Nela Pocisková skončila v Nemocnici a naskočila do nového seriálu Ranč. Ešte pestrejšie to má v súkromí.

Dvojnásobná mama, ktorá má s hercom a operným spevákom Filipom Tůmom (45) syna Hektora (7) a dcéru Lianu (5), sa netají tým, že ju občas prepadnú obavy, či všetko zvládne a či sa s materstvom neuponáhľala. So speváčkou a herečkou NELOU POCISKOVOU (32) sa rozprávala redaktorka GRÉTA KLIMKOVSKÁ.

Ako ste strávili leto? Zdá sa, že ste ho mali bohaté na zážitky, keďže ste sa fanúšikom chválili zábermi z dovoleniek.

Mám pocit, že momentálne prežívam veľmi príjemné obdobie. Toto leto som si vysnívala už začiatkom roka, keď som zhruba tušila plány na ďalšiu sezónu. Chcela som využiť ten jeden mesiac mimo natáčania pre svoju rodinu a tak trochu aj pre seba, čo sa mi, myslím, podarilo a som za to veľmi vďačná.

Len sama so sebou ste boli na ajurvédskom pobyte.

Ajurvédu zbožňujem. Pred ôsmimi rokmi som bola prvýkrát na Srí Lanke a odvtedy ma to fascinuje. Po tom, čo sa mi narodili deti, som sa na ajurvédu dostala až tento rok. Bolo to presne to, čo som potrebovala. Vedela som, že za pár dní nezmením návyky ani sa nič extra nezmení, ale mne išlo o to, aby som len na chvíľku vypla a bola sama, pretože to veľmi potrebujem. Najprv som absolvovala konzultáciu s lekárom, ktorému som vyrozprávala svoju genézu života, a potom mi naordinovali procedúry, ktoré sú pre mňa najprospešnejšie. Bola som v krásnom prostredí, kde som mimo procedúr mohla len tak pozerať „do blba“ alebo si písať do zápisníka, čo cítim. Pri mojej práci s ľuďmi a kolotoči s deťmi to bola najvzácnejšia vec, ktorú som si dopriala. Byť len sama so sebou a v úplnom tichu.

Takže ste Hektora a Lianu nechali na krku Filipovi? Neobávali ste sa, či to s nimi zvládne?

Prvýkrát som od nich odchádzala na dlhšie a pri lúčení padla aj slzička. Ale obavy som nemala ani na sekundu, pretože Fifo je stopercentný otec. Zbalil deti, psa, svokru a išli do Tatier. On vie, čo má s nimi robiť a čo potrebujú. A veľmi mi to doprial napriek tomu, že on by ajurvédu asi nezvládol. V tomto sme úplne iní. Obaja máme prácu, pri ktorej sme stále obklopení ľuďmi, no ja som v súkromí introvert a ustavične nevyhľadávam nejakú spoločnosť. On je extrovert. Príde z práce a už volá susedovi, či idú na pivo. (Smiech.)

Mamou ste sa stali už ako dvadsaťpäťročná, čo sa v dnešných kariérnych časoch až tak nenosí. Prepadla vás niekedy myšlienka, že ste s materstvom mohli ešte počkať?

Musím sa priznať, že mám chvíľky, keď mi to napadne,a zaoberám sa myšlienkou, či to bolo skoro alebo nie, čo všetko som ešte mohla stihnúť, zažiť, precestovať a tak ďalej. Ale potom sa vždy zastavím a poviem si, že som ani nič neplánovala. Stalo sa to. A načo to budem teraz riešiť? Asi sa to pre niečo udialo a som šťastná, že sa to vtedy stalo, pretože mňa to kompletne zastavilo. Mala som šialene náročné obdobie v práci a neviem, či by to viedlo k dobrému koncu. Mám na mysli vyhorenie a podobne. Bol to akýsi únik z pracovného kolotoča, ktorý naberal na obrátkach. Keďže som pod srdcom nosila Hektora, všetci z brandže mi odpustili, že som sa na chvíľku stiahla. Skromne si myslím, že keby som nebola na materskej, možno by som s tým spevom bola niekde inde. No tak to malo byť, začala som brať život úplne inak a som najšťastnejšia, že ich mám, nič viac som v živote nemohla mať. Keď sa mi narodilo prvé dieťa, pozerala som naň a vravela si, čo teraz? Už zrazu nie ste na prvom mieste vy, vaša polovička či nejaké nezmyselné doťahovačky, ale toto stvorenie.

Takto v septembri pred štyrmi rokmi ste nestihli prísť do nemocnice a dcéru Lianu ste porodili v aute. Zvyknete si ten moment premietať v hlave?

