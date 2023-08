Ako exminister sa Vladimír Palko dokáže na problémy dívať s odstupom. Ako matematik ich vie jasne pomenovať. Vyrieši ich?

Slovenský prezident by mal upozorniť na to, ako dopadli doterajšie vojny, nielen poslúchať a vymýšľať nepravdivé vysvetlenia toho, čo sa stalo. O tom je presvedčený bývalý minister vnútra VLADIMÍR PALKO (66). Čo mu nesedí na stíhaniach súčasných politikov? Prečo sa zastal Roberta Fica? Aj o tom, či by chcel kandidovať na budúci rok za hlavu štátu, sa s ním rozprávala LÍVIA ČERNICKÁ.

Neláka vás vrátiť sa späť do veľkej politiky?

Politika to je taká pani, ktorá sa vás nepýta, či budete alebo nebudete v politike. Keď chce, tak vás vsaje, a ak chce, tak vás vypľuje. To nezávisí odo mňa.

Zachytili ste teda nejakú snahu, aby vás politika opäť vsala?

Pred tromi rokmi sa v KDH objavila nejaká iniciatíva, že by som sa mal vrátiť. Keď som sa oboznámil s pomermi v hnutí, tak som sa nevrátil. V politike však platí, že nikdy nehovor nikdy. Ale zatiaľ sa nejaká cestička neroztvára.

Ako vnímate, že sa do boja pustil Mikuláš Dzurinda či Ivan Šimko?

Pán Šimko sa ani tak nepustil, skôr si tvorcovia úradníckej vlády potrebovali nazhromaždiť nejaké mená, tak im napadol Šimko. A čo sa týka pána Dzurindu, tak ako ho poznám, povedal by som, že mu politika proste chýba.

A vám?

Niekedy mi chýba, ale niekedy nie.

Zmenil sa vzťah medzi politikom a jeho voličom za tie roky, čo ste boli v aktívnej politike?

Na tom vzťahu sa až tak veľa nezmenilo. Zmenila sa skladba politiky po personálnej stránke, pribúdajú exotickí ľudia.

Je to globálny trend či platí len pre Slovensko?

Je to taký všeobecný fenomén. Napríklad v roku 2016 sa v Amerike stal prezidentom Donald Trump. To, že človek s jeho osobnostným vybavením a prezentačnými spôsobmi, sa stal kandidátom za Republikánsku stranu, považujem za určitý prejav úpadku politiky. Čím nijako nespochybňujem jeho politické schopnosti alebo správnosť jeho názorov, ale prostriedky volí niekedy úplne nevídané. A jeho osobný život je dosť veľká katastrofa. Keď to je v Amerike, tak sa nečudujme, že to je aj u nás.

Ak nepomenujeme korene vojny, ako chceme nájsť riešenie? Vladimír Palko, bývalý minister vnútra

Chýba politikom noblesa?

Dajme tomu noblesa. Politici sa stále viac snažia voličov akože rozmaznávať, prispôsobovať sa niekedy aj exotickým chúťkam. Chcú sa zapáčiť prvoplánovo a tak znižujú latku úrovne komunikácie a spôsobov, ktoré používajú.

