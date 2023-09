Namiesto skrývania je potrebná okamžitá liečba.

Roman má dvadsať­osem, s partnerkou sú spolu už tri roky, pomaly čas pomýšľať na ženbu. Ostatné dva týždne sa však milovaniu začal vyhýbať. Dôvod? Na genitáliách sa mu zjavili bradavice, v dôsledku čoho bol pre neho intímny styk bolestivý. Prečo sa zjavili? Odkiaľ? Vstúpila do ich vzťahu nevera? „Môjmu mužovi infekčné ochorenie na prirodzení zapríčinilo skrátenie uzdičky na predkožke. Keby sa mu zjazvila a scvrkla, pravdepodobne by sa to skončilo obriezkou,“ hovorí zas už vyrovnanejšie Andrea, no netají, že aj ich vzťah preto prešiel tvrdou skúškou a v búrlivom období plnom podozrievania zvažovala rozchod.

Pravdu netajte

„Infekčné choroby sú často zapríčinené neverou v partnerstve. V prípade vernosti sa totiž partneri zväčša nemajú kde nakaziť a ich mikrobiálne prostredie je rovnaké – zvykli si na svoje mikróby,“ upozorňuje dermatologička Lucia Michael. Mikroflóru obvykle skutočne mení cudzí element. „Koža tvorí prirodzenú bariéru medzi vonkajším a vnútorným prostredím. Odrážajú sa na nej všetky vonkajšie aj vnútorné vplyvy, preto na nej ťažko schovať akékoľvek zmeny,“ podotýka. Hoci ide o chúlostivý problém, s pravdou treba von. Až na výnimky totiž infekciu dostane aj druhý partner a na vyšetrenie musia prísť obaja. „Ak sa infekcia podchytí v skorých štádiách, liečba môže trvať len pár týždňov. No ak sa rozvinie, môže zasiahnuť aj iné orgány a liečba sa už počíta na mesiace,“ dodáva. Zároveň zdôrazňuje jedno ale: za prenosom infekcie môžu byť aj zlé hygienické návyky.

Čo sa ukrýva v spálni

V posledných rokoch počet prípadov pohlavne prenosných infekčných ochorení rastie. Jeden z dôvodov je voľnejší spôsob intímneho života. Reč však nie je o medializovaných pohlavných chorobách ako syfilis, kvapavka či HIV, ale o tých častejších, ktoré sa v partnerských vzťahoch u nás vyskytujú. Patria medzi ne herpetické infekcie a bradavice, kde sú nebezpečné najmä papilomavírusy. „Problémové sú aj hubové ochorenia ako recidivujúce kvasinkové alebo bakteriálne infekcie na genitáliách, napríklad impetigo, tak­zvané sladké chrasty,“ hovorí Lucia Michael.

S herpesom opatrne

Herpetické infekcie poznáme viac z ústnej dutiny, no v prípade genitálneho herpesu ide o nepríjemnú bolestivú infekciu, ktorou sa môže nakaziť ktorýkoľvek z partnerov. „Vírus sa na genitálie môže dostať popri nevere aj v dôsledku nedodržania hygienických návykov. Ak jeden z partnerov má herpes na ústach, môže ho pri orálnom sexe preniesť na partnerove genitálie. Je veľmi nebezpečný, pretože rád recidivuje,“ upozorňuje odborníčka. Ochorenie sa začína nepríjemným bolestivým svrbením, miesto opuchne a sčervenie. Už v priebehu niekoľkých hodín sa objavia pľuzgieriky, ktoré po pár dňoch praskajú a tvoria sa chrasty. Liečenie je dlhodobé, na zmiernenie priebehu sa používajú protivírusové lieky, no stačí zníženie imunity či stres a genitálny herpes sa môže vrátiť.

Bradavice s fatálnou dohrou

Bolestivá vírusová infekcia na genitáliách sú aj bradavice. Medzi partnermi sa môžu preniesť nielen pohlavným stykom, ale aj z rúk pri masturbácii. „Ich liečba je dlhodobá, trvá mesiace, pretože je potrebné zničiť všetky, aby sa nerozosievali. Odstraňujú sa laserom a pacient dostáva podpornú imunomodulačnú liečbu, ktorá má protivírusový efekt. Neliečenie bradavíc však môže mať až fatálne následky: Papilomavírus sú mäkké bradavice, ktoré sa môžu vyskytovať tak na pošve, ako aj na penise. V prípade ich neliečenia u žien môže vírus spôsobiť rakovinu krčka maternice,“ upozorňuje deramtologička.

Keď to nevonia

Kvasinkové alebo bakteriálne infekcie na genitáliách, ktoré rady recidivujú, si vyžadujú liečbu antibiotikami či antimykotikami. Napríklad bakteriálna vaginóza sa u ženy prejaví sivastým zapáchajúcim výtokom, a hoci aj muž môže byť nositeľ, obvykle príznaky viditeľné nie sú. „Za doktorkou som pri­šla doslova v dvanástej hodine,“ priznáva Júlia. Keby sa infekcia neliečila, mohla jej spôsobiť problémy s plodnosťou. Neplodnosť môžu v prípade neliečenia antibiotikami spôsobiť aj chlamýdie. Tie sa prejavujú výtokom z pošvy či penisu a bolesťami pri pohlavnom styku, ale aj pri močení.

Sladké chrasty s vredmi

„Aj hnisavú bakteriálnu vyrážku ako impetigo, teda sladké chrasty, si pri nedostatočnej hygiene môžete preniesť na oblasť genitálií,“ upozorňuje doktorka Lucia Michael. Tam spôsobuje bolestivé vredy na predkožke, žaludi či uzdičke, u žien na pyskoch ohanbia či vo vagíne a často postihujú aj lymfatické uzliny v slabinách. Keďže lézie sa môžu spojiť a vytvoriť vredovitú plochu, infekcia môže byť vstupnou bránou pre ďalšiu.

Tvrdá disciplína

Aj preto je popri liečebnom procese dôležitá hygiena, a to najmä intímnych partií, častá výmena spodnej bielizne, udržiavanie postihnutého miesta v čistote a vyčlenenie separátneho uteráka na postihnutú oblasť. V prípade recidivujúcich ochorení sa vyhnite aj návšteve víriviek či termálnych vôd.



Samozrejme, úprimnosť medzi partnermi a sexuálna zdržanlivosť sú takisto základom liečby. „Zriedkakedy je infekcia len na genitáliách, často je aj v pubickej oblasti a na slabinách. Je teda potrebné vyhnúť sa pohlavnému styku až do zahojenia kožných prejavov. Keď už nie sú, treba rešpektovať opatrenia, ktoré dermatológ dá,“ pridáva ďalšie pravidlo odborníčka.



Rozhodne nemá zmysel klamať sebe, partnerovi a už tobôž nie lekárovi. Najmä keď popri dermatológovi často vstupuje do procesu aj gynekológ či urológ. Ak sa totiž liečba v prvých štádiách zanedbala, infekcia môže spôsobiť ďalšie zdravotné komplikácie. Napríklad neliečené vaginálne infekcie sa môžu zaniesť až na ováriá, u žien často močové infekcie na obličky, u mužov na pohlavné orgány. Niektoré kožné ochorenia sa môžu skončiť obriezkou partnera, prípadne rakovinou krčka maternice u partnerky.

Autorka: Veronika Loišová