Plus 7 dní

Čo vás čaká od 21. júla do 27. júla?

Plus 7 dní

Rak 21. 6. - 22. 7. Oddaní a verní

Starostliví, prítulní a oddaní. Aj takí sú ľudia narodení v znamení Raka, ktorí svojich partnerov a blízkych zahrnú bezhraničnou láskou a pozornosťou. Kým ženy hľadajú citlivého a dobre situovaného partnera ochotného tolerovať ich náladovosť a drobné tajomstvá, muži uprednostňujú ženy prioritne túžiace po deťoch a rodine. Práve rodinné prostredie je to, z čoho čerpajú silu a kde dokážu odložiť pomyselný pancier. Od partnerov vyžadujú časté prejavy lásky a nehu.

Kozorožec

Chyby z minulosti nenapravíte zo dňa na deň, ale môžete sa z nich aspoň poučiť. Mali by ste menej sledovať sociálne siete, ale viac sa zaujímať o potreby svojich blízkych. Nevytvárajte si zbytočne ilúzie o dokonalom svete, v ktorom podľa vás ostatní žijú. Sám ste strojcom vlastného šťastia a pohody.

Zdravie: ✦ ✦ ✦

Peniaze: ●

Láska: ♥ ♥

Šťastné čísla: 3/16/21/39/40/43

Vodnár

Nasledujúce dni sa vyrovnávate s novou pracovnou pozíciou. O niečo ste prišli, niečo pribudlo a vy sa s tým musíte naučiť narábať. Každá zmena vás niečo naučí a posunie k novým obzorom. Hlavne teraz myslite na správnu životosprávu a doprajte si dostatok relaxu, najlepšie v partnerovom náručí.

Zdravie: ✦ ✦

Peniaze: ● ●

Láska: ♥ ♥ ♥

Šťastné čísla: 7/13/18/34/38/42

Ryby

Ste plný energie, ale neviete, do čoho sa vám oplatí pustiť. Zbytočne nešpekulujte a riaďte sa svojím srdcom. Teraz nie je vhodné hľadať racionálne dôvody, nechajte sa unášať príležitosťami, ktoré prídu. Pozor si dávajte na prehnané maškrtenie a ponocovanie, mali by zlý vplyv nielen na vaše zdravie, ale aj náladu.

Zdravie: ✦ ✦ ✦

Peniaze: ● ●

Láska: ♥ ♥ ♥

Šťastné čísla: 9/16/28/30/32/46

Baran

Malé partnerské nezhody vám na chvíľu pokazia náladu, ale priatelia vám pomôžu myslieť aj na iné veci a nakoniec si uvedomíte malichernosť svojho počínania. Našťastie drobné problémy nezanechajú na vašom vzťahu výraznejšie stopy. Pozor na investície, nenechajte sa vtiahnuť do nepremyslenej kúpy.

Zdravie: ✦ ✦ ✦

Peniaze: ●

Láska: ♥ ♥

Šťastné čísla: 8/12/25/31/36/39

Býk

Stále platí, že by ste nemali sľubovať to, čo nemôžete alebo nechcete splniť. Nespoliehajte sa na to, že ľudia na vaše slová zabudnú. Zbytočne ich sklamete a ani vy ste si nepriznali chybu. Partner bude od vás potrebovať radu, dobre zvážte všetko, čo mu poviete a kam ho nasmerujete.

Zdravie: ✦ ✦ ✦

Peniaze: ● ●

Láska: ♥ ♥

Šťastné čísla: 1/10/24/39/40/49