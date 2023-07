Stretávate duchov? Ešte to neznamená, že ste sa pomiatli, možno ide o niektorí zo známych javov

Sú paranormálne predstavy, ktoré dokážeme vedecky vysvetliť.

Na vzťahovom internetovom fóre sme narazili na nezvyčajnú diskusiu. „Poraďte, neviem, čo mám robiť, manžel začal veriť na duchov,“ posťažovala sa diskutujúca s menom Mária123. „Inak je milujúci a spoľahlivý, vždy bol racionálny, dokonca si zo mňa robil žarty, že verím horoskopom. A teraz má zrazu plnú hlavu tých nezmyslov. Vraj ho navštevujú počas noci.“

Samozrejme, na základe tých zopár viet sa nedá posúdiť, o čo ide. Pani Márii však radíme, aby hneď nelámala palicu nad svojím životným partnerom. Sú viaceré prípady, keď sa pocit, že vidíte ducha, dá vedecky vysvetliť. Uvádzame päť príkladov.

Spánková paralýza

Istá žena zažila nedávno mrazivú skúsenosť, keď sa v noci chystala konečne zaľahnúť do postele. Jej 62-ročný manžel bol už v posteli, chrápal ako vždy, keď si ľahla vedľa neho. V tej chvíli zacítila, že ju niekto pobúchal po pleci a zašepkal: „Je mi zima, môžem ísť dnu?“ Žena prikývla v domnienke, že to urobila jedna z jej dcér. Keď však otvorila oči, zbadala vedľa seba stáť sedemročného syna, o ktorého pár mesiacov predtým manželia prišli.



Podľa odborníkov bola svedkom fenoménu, ktorý sa nazýva spánková paralýza alebo spánková obrna. Ide o dočasnú stratu normálnej funkcie svalov počas spánku. Osoba, ktorej sa udeje, zostáva pri plnom vedomí, no nemôže pohnúť žiadnou časťou tela. Hoci takýto stav môže vyvolať extrémnu hrôzu a strach, nie je životu nebezpečný a po pár minútach sám odznie. Jemným dotykom alebo pohybom ho môže prerušiť aj tretia osoba. Podľa Dana Denisa, experta z univerzity v Yorku, existujú rôzne typy halucinácií, ktoré v takomto stave môže človek zažiť.

Pleseň

Aj zlá kvalita ovzdušia sa môže skrývať za pocitom, že vidíte ducha. Ukázalo sa, že toxické spóry plesní sú schopné spôsobiť zmenu nálady, vyvolať iracionálny hnev, dokonca kognitívnu poruchu (poruchu reči, stratu pamäti, dezorientáciu a podobne).



„Skúsenosti zaznamenané pri mnohých strašeniach sú podobné mentálnym alebo neurologickým symptómom, ktoré hlásili jednotlivci vystavení toxickým plesniam. Stále však platí, že niektoré účinky plesní sú oproti napríklad psychoaktívnym účinkom niektorých húb veľmi málo preskúmané,“ tvrdí profesor Shane Rogers z newyorskej Clarkson University. O účinkoch plesní v interiéri na kognitívne či iné funkcie mozgu sa pritom aj naďalej vedú spory.

Syndróm explodujúcej hlavy

Znie to ako hlúposť, ale v skutočnosti ide o veľmi reálnu a desivú poruchu zmyslov. Podľa vedcov z londýnskej Goldsmith University ide o stav charakteristický „vnímaním hlasitého hluku alebo pocitu explózie v hlave, ku ktorému dochádza pri prechode do hlbokého spánku alebo pri vychádzaní z neho“.



Až 44 percent opýtaných, ktorí ESH (Exploding Head Syn­drome) spoznali, počas štúdie, ktorú univerzita robila pred dvoma rokmi, verilo, že ho spôsobilo niečo nadprirodzené. „Podstatná časť populácie tento stav aspoň raz v živote skutočne zažije,“ tvrdí britský psychológ Chris French. Podľa Louise Goddardovej-Crawleyovej môžu byť halucinácie počas ESH podobné snom. „Môžete pritom vidieť blikajúce svetlá, rôzne tvary, prípadne počuť hlasy, hudbu či iné zvuky. Ich obsah môže byť niekedy bizarný, no sú natoľko realistické, že je niekedy veľmi ťažké odlíšiť ich od skutočného vnímania,“ tvrdí uznávaná britská psychologička.

Oxid uhoľnatý

Oxid uhoľnatý dokáže spoľahlivo zabíjať. Keď v januári 2020 unikol z plynového kotla umiestneného v pivničných priestoroch motorestu v Jablonci nad Nisou, priotrávilo sa 11 ľudí. Osem z nich muselo na nejaký čas zostať v nemocnici.



Tento plyn je o niečo ľahší ako vzduc­­h. Jeho koncentrácia rastie v prípade nedokonalého spaľovania akéhokoľvek paliva. O spojení oxidu uhoľnatého s paranormálnymi javmi písal americký vedecký časopis už v roku 1921. Opísal nevšedný zážitok ženy, ktorá krátko po presťahovaní do nového domu začala počuť zvláštne hlasy a dokonca začala mať pocit, akoby ju neznáma sila občas držala prikvačenú na posteli. Dostavila sa aj slabosť a bolesť hlavy.



Ukázalo sa, že za všetkým sa skrýva práve tento toxický plyn bez chuti a zápachu. Už pri nízkych koncentráciách je schopný spôsobiť trvalé poškodenie zdravia. Či už za ním stoja kozuby na drevo, či upchaté komíny. V prípade dotyčnej sa zistilo, že je na vine pec. Po jej opravení choroby rodiny postupne mizli.



Podľa posledných výskumov je otrava oxidom uhoľnatým schopná vyvolať u niektorých jedincov aj stav psychózy. Zvládne vyvolať depresiu, úzkosť či dokonca kognitívnu dysfunkciu. „Keďže je bez chuti a zápachu, dokáže byť veľmi zákerný,“ konštatuje šéf americkej asociácie pľúcnych lekárov Albert Rizzo.

Pareidólia

Ak ste niekedy zazreli monštrum v zrkadle alebo čudné stvorenie medzi stromami, možno ste boli svedkom pareidólie. Ide o spojenie dvoch gréckych slov, ktoré v preklade znamenajú chybný obraz. Inými slovami ide o optický klam zmyslov, pri ktorom vnímame predmety v neskutočnej podobe.



Stačí, aby ľudia pripísali nejaký význam náhodným vizuálnym stimulom ako napríklad tvár videná v oblakoch, a pomyselný nadprirodzený jav je na svete. „Bežne sa stáva, že ľudia, ktorí v živote prežili veľkú stratu človeka, sú náchylnejší interpretovať videné presne takýmto spôsobom. Odtiaľ je už blízko k tomu, aby začali veriť na duchov,“ vraví Goddardová-Crawleyová.



Hviez­dny portorický herec Carlos Ponc­­e bol napríklad skalopevne presvedčený, že v špine a prachu na chodníku, po ktorom kráčal, videl tvár Ježiša Krista. Nielen raz, videl ho vraj dvakrát. „Nie je to dôkaz, že Ježiš je stále so mnou?“ pýtal sa herec, ktorého na sociálnych sieťach sleduje 1,8 milióna ľudí.

Nie všetci však mali rovnaký názor. „Nech to urobil ktokoľvek, urobil to dobre,“ napísal jeden z diskutujúcich pod jeho pomyselnou fotkou Kristovej tváre.