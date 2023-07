Mal som šťastie, že ani raz nemal potrebu si so mnou merať sily. Víťaz je totiž vopred jasný, vraví markizácky reportér.

V nedeľu večer to na obrazovke pôsobí jednoducho. Reportér markizáckych Televíznych novín Ján Tribula sa vydáva do hôr s respondentom a kým neprídu do cieľa, bavia sa o živote. Týždeň čo týždeň už šesť rokov. V relácii S Tribulom po horách takto doposiaľ sprevádzal okolo 350 hostí. Striedajú sa pri nich dvaja horskí vodcovia Igor Trgiňa a Michal Gerčák, len kameraman Martin Krystýnek zostáva.



Najkratšiu túru zdolali s veľkým Reinholdom Messnerom – pre jeho pracovnú vyťaženosť sa prešli okolo Štrbského plesa, až kým najslávnejší horolezec histórie nezahlásil, že mu je zima. Skutočne na dno si štáb siahol, keď sa horami terigali dlhých pätnásť hodín. Bez ohľadu na turistickú náročnosť vždy vyvolajú úsmev na tvári a sú motiváciou, že do našich veľhôr sa oplatí zablúdiť. S JÁNOM TRIBULOM (46) sa zhovárala KRISTÍNA DUGOVIČOVÁ.

Stojí to za to?

Rozhodne. Našu turistiku nazývam zážitkovou nostalgiou. Hádam každý v Tatrách niekedy bol, v mysli mu zostal ich obraz, a keď mu ho pripomenieme, zač­ne spomínať na detstvo. A k tejto nostalgii „lepeňák“ patrí. Keď som ako dieťa išiel na školský výlet, mama mi ho vždy robila. Pripravujem ho presne tak ako kedysi ona. S maďarskou salámou, plátkom tvrdého syra a paprikou. Do hôr dnes všetci chodia s dózičkou plnou ovocia, orieškami a müsli tyčinkami, lebo je to moderné. Ale keď začnem vybaľovať svoje žemle, zrazu sa tyčinky zač­nú strácať a dózičky odkladať.

Akých ľudí beriete do hôr najradšej?

S celebritami sa poznáme, vtipkujeme a nakrúca sa s nimi ľahko, lebo vedia, ako pracovať s kamerou. Najlepší pocit mám však z najobyčajnejších ľudí, ktorí sa prvýkrát v živote postavia pred kameru. Nedávajú si pozor na jazyk a s dôverou čakajú, ako to celé dopadne. Je úžasné, keď mi po odvysielaní ďakujú a sami nechápu, ako dobre vystupovali.

Mňa bavia hostia, ktorí v horách prežili celý život.

Tiež ich mám veľmi rád. U nich absolútne cítiť lásku k horám. Nepostrehnete, že by im na ruksaku visela termoska s nápisom Hory, moja vášeň, ale vidíte ich kráčať po lese a zbierať odpadky. Človek, ktorý miluje hory, nešliape po rušnom turistickom chodníku s rolničkou proti medveďom, ale kráča absolútne v tichosti a kochá sa výhľadmi.

Vy nenosíte rolničky proti medveďom?

Občas sa nás to niekto opýta. Zvyknem odpovedať, že odkedy sme našli medvedí trus a v ňom bola rolnička, nie.

Poraďte, ako sa v Tatrách vyhnúť medveďovi.

Nevyhadzovať odpadky, mať zamknutý kontajner, nepojesť v lese všetky čučoriedky, na túre sa zhovárať s kamarátmi. Medveď netúži po stretnutí s človekom, rád sa nám vyhne, ak sa dá.

Ocitli ste sa niekedy zoči-voči tejto šelme?

Veľakrát. Mal som šťastie, že ani raz nemala potrebu si so mnou merať sily. Vopred je totiž jasný víťaz. Teraz sa bojím, aby medvede neboli jednou z nosných predvolebných tém. Lebo rozdeľujú spoločnosť. Podľa mňa by o prípadnej regulácii mali rozhodnúť výsostne odborníci, ktorí majú dáta. A môj názor je, že ak medveď útočí alebo rabuje v kontajneroch, zrejme niet nápravy, no paušálne strieľať po medveďoch, lebo sa údajne premnožili, je podľa mňa úplne nerozumné.



FOTO Jána Tribulu na potulkách horami v GALÉRII

Celý rozhovor si prečítajte v printovom vydaní PLUS 7 DNÍ, ktoré je v predaji

Prečítajte si tiež: