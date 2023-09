Sú ženy krajšie po pár pohárikoch? Celé je to vraj omyl

Tím amerických psychológov otestoval, či skutočne platí, že alkohol ovplyvňuje naše vnímanie atraktivity iných.

Ako je široko známe, alkohol oslabuje zábrany. Ľudia sa ochotnejšie púšťajú do reči s inými. A taktiež sa s nimi ochotnejšie snažia zbližovať – či už obrazne, alebo doslovne.



Ibaže ak pritom doslovnom zbližovaní uspejú, nezriedka neskôr ľutujú. Niekedy ich mrzí, čo vyviedli, inokedy viac to, s kým.

Pivo... skrášľuje?

Tradičné vysvetlenie hovorí, že naše „podnapité voľby“ ľutujeme preto, že alkohol mení, ako príťažlivo nám pripadajú ostatní – pár pohárikov, a zrazu je každý druhý člen opačného pohlavia v bare fešák či kočka. Je to však skutočne tak? „Tento jav nebol skúmaný systematicky,“ upozorňuje Molly Bowdringová z Univerzity v Pittsburghu. „Staršie výskumy spravidla iba porovnávali hodnotenia atraktivity ľudí na fotografiách medzi skupinou triezvych a podnapitých dobrovoľníkov. V našom výskume sme dodali realistický prvok – možnosť stretnúť ľudí, ktorých vzhľad dobrovoľníci hodnotili.“

Popíjanie v labáku

Bowdringová s kolegami pozvala do svojho laboratória 18 dvojíc mladých mužov. Aby vedci mohli imitovať podmienky kamarátskeho posedenia pri pive, dvojice sa navzájom dobre poznali a boli v kamarátskom vzťahu. Účastníci najprv dostali za úlohu hodnotiť atraktivitu ľudí na fotografiách a videách. Následne im experimentátori oznámili, že v budúcom pokuse dostanú príležitosť stretnúť sa a pozhovárať s jedným z týchto ľudí. Potom, ako skončili s hodnotením, si teda mali vybrať osobu, s ktorou by sa chceli zoznámiť. Túto procedúru absolvoval každý pár dvakrát. Raz mladíci hodnotili ženy a vyberali z nich za triezva, druhý raz popíjajúc alkoholické nápoje tak, aby pri hodnotení mali v krvi približne jedno promile.

Je to mýtus?

Porovnanie hodnotení, ktoré vedci získali počas oboch experimentov, ukázalo, že popíjanie nemalo na hodnotenie krásy žiaden vplyv. „Vplyv alkoholu na subjektívny dojem atraktivity iných ľudí sa často spomína a dokonca niekedy objavuje i vo výskumnej literatúre. Jeho indície sa však v štúdiách neobjavovali zďaleka tak konzistentne, ako by sme mohli očakávať, čo vyvolávalo pochybnosti o existencii tohto javu,“ hovorí spoluautor výskumu Michael Sayette. „V našom výskume sme tieto pochybnosti potvrdili. Alkohol nemal na vnímanie atraktivity žiaden vplyv.“



Vedci si však všimli iný jav. Alkohol ovplyvnil ochotu nadviazať kontakt s ľuďmi, ktorí účastníkom pripadali mimoriadne atraktívni. Keď boli účastníci „pod parou“, takmer dvakrát častejšie si za kandidáta na stretnutie zvolili osobu, ktorú ohodnotili ako najatraktívnejšiu. To podľa Bowdringovej znamená, že alkohol síce neovplyvňuje, aká atraktívna nám pripadá iná osoba, namiesto toho však zvyšuje sebadôveru a odvahu nadviazať kontakt s niekým, koho by sme za triezva neoslovili. Pijatika teda vskutku predstavuje „tekutú odvahu“.

Vedkyňa však jedným dychom dodáva, že aby sme si závermi výskumu mohli byť istí, bude potrebné jeho experimenty zopakovať na väčšej vzorke dobrovoľníkov. Ideálne taktiež na ženách a osobách s vyššou hladinou alkoholu v krvi.