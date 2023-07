Mellov advokát: Ak by som nadobudol pocit, že skutočne vraždil, určite by sme neboli priatelia

Je veľká škoda, že niektorí moji klienti nie sú na správnej strane barikády, hovorí skúsený právnik Peter Schmidl.

Desiatky rokov zastupuje ľudí zo slovenského podsvetia vrátane najťažších kalibrov. K jeho klientom patril Branislav Adamčo, Volodymyr Jegorov, členovia kalabrijskej či albánskej mafie, osobne sa poznal s Mikulášom Černákom, Dušanom Borženským, Karola Mella dokonca označuje za svojho priateľa. Za svoje služby dostával slušné honoráre, ale aj vozík zeleniny, vianočný stromček či „balík“ otčenášov. Dlhodobo odmieta existenciu mafie na Slovensku a hoci pripúšťa, že aj u nás organizovaný zločin prerastá do štruktúr spoločnosti, je presvedčený, že štát má zatiaľ stále prevahu. Známy je nielen svojou klientelou, ale i faktom, že sa na pojednávania pravidelne vozil v koženej bunde na svojom veľkom Harleyi. „Teraz už jazdím len za pekného počasia,“ hovorí advokát a prezident motorkárskeho klubu CCC Kraken 999 PETER SCHMIDL (67) v rozhovore s PETROM GALANOM. „Roky idú, doprava hustne a ja som spohodlnel. Svoje hrdinstvá mám už za sebou.“

Čo vám prekáža na tom, že vás niekedy označujú za „obhajcu mafiánov“?

V prvom rade fakt, že mafia na Slovensku nikdy nebola a nie je. Treba si o nej niečo naštudovať. Svojho času som bol požiadaný o právne poradenstvo pre druhého muža ’Ndranghety a môžem povedať, že vplyv organizácií, ktoré možno týmto názvom označiť, je značne odlišný. Prenikajú do všetkých sfér spoločnosti a výrazne ovplyvňujú jej vývoj. Ak by to tak bolo aj u nás, zaznamenali by sme oveľa viac útokov na príslušníkov bezpečnostných zložiek, súdnu i politickú moc a videli by sme iné straty.

Ďalšia vec je, že pohľad na ľudí obhajujúcich kontroverzné osobnosti je zdeformovaný a našinci ich často vnímajú horšie ako samotných klientov, ktorých zastupujú. Advokát však neschvaľuje ich činy, len zabezpečuje, aby boli dodržané práva obvinených a aby sa z trestu, ktorý si podľa súdu zaslúžia, nestala pomsta.

Dobre, ale ak je obhajca príliš horlivý, dostane na slobodu i nebezpečných kriminálnikov...

Môže sa stať. Štátne orgány by však mali byť na takej úrovni, aby dokázali zabezpečiť pozitívny výsledok pre spoločnosť. Nebavíme sa totiž o spravodlivosti. V demokracii je základným princípom účelnosť, aby výsledok bol výhodný pre väčšinu. Nemusí byť zároveň celkom spravodlivý.

Ako to myslíte?

Príkladov je viacero, ale najaktuálnejšie môžeme hovoriť o kajúcnikoch. Spoločnosť má záujem na tom, aby boli veľké zločiny čo najskôr vyšetrené a potrestané. No keď sa rúbe les, lietajú triesky a neraz za mrežami skončia i nevinní. Aj svetovo uznávaní odborníci pokladajú tento inštitút za pochybný a upozorňujú, že sa často v „záujme veci“ zneužíva. Keď počúvam vyjadrenia predstaviteľov našej štátnej moci a justície o tom, ako výpovede kajúcnikov treba vyhodnocovať, konfrontovať, overovať, mám chuť im zatlieskať. A potom prídem na pojednávanie a neveriacky hľadím na to, ako výpoveď jedného potvrdia ďalší dvaja kajúcnici, ako vypovedajú vo vlastných prípadoch a vo vlastný prospech, dokonca viem doložiť situáciu, keď si človek na vysokom stupni zločineckej skupiny po mnohých rokoch začal „spomínať“ na detaily alebo hovoril o skutkoch, pri ktorých s najväčšou pravdepodobnosťou ani nebol.

Keď ho na to súd upozornil, vysvetlil to tým, že mal možnosť preštudovať si desiatky spisov, kde bol len svedkom! Ako je možné, že sa k nim dostal, a aká je jeho dôveryhodnosť? Vo výsledku síce boli hlavní obvinení usvedčení, ale napokon väčšina vyviazla so zanedbateľnými sankciami. A takýchto prípadov je viac.

Spomeniete si na ďalší?

