sex. Ale len tak trochu a nemusí to byť pravidlo. Na čo má však skutočne vplyv, je hladina testosterónu u nežnejšieho pohlavia – zvyšuje sa.

Proti bolesti aj pocitu viny

Americký terapeut a psychoterapeut Marty Klein, autor kníh a článkov o sexe, tvrdí, že ľudia kombinujú milovanie a alkohol – či už vedome, alebo nevedome – zo štyroch hlavných dôvodov. Jedným z nich je pomoc pri fyzickej bolesti. „A netýka sa to len pohlavných orgánov, ale aj bolesti chrbta či kĺbov,“ vysvetľuje. „Na podobnom princípe sa milenci dokážu zbaviť aj úzkosti, hanby či pocitu viny.“



Niektorí zas pijú preto, aby sa mohli vyspať s niekým, koho v skutočnosti vôbec nechcú. Alkohol likviduje schopnosť seriózne uvažovať a pomôže zabudnúť na predchádzajúce negatívne zážitky. „Ľudia tak vďaka niekoľkým pohárikom súhlasia s tým, že znova a znova opakujú rovnako neuspokojivú skúsenosť,“ konštatuje Klein. Ďalšou vecou je, že potužený muž či žena strácajú morálne zábrany a urobia to, čo by triezvi neurobili. „Napríklad sa vyspia s manželovým priateľom alebo sa vyberú do striptízového baru namiesto domov k partnerke.“



Nakoniec je tu aj spomínané zvyšovanie túžby. Sexuálny terapeut pripúšťa, že víno či koňak môžu na niekoho pôsobiť ako afrodiziakum.

Sebaklamy a ľútosť

Marty Klein hovorí v prípade alkoholu o krátkodobej úľave. Upozorňuje však na celý rad negatív, na ktoré treba myslieť. „Pitie môže byť pre niekoho hlavným mechanizmom zvládania nielen sexu, ale aj celého života,“ tvrdí. Po víne si síce každý myslí, že emocionálne splynutie bude v posteli lepšie fungovať, ale nie vždy je to podľa odborníka pravda. „Často ide len o ilúziu,“ vysvetľuje.



Ako dodáva, pitie nerieši sexuálne problémy ani úzkosť z výkonu v posteli. Dočasná úľava iba spôsobí, že sex bude znesiteľný. Stačí to? Určite nie. V skutočnosti „toto prekonávanie sa v alkoholickom opojení“ často len sťaží komunikáciu medzi partnermi a otvorí cestu k nedorozumeniam. Po dvoch--troch pohárikoch totiž môžete súhlasiť s tým, s čím sa vnútorne nestotožňujete. Na druhý deň sa preto môže dostaviť ľútosť či výčitky svedomia.

Aké sú rady odborníka? Nájdite niečo, čo vám zvýši chuť na sex aj bez pohárika. Treba skúsiť úprimný rozhovor, horúci kúpeľ, spoločnú sprchu, ale aj lepšiu organizáciu dňa – niekedy stačí oddať sa posteľným radovánkam v inú časť dňa, než je to zvykom.



„Ak pociťujete úzkosť pri sexe s novým partnerom, zvážte odloženie milovania, kým ho lepšie spoznáte,“ radí Klein. Dodáva, že je dôležité stanoviť si hranice a treba dávať pozor aj na to, aby alkohol nebol ďalším partnerom vo vzťahu.

Autorka: Jana Jonášová