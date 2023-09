“Nedôstojné, neľudské,” sťažujú sa nám častokrát ľudia, ktorí majú skúsenosti so zadržaním a policajnými celami predbežného zaistenia, či vyšetrovacími väzbami. Aj preto sa verejný ochranca práv Robert Dobrovodský sústreďuje na túto agendu, vykonáva zásadne neohlásené návštevy.

Zatiaľ navštívil ombudsman Dobrovodský dvadsať ciel policajného zaistenia. Kontroluje pomery, ktoré tam vládnu a či sú v súlade so zákonom. Európsky výbor na zabránenie mučeniu a neľudskému zaobchádzaniu Slovensko opakovane kritizoval, kontroluje, či vôbec dochádza k posunu po ich kritike. Zatiaľ kade chodí, má viac menej čo riešiť.

"Aj človek v cele policajného zaistenia má mať právo na vychádzku," hovorí Dobrovodský . "Ale napríklad aj v Bratislave je na Račianskej ulici CPZ, kde mi riaditeľ hovorí: ´Pán ombudsman, ja neviem garantovať toto právo. Je to jeden veľký objekt, kde má priestory aj NAKA, kde je citlivý a chránený priestor… Ja ich môžem z cely pustiť nanajvýš do zamrežovaného objektu, kde natiahli luftovacie zariadenie.´ A ja sa zamýšľam, či to zodpovedá odporúčaniu európskeho výboru, ktorý dáva právo ´byť na čerstvom vzduchu´. Je vzduch cez ventiláciu to isté, čo čerstvý vzduch? " - pýta sa Dobrovodský.

Pripomína, že odporúčania CPT vždy zohľadňujú aj psychologický moment, aby človek videl denné svetlo, vedel, či je deň alebo noc, aby vedel počítať čas. Človek nesmie byť daný do situácie, ktorá ho zlomí a nebude môcť riadne uplatňovať svoje práva.

Citlivou témou sú samovraždy vo väzbách. V Žiline mal vo väznici vlani štyri takéto prípady. "Na otázku, čo s tým robia povedali, že zaviedli skríning, kto je náchylný na samovraždu," približuje nám dianie za múrmi väzníc Dobrovodský. Potom ale zistil, že psychológ je tam len od pondelka do piatku. "Keď dôjde väzeň v piatok podvečer, psychológa tam niet až do pondelka. A čo, cez víkend si neublíži? Veď akonáhle je človek vo väzbe, štát zaňho preberá zodpovednosť a musí zabezpečiť, aby si neublížil!," vraví ombudsman, ktorého návštevy ľudí vo väzniciach a policajných celách, žiaľ, častokrát zaskočia svojím prístupom.

Rozhovor s ombudsmanom Róbertom Dobrovodským prinesieme na webe PLUS 7 DNÍ v piatok 15. septembra.