Šťastie, láska, peniaze či nástrahy... Čo vás čaká od 25. augusta do 31. augusta?

Panna (24. 8. - 23. 9.) Spoľahliví poctivci

Rozum a povinnosť majú v živote ľudí narodených v znamení Panny prednosť pred citmi a osobnými potrebami. Títo hanbliví a tajnostkárski poctivci si súkromie prísne strážia a nezriedka doň nedovolia vstúpiť ani blízkym. Osobný život a zamestnanie sú pre nich dva samostatné, nepreniknuteľné svety. Panny dokážu načúvať a neunikne im ani ten najmenší detail. Konajú s rozvahou a prezieravosťou.

Kozorožec

Mnohí krútia hlavou nad vaším iracionálnym správaním. Stále opakujete tie isté chyby, aj keď si nahovárate, že ste sa posunuli ďalej. Nevracajte sa do minulosti a nesnažte sa oživovať to, čo je už dávno mŕtve. Nefungovalo by to! Radšej svoju energiu investujte do ľudí, ktorí si zaslúžia vašu pozornosť a lásku.

Zdravie: ✦ ✦ ✦

Peniaze: ● ●

Láska: ♥

Šťastné čísla: 9/11/24/30/32/43

Vodnár

Pripravujete sa na dôležité pracovné zmeny a zažívate motivujúci stres, ktorý vo vás vyvoláva pozitívnu náladu a príjemné vzrušenie. Partner vás povzbudzuje, takže sa cítite silný a docenený. Zachovajte si tieto pocity čo najdlhšie, prídu aj ťažšie chvíle. Nepodceňujte však zdravie, môžu sa dostaviť bolesti hlavy.

Zdravie: ✦ ✦

Peniaze: ● ● ●

Láska: ♥ ♥ ♥

Šťastné čísla: 5/12/20/31/34/39

Ryby

Zvykáte si na zmeny vo svojom živote a zatiaľ ste skeptický. Nemajte obavy, ešte pár dní máte na adaptovanie a vaša bezprostrednosť si nových ľudí veľmi rýchlo nakloní. Nesnažte sa nič siliť, ukážte, čo je vo vás, prirodzeným spôsobom. Nezadaní majú šancu získať pozornosť opačného pohlavia.

Zdravie: ✦ ✦

Peniaze: ● ●

Láska: ♥ ♥ ♥

Šťastné čísla: 1/8/22/26/29/47