Utajený korunný svedok ešte pred začatím trestného stíhania skupiny boržovcov dostal imunitu. Pritom sám priznal, že inštaloval výbušninu do auta a v reštaurácii oproti s hotdogom v ruke čakal na obeť, aby mohol trhavinu odpáliť. Ako môže takýto človek vyviaznuť bez trestu? Keď v Taliansku vodcovia mafie začali spolupracovať s políciou, do poslednej chvíle boli obvinení. Až vo finále im znížili trest, o trestnej imunite nemohla byť reč, ochrana im bola zabezpečená iným spôsobom a z iného dôvodu.

Hovorí sa o vás, že ste neskutočne drahý.

To neviem posúdiť. Je fakt, že boli roky, keď som odviedol dane ako veľká firma. No robil som aj takmer zadarmo.

Napríklad?

Svojho času istá babička naletela podvodníkom a hrozilo jej deložovanie. Podarilo sa nám to zvrátiť, a keď sa ma pýtala na honorár, povedal som jej, aby sa rok za mňa modlila. Dohodnuté obdobie pre­­šlo a ona sa objavila pred mojimi dverami so slovami: „Pán doktor, rok sa už skončil, ale ja sa za vás budem modliť stále!“

V 90. rokoch zase obvinili muža za útok so sekerou. Mal osem detí a finančne naozaj nemohol vyskakovať. Navrhol, že mi niečo prinesie zo záhradky. Na súde sme zistili, že orgány činné v trestnom konaní (OČTK) porušili rad procesných predpisov, svedkov nútili k výpovediam nie celkom legálne, a môjho klienta museli po štyroch mesiacoch prepustiť. Časom dokonca chytili skutočného páchateľa. Keď som už na celú vec skoro zabudol, chlap ma navštívil a priniesol vianočný stromček. Nepotreboval som ho, no nechcel som ho uraziť. Vedel som, že inak svoju vďaku prejaviť nemôže a nechcel zostať dlžný.

Dostal predsa odškodnenie, nie?

To je kapitola sama osebe. Obvinený oň musí žiadať a preukázať, že nijakým spôsobom nezavinil dôvodnosť trestného stíhania. Ten proces trvá dlho a výsledok je neistý. Môžem spomenúť vlastný prípad, keď ma v osemdesiatom deviatom obvinili, že som vynášal z väzby Mellove motáky. Zavreli ma na tri mesiace, jedenásť rokov vyšetrovali a hoci súd uznal moju nevinu, odškodného ani ospravedlnenia sa mi dodnes nedostalo.

Keď sme pri Mellovi. Vy sa netajíte tým, že ste priatelia. Ako k tomu došlo?

Pôvodne som zastupoval jeho brata Ivana pre nejaké vydieračky a ten ma odporučil Karolovi. Jeho meno mi vtedy veľa nehovorilo, čo sa časom pochopiteľne zmenilo. Veď sa poznám s ním a postupne s celou jeho rodinou takmer tridsať rokov. Ale to nie je jediný dôvod nášho osobného vzťahu. Poznám veľa ľudí, ktorí nikdy neurobili nič nezákonné, nie sú podozriví ani len z toho, že by prešli na červenú, no nesadol by som si s nimi ani na kávu. S Karolom sme riešili mnoho vecí, neraz sme sa pohádali, hľadali riešenia, absolvovali mnoho spoločných aktivít, ktoré s jeho prípadom nesúviseli. Videl som jeho vystupovanie voči mne i iným. Je to inteligentný, pevný človek, ktorý jedná na rovinu, introvert so suchým humorom, ktorý neznáša klamstvo. V tom poslednom sme si podobní. Keď nás raz niekto sklame, málokedy dostane druhú šancu.

Neprekáža vám, že je obvinený zo štyroch vrážd?

Dodnes má čistý register, v žiadnom z množstva konaní mu nič nedokázali. Pritom neviem o tom, že by niekedy maril vyšetrovanie alebo ovplyvňoval svedkov. Ak by som sa niečo také dozvedel, okamžite by som od prípadu odstúpil.

Vyšetrovatelia to nemajú jednoduché, keďže sa stíhaniu vyhýba a relaxuje v Belize...

To nie je pravda. Bol legálne prepustený a mal právo opustiť štát. V Belize má stálu adresu, je v kontakte s generálnou prokuratúrou aj so súdmi. Pred dvoma mesiacmi požiadal o konanie v jeho neprítomnosti a sudca to povolil. Základná chyba je, že poľský súd nedal súhlas na iné než stíhanie v súvislosti s vraždou v Moste pri Bratislave. Napriek tomu OČTK vydali medzinárodné zatykače na ďalšie prípady. To je dôvod, prečo zostáva tam, kde je.

Nikdy ste sa ho ako priateľ nespýtali, či skutočne vraždil?

Z konzultácií s ním k jednotlivým prípadom vyplývalo, že sa ničoho takého nedopustil. Takáto otázka by bola teda zbytočná. Ak by som sa domnieval, že také niečo spravil, určite by sme neboli priatelia.