Áno, zvykne sa mi o tom pôrode v aute snívať. Asi by som s tým niečo mala robiť a odborne to riešiť. Možno existujú nejaké terapie na spracúvanie zážitkov. Nespôsobuje mi to nejaké extrémne ťažkosti, takže zatiaľ som nikoho nezháňala. Najdôležitejšie je, že to dobre dopadlo.

Odkedy ste sa stali rodičmi, mali ste s Filipom nejaké krízy?

Deti veľmi preveria vzťah. Podľa mňa veľa párov nie je pripravených na to, že vzťah už nie je stredobodom pozornosti. Alebo sa ma novinári veľakrát pýtali, či máme s Filipom pre seba čas. No nemáme. Alebo či ideme na večeru? No nejdeme, lebo už tu nie sme len my, už sme štyria. Našťastie sme nemali nejakú strašne silnú krízu, ale mali sme obdobie, keď sme si uvedomili, že málo komunikujeme, že len tak vedľa seba žijeme a každý má to svoje. Ja som pri tých deťoch zaspávala prvá a úplne dobitá, Filip mal kopu rozrobených projektov a nevedel, kde mu hlava stojí. Keď sme už obaja cítili, že niečo nie je v poriadku, začali sme sa spolu postupne veľa rozprávať a upravilo sa to. Dôležité je, že sme si to vtedy uvedomili a prešlo to.

Dočkáme sa niekedy správy, že Nele a Filipovi zaznejú svadobné zvony?

My sa o tom bavíme veľmi sporadicky, problém je asi len v tom, že pre nás to nie je až také dôležité. My sa už považujeme za rodinu, máme spolu deti. Je síce pravda, že sme sa stretli s jednou paňou, s ktorou sme už nejaké veci preberali, ale do detailov nechcem zachádzať. Veď ak by to už nakoniec bolo, určite sa to dozviete. No nemáme ešte termín. Možno preto netlačím na pílu, lebo môj sen sa mi začal odohrávať nejako naopak. Vždy som chcela najprv svadbu a potom deti. Keď bol Hektor malý, čakali sme, kým podrastie, narodila sa Lianka, potom pri­šla korona, no a teraz už, žiaľ, nemáme žiaden argument, prečo sa nevziať. (Smiech.)

Predpokladám, že rodina a blízki vám často dohovárajú.

Naši rodičia to berú absolútne normálne, je to naša vec a nechávajú tomu voľný priebeh, ale babka nám to, samozrejme, sem-‑tam pripomenie.

Ak by sa teda babke splnil sen a videla by vás v bielom, prijali by ste aj Filipovo priezvisko?

Určite, mne sa Tůma veľmi páči. Hoci by som rozmýšľala, či si mám nechať aj svoje, lebo už ma ľudia evidujú ako Pociskovú. V každom prípade verím, že raz sa nám to podarí. Asi by som si tie biele šaty raz mala obliecť.

Keď ste roky chodili s Jánom Ďurovčíkom, vaši rodičia s ním vraj mali dobrý vzťah. Sadol im aj váš terajší partner a otec ich vnúčat?

Zbožňujú ho. Na začiatku boli, samozrejme, pochybnosti, ale to je asi pri každom ťažšom začiatku. Časom zistili, že najdôležitejšie je to, že mám úsmev na tvári a chodím domov šťastná. On je jednoducho typ človeka, ktorý kam príde, všetci si ho obľúbia. Navonok a v televízii možno pôsobí arogantne, aj ja som si to myslela, kým som ho ešte nepoznala osobne. Len čo s ním strávite trochu času, prídete na to, že je to jeden príjemný šarmantný, usmiaty a bezstarostný mladý muž. Myslím si, že by mi väčšina dala za pravdu.

Z vášho syna Hektora sa pred pár dňami stal školák. Chodí do súkromnej alebo štátnej školy?

Vysnívala som si jednu školu a som veľmi šťastná, že sa tam dostal, pretože sa na ňu hlásilo veľa detí. Je to cirkevná škola v Petržalke, ktorá má trochu inú filozofiu a smerovanie, ale zároveň vynikajúce vzdelávacie metódy. Hektor mal aj odklad, pretože minulý rok bol ešte trochu hravý, tento rok mám zase pocit, že je o dva roky ďalej, tak uvidíme, ako sa mu bude páčiť. Samozrejme, mám veľký rešpekt pred tým, ako to spolu budeme zvládať, je to predsa len nová etapa a ja natáčam nový projekt, takže to teraz bude trochu náročnejšie obdobie.

Ešte stále bývate v Ivanke pri Dunaji, ale vlastníte aj nehnuteľnosť v centre Bratislavy. Jej majiteľmi ste už pomerne dlho, no stále tam nestojí vaša nová vila. Čo sa stalo?

