Čo vás čaká od 14. septembra do 20. septembra?

Panna (24. 8. - 23. 9.) Láska a sex

Milostným hrám neprikladajú význam, sladké reči pred sexom ich neohúria. Ženy narodené v znamení Panny sú vernými a spoľahlivými partnerkami, ktoré však odrádzajú chladom, zdržanlivosťou a rezervovanosťou. Muži Panny vedú spravidla striedmy život, pre erotické experimenty nemajú pochopenie. Hoci zvyčajne nie sú úspešnými milovníkmi, ženy ocenia ich zmysel pre poriadok a zodpovedný prístup k starostlivosti o deti.

Kozorožec

Opantáva vás príliš veľa túžob. Prestaňte sa porovnávať a snívať o tom, na čo teraz nemáte! Využite svoje organizačné schopnosti na zmysluplný projekt, z ktorého nebudete mať úžitok len vy. Tešíte sa zo záujmu opačného pohlavia, osoba, ktorú chcete zaujať, vás ocení a prejaví vám sympatie.

Zdravie: ✦ ✦

Peniaze: ●

Láska: ♥ ♥ ♥

Šťastné čísla: 4/11/20/24/32/35

Vodnár

Niekomu bude prekážať vaša bezstarostnosť a dobrá nálada. Dajte si pozor na neprajníkov, ktorí vám závidia váš život, hoci o ňom nič nevedia. Rozpoznáte ich, pristupujte k nim však diplomaticky. Partner vás zahŕňa pozornosťou a vy sa budete snažiť oplatiť mu ju, takže vo vašej domácnosti zavládne harmónia.

Zdravie: ✦ ✦

Peniaze: ● ● ●

Láska: ♥ ♥ ♥

Šťastné čísla: 1/5/14/22/31/39

Ryby

Zabudnite na staré krivdy a neprenášajte ich na nových ľudí, ktorí vám vstupujú do života. Dajte im šancu ukázať, že si zaslúžia vašu pozornosť a dôveru. Ak ste zmenili pracovné prostredie, práve tieto dni vás dostatočne ocenia a získajú správny pohľad na vaše schopnosti.

Zdravie: ✦ ✦

Peniaze: ● ● ●

Láska: ♥ ♥

Šťastné čísla: 7/19/24/28/30/49

Baran

Čo ste si navarili, to musíte zjesť. Nechtiac ste sa dostali do chúlostivej situácie, v ktorej zohrali úlohu intrigy a prílišná angažovanosť nevhodných ľudí. Musíte nájsť spôsob, ako z nej vykľučkovať a nepošpiniť si svoju česť. Určite to zvládnete, pomôže vám aj blízky človek, ktorý pozná váš charakter.

Zdravie: ✦ ✦ ✦

Peniaze: ● ●

Láska: ♥ ♥ ♥

Šťastné čísla: 9/15/18/19/22/29