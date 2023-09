Priveľa lamentujeme, haníme aj to, čo máme dobré, hovorí Peter Pellegrini. Hádajte, na ktorý predmet v škole sa musel najviac učiť?

Aj keď sa mu politickí oponenti posmievajú, tvrdí, že znovu pokosí lúku alebo si sadne do traktora a pripraví pôdu na sadenie. Má rád matematiku, lebo bez nej sa nedajú robiť racionálne rozhodnutia. Neľutuje, že pred troma rokmi založil vlastnú stranu. O tom, čo bude musieť urobiť nová vláda, sa s PETROM PELLEG­RINIM (47) zhovárala LÍVIA ČERNICKÁ.

Hoci sme tesne pred voľbami, je september a začiatok školského roka. Vraj ste chceli byť učiteľom.

Mal som aj takú víziu. Ale učiteľ už zo mňa nebude, nevyštudoval som to. Ale ak by bol záujem a možnosť po skončení politickej kariéry, určite by ma lákalo prednášať a odovzdávať ďalej skúsenosti. Som rád s ľuďmi, rád sa s nimi rozprávam. No aj premýšľam, čo by som mohol robiť, keď už nebudem politik. Moja mama bola učiteľka celý život, bol som chvíľu minister školstva, vážim si prácu pedagógov.

Aký predmet bol váš obľúbený?

Mal som všetky predmety relatívne rád. Bavili ma humanitné predmety, viac som sa musel učiť chémiu. Ale nemusel som sa bifľovať, bol som pozorný na hodinách a učenie mi išlo ľahko.

Matematiky ste sa asi nebáli?

Nie, matematika je fajn. Mal som dobrú matematiku na základnej škole, veľa jej bolo na gymnáziu. Potom sa mi aj ľahšie študovalo na ekonomickej vysokej škole. Odporúčam každému, nech sa nebojí študovať matematiku, ani povinnej maturity. Moderné technológie, digitalizácia, všetky výzvy budúcnosti idú cez matematiku. Musím povedať, že matematika mi bola vždy na prospech.

Nevážime si múdrosť, nepočúvame autority, ale radšej influencerov. Peter Pellegrini

Pomáha vám v živote?

Určite, znamená pre mňa racionalitu. Som emočný človek, optimista. V živote som však musel prijať veľa racionálnych rozhodnutí, keď je potrebné vychádzať z dát, čísel, exaktných pravidiel, a vtedy je matematika potrebná.

Pred rokmi bolo učiteľstvo vážené, dnes je kdesi na konci záujmu. Prečo je to tak?

Je to súhra viacerých faktorov, ale podľa môjho názoru sme si v určitom momente akoby prestali vážiť vzdelaných ľudí. Keď si spoločnosť prestane vážiť vzdelanie, prestáva si vážiť aj tých, ktorí vzdelanie ľuďom dávajú. Dochádza ku kríze, keď sa vzdelanosť a rozhľadenosť nenosia. Veď dnes sa nerešpektujú fakty a veda, z internetu sa môže prihovárať kdekto s hocijakými bludmi. Sú to spojené nádoby. Kým si nebudeme vážiť vzdelanie a múdrosť, tak si nebudeme vážiť nikdy nič.

Ako si však môže spoločnosť vážiť vzdelanie, keď sa nedokázala vyrovnať s kauzami vysokoškolských titulov niektorých politikov?

To je tiež pravda. V iných civilizovaných krajinách by museli okamžite z politiky odísť. U nás dokazovali, či mali sfalšovaných 93 alebo len 87 percent svojej záverečnej práce. Priznávam, že aj toto prispieva k tomu, že miera rešpektu pred učiteľom je nízka. Je veľmi smutné, že sme sa na učiteľov v minulosti pozerali stále len cez platy a ich zvyšovanie. Povedali sme, že majú malé mzdy, a tým sa to skončilo. Nerozprávali sme o tom, čo robia a aké je ich poslanie. Aj keď sa im platy zvýšili, na rešpekte a úcte im to nepridalo.

Priznávate teda aj svoju vinu?

V tom zohrávame úlohu všetci politici. Ale dovolím si povedať, že máme niečo spoločné s Talianmi – radi lamentujeme. U nich je to súčasť bytia, polamentujú si, posťažujú sa a žijú ďalej. My sa však vo všetkom snažíme vidieť len to negatívne, všetko kritizujeme. A to robíme aj pri školstve. Pohoršujeme sa nad ním, kritizujeme kvalitu. A potom sa čudujeme, že naši mladí nechcú študovať na slovenských univerzitách.

Nie sú také zlé?

Na našich univerzitách pracujú špičkoví ľudia, docenti, profesori. Vedia poskytnúť naozaj kvalitné vzdelanie. Ale my robíme tú chybu, že všetko haníme. Aj to, čo je dobré. Takže nie, nie všetko v slovenskom školstve je úplne zlé. A to platí aj pre zdravotníctvo a iné oblasti. Nevážime si múdrosť, nepočúvame autority, ale radšej influencerov.

Hlas má široký koaličný potenciál, ani jeden relevantný hráč nás nevylúčil zo spolupráce. Peter Pellegrini

Chýbajú nám autority?

Akoby nám odišla alebo zomrela časť generácie ľudí, ktorých národ počúva. Dnes nie je veľa osobností, ktoré ľudia pozorne počúvajú. Povedal by som, že nám chýbajú aj pozitívne vzory. Vo všeobecnosti má Slovensko ekonomické problémy, ktoré sa dajú riešiť, sú na to overené a fungujúce nástroje. Slovensko má však problém s krízou spoločnosti. Je rozpoltená, rozdelená, napätá, dochádza k rôznym či už názorovým, kultúrnym, alebo ideologickým kolíziám. To nie je dobrý základ pre budúcu víziu krajiny.

Ako sa to prejavuje?

Slovensko sa posúvalo dopredu len vtedy, keď bola spoločnosť zjednotená, keď sa nadchla pre nejaké ciele. Keď nie je, tak máme problémy, ktoré sa ukazujú v jednotlivých sférach života. Vzniká nedôvera v štát, v jeho inštitúcie, nedôvera v akékoľvek pravidlá a zákony. Ľudia majú pocit, že ich môžu nerešpektovať. Ale to je cesta do pekla, preto dúfam, že po 30. septembri nastane pokoj, že sa ľudia budú môcť venovať svojim prioritám a neotravovať sa politikou.

O politiku by však mali mať záujem.

V dobre fungujúcej krajine sa človek počas volebného obdobia nemá o politiku takmer vôbec zaujímať. Má hodnotiť, či sa mu žije dobre, či sa mu darí, a politikou sa zaoberá krátko pred voľbami. U nás žijeme politikou od rána do večera a to nie je dobre.

Ako chce Peter Pellegrini spojiť rozhádané Slovensko? A prečo sa vôbec krajina rozdelila? Čítajte na ďalšej strane.