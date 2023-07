Vždy ste túžili byť príťažlivejšia, no zrazu máte s vylepšeným dekoltom strach, či sa pri erotických hrách nepoškodí?

Andrea nikdy netajila, že chce mať krajšie poprsie. A teda spolu s ním najmä väčšie ženské sebavedomie. „Nenahovárajme si - žena s plochou hruďou sa len málokedy sama sebe zdá príťažlivá, nieto ešte žiadaná u opačného pohlavia. Samozrejme, sú aj výnimky. Aj mne to bolo do dvadsiatky jedno. Väčšinou som nosila športové tričká a celkovo voľné oblečenie. No postupne som pre svoju plochú hruď začala vnútorne trpieť. Aj ja som sa chcela páčiť, pôsobiť a cítiť sa ženskejšie,“ rozhovorí sa. Dám, ktoré si dali vylepšiť svoje poprsie, je dnes neúrekom a nie sú to len zástupkyne zo šoubiznisu. Či už boli nespokojné s veľkosťou, prípadne asymetrickosťou, alebo im po pôrode či rapídnom schudnutí ovisli.

Pre mnohých sa stala riešením plastická chirurgia. A hoci pokiaľ ide o požiadavky na veľ­kosť poprsia, existujú aj extrémy, ako hovorí primár chirurgického oddelenia bratislavskej polikliniky Martin Dziuban, trendom sú dnes prirodzene vyzerajúce prsia. A predovšetkým také, ktoré sa páčia nositeľke. Občas, ako podotýka, pribúdajú skôr otázky, či bude ich upravený dekolt „v bezpečí“ aj pri milovaní a iných aktivitách, napríklad pri tých športových alebo pri dojčení. Prípadne, čo ak prsia napriek implantátom ovisnú a koľko vlastne vydržia?

Trvanlivosť? Neobmedzená

Ako podotýka doktor Dziuban, na obdobné otázky vždy odpovedá, že neexistuje časová hranica, koľko implantáty v tele ženy vydržia. „Treba pravidelne chodiť na kontroly, sonografiu, a ak je to v poriadku, nie je dôvod ich meniť,“ prízvukuje. Ako sa zhodujú aj ďalší odborníci, prsné implantáty patria medzi najviac študované zdravotnícke pomôcky a ich technológia a trvácnosť sa v posledných rokoch výrazne zlepšili. Všetky materiály pritom musia byť na Slovensku certifikované Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. „Zdravotné riziká by nemali hroziť len z toho, že žena má implantáty. Samozrejme, môže sa stať, že po rokoch môže pociťovať bolesti, prípadne pálenie. Vtedy je potrebné ísť k lekárovi a sonografia odhalí, či sú implantáty v poriadku. Ak nie, dôjde k reoperácii,“ konštatuje odborník. No menia sa skôr z iných dôvodov.

Nebezpečné hry

„Môj partner má už viac ako 130 kilogramov. Niežeby bol nemotorný pupkáč, práve naopak, je to masa svalov. Snažím sa byť pri milovaní hore, ale nie vždy sa to dá. Vtedy sa nemôžem ani sústrediť na milovanie, ako sa bojím, či jeho váhu implantáty vydržia,“ priznáva Petra. A nepatrí k tým, ktoré by veľkosť pŕs hnali do extrémov. Bez ohľadu na rozmery implantátov sú však podľa doktora takéto obavy neopodstatnené - vydržia dosť silný tlak aj ťah.



Dôvod na obavy je skôr v prípade väčšieho úrazu v hornej časti tela, napríklad mechanického tlaku a poranenia ostrým predmetom ako zlomené rebro a podobne. Aj tu zisťujú stav pomocou sonografie a v prípade potreby aj magnetickej rezonancie. „Je to rýchly, bezbolestný a presný spôsob, ako zistiť, či je všetko v poriadku a či nie je potrebné vymeniť implantát,“ podotýka doktor. Stať sa, samozrejme, môže aj prípad, keď si žena poraní len jeden implantát. No zväčša by mala vedieť, aký druh má, keďže tieto informácie sú súčasťou pre­ukazu, ktorý pri vylepšení dekoltu dostáva. Ak si nepamätá ani veľkosť či tvar, vymieňajú sa obvykle oba. Aj z dôvodu, že oba sú podobne staré, čím sa predíde neskoršej reoperácii druhého. „Často sa dá implantát s väčšou veľkosťou, lebo prsia už poklesli, koža stratila elasticitu, je tu aj možná involúcia žľazy v súvislosti s menopauzou,“ vypočítava možné príklady z praxe Martin Dziuban.

S dieťaťom na prsníku

„Ja som mala iný problém. S partnerom sme si už chceli založiť rodinu, no zároveň som mala v hlave menší blok, lebo predstava, že by som s implantátmi dieťa dojčila, ma mierne desila,“ hovorí Renáta. Plastickí chirurgovia sú síce aj na takéto obavy u žien zvyknutí, no ako hovorí Martin Dziuban, sú neopodstatnené - ani dieťaťu, ani implantátu dojčenie neohrozuje. Ako dodáva, toto by mal lekár prebrať už počas úvodnej konzultácie a prediskutovať budúce rodinné plány ženy, pretože to môže mať vplyv na odporúčania týkajúce sa postupu.



„Existuje niekoľko rôznych faktorov, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť ženy dojčiť po podstúpení zväčšenia prsníkov. Sú to miesto rezu, rovina umiestnenia implantátu, veľkosť a tvar prsníkov a prirodzená schopnosť dojčiť,“ hovorí. Poloha rezu je najdôležitejším faktorom. „Ak sa žena rozhodne pre periareolárny rez, teda okolo bradavky, bude to viesť k diskrétnejšej jazve, ale znamená to aj, že sa rez robí blízko mliečnych kanálov. To môže mať potenciálne negatívny vplyv na mliekovody. Aby ste sa však tomuto problému vyhli, v prípade, ak plánujete dojčiť v budúcnosti, odporúča sa použitie rezu v podprsnej ryhe,“ vysvetľuje doktor Dziuban.



Umiestnenie implantátu je ďalším faktorom, ktorý môže potenciálne ovplyvniť schopnosť ženy dojčiť. Miesto pod veľkým prsným svalom je na dojčenie zvyčajne bezpečnejšie. Keď sa použije umiestnenie pod žľazu, prsné implantáty budú priamo pod mliečnymi kanálikmi, čo mierne zvyšuje pravdepodobnosť, že by mohli narušiť priebeh dojčenia.

Aj veľkosť a tvar pŕs pred implantáciou však môžu hrať dôležitú úlohu pri schopnosti dojčiť po zákroku. Ak ste mali prsia veľmi ploché, takzvané tuberózne, môže to znamenať, že prsné tkanivo je nedostatočne vyvinuté. Bežnejšie však je, že ženy s nedostatočne rozvinutým prsným tkanivom majú problémy s dojčením, a to bez ohľadu na to, či majú prsné implantáty, alebo nie. A, samozrejme, nemenej podstatným faktorom je aj prirodzená schopnosť dojčiť, tá však už s implantátmi nemá nič spoločné.

Autorka: Veronika Loišová