V Starom Meste platia určité pravidlá, trochu dlhšie sme čakali na povolenie, ale už sme tento rok začali. Vidím to tak, že to pôjde veľmi pomalým tempom a v pokoji. Máme kde bývať a, úprimne, mne sa tam býva veľmi dobre, momentálne si ani neviem predstaviť ísť preč. Deti majú susedov kamarátov, chodíme na bicykle a sme akoby v polodedinke, čo mi vyhovuje. Samozrejme, keď už budú deti väčšie, bude to zase iné, dovtedy však nad tým nejdem veľmi uvažovať. Mám rada prostredie, v ktorom sme teraz.

Čo tam tak milujete?

Všetko. Nie je to rušné mesto, ale zoženiete tam všetko a hlavne sú tam skvelí ľudia. Nazývam nás ivanský gang. Máme skvelé vzťahy so susedmi. Deti sa nebojím pustiť na ulicu, kde sa na bicykloch vybláznia s kamarátmi. Ak Filip zabudne na natáčanie, vezme deti a šupne ich k susedovi. Ak jeden nie je doma, šup ich k druhému. (Smiech.) Jeden nám nosí vajíčka, druhý zeleninu a tretí ovocie. Ja mám pár byliniek a som rada, keď ich sem-­tam polejem.

Podľa toho, čo vravíte, medzi miestnych ste zapadli. Neobávate sa, že vaše deti budú zažívať rôzne situácie, keďže ste obaja verejne známi?

Momentálne máme obdobie, keď registrujem, že sa viac pýtajú a skúmajú. Hektorovi už v škole rovesníci začínajú vravieť: „Ty máš známu mamu a aj oco bol v televízii.“ Lianka sa zase vypytuje, prečo sa s ňou ľudia nefotia, a vraví, že aj ona chce byť veľmi slávna, na čom sa vždy schuti zasmejem, ale nie je to nič extrémne. Myslím si, že to trochu začínajú evidovať, hoci veľmi nerozlišujú, čo to znamená, pre nich je to akoby normálne. Prirodzene, sem-tam nás niekde zbadajú a potešia sa. Budem dúfať, že sa vždy budú nachádzať v spoločnosti normálnych ľudí, ktorí sa k nim budú správať pekne, aj keď budú z televízie poznať ich rodičov.

Keby ste neboli herečkou a speváčkou, kde by ste zakotvili?

Veľmi ma zaujíma psychológia a ešte aj teraz mi napadá, že sa na to dám. No hneď sa preberiem, že kedy by som to asi tak chcela stíhať. A ešte milujem bylinky a alternatívnu medicínu. To ma fascinuje.

Keď už sme pri zdravom tele a duchu, ako to robíte, že sa sťažujete na nedostatok času, ale postavu máte, ako keby ste boli dvakrát denne vo fitku?

Teraz asi niektoré ženy „vytočím“, ale nerobím takmer nič. Za celý život som neurobila jeden poctivý „brušák“. Je to predispozícia a to, že som bola odmalička v pohybe. Už ako štvorročnú ma rodičia dali na tanečnú a osem rokov som chodila na karate. V divadlách som sa veľa hýbala a telo si to pamätá. Aj keď mám dobrú genetiku, keď sa rozjem a jem piate cez deviate, priberám, ale do zadku a stehien. Brucho si ten tuk nenecháva.

S diétami sa nepriatelíte?

Milujem jedlo, hlavne pečivo a sladkosti. Diéty som nikdy držať nevedela a prekáža mi obmedzovať sa. Ak to fakt preženiem, tak sa postavím pred zrkadlo a vravím si: „Nelka, už si sa asi rozjedla.“ Večer si dám tenisky a idem si zabehať. Drží ma to týždeň a potom zase nič. Teraz som napríklad nebehala asi štyri mesiace, takže u mňa je to ako na horskej dráhe.

Na záver nám prezraďte, čo nové máte v pracovnom živote?

Pred pár dňami sme začali točiť nový seriál Ranč pre televíziu JOJ a veľmi sa teším, pretože milujem kone. Kedysi som jazdila, no potom prišli školské povinnosti, iné krúžky a prestala som. Už v dospelosti som sa k tomu chcela vrátiť, ale prišli mi hlúpe, aby som doma nechala maličké bábätko a ja niekde cválala. No keď mala Lianka štyri roky, vzala som na jazdu aj ju a veľmi sa jej to páčilo. Takže Fifo nemá na výber a musí svoje baby púšťať ku koňom, kde sa obe dobijeme. Zároveň pracujem na hudbe, chystám koncerty, pracujem na nových skladbách, snažím sa písať ich a skladať sama s tímom. Začíname stavať kapelu a pripravujeme skladby na budúce CD a hudbe by som sa chcela venovať oveľa viac ako vlani.

