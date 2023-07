Keď mala tri roky, rodičia ju opustili. Nechali ju u babky v Československu a emigrovali do Švédska. Pořizková nám o svojom živote prezradila viac. Čítajte!

Cesta prvej českej modelky, ktorá sa dostala na vrchol, bola poriadne tŕnistá. Keď mala tri roky, rodičia ju opustili. V roku 1968 ju nechali u babky v Československu a emigrovali do Švédska. Trvalo ďalších šesť rokov, kým dcéru dostali späť do svojej opatery.





Ako tínedžerka sa vďaka kamarátke dostala do modelingovej agentúry v Paríži a život sa jej úplne zmenil. Neskôr sa odsťahovala do Ameriky, kde sa objavila na titulkách časopisov Sports Illustrated či Playboy a stala sa z nej supermodelka. Časopis Harper’s Bazaar ju dokonca zaradil medzi desať najkrajších žien sveta. Účinkovala aj vo filmoch, napríklad v snímke Arizonský sen sa na scéne objavila s Johnnym Deppom. Bola vydatá za speváka Rica Ocaseka, ktorý v roku 2019 zomrel, vychovala s ním dvoch synov. Dnes je opäť zamilovaná a v Bratislave, kam zavítala prvýkrát, predstavila svoju novú knihu s názvom Bez filtra. S americkou topmodelkou českého pôvodu PAVLÍNOU POŘÍZKOVOU (58) sa rozprávala ALENA KVASNICOVÁ.

Zažili ste ťažké detstvo, vaši rodičia emigrovali do Švédska a vy ste ostali v Československu s babkou. Až po rokoch vás dostali z rodnej krajiny vďaka zahraničným médiám. Ako malá ste si teda „užili“ mediálnu pozornosť. Ako ste to vnímali?

Stále som cítila, že sa na mňa niekto pozerá. Vo Švédsku bola každý týždeň moja fotka a náš príbeh v novinách. „Chúďa malá Pavlínka, konečne je s rodičmi a je šťastná, že je vo Švédsku.“ Ale ja som šťastná vôbec nebola, chcela som ísť naspäť do Česka k babičke. Vtedy sa ma nikto nepýtal, čo chcem. V škole som bola vyvrheľ – utečenka.

V pätnástich rokoch ste začínali ako modelka. Nebáli sa vás rodičia pustiť do sveta?

Bez problémov ma pustili. Do Švédska som prišla, keď som mala deväť. Prečo by im malo vadiť, že sa sťahujem do Paríža? Moji rodičia vedeli, že som bola vždy veľmi schopná postarať sa sama o seba, na druhej strane si mysleli, že vo Francúzsku nie som úplne sama. Mala sa o nás starať pani z agentúry, ktorá sa však o nás vôbec nestarala, čo nikto nevedel… Darilo sa mi, ale bola som popravde osamelá tínedžerka, ktorá denne trpela panickými záchvatmi.

Zažili ste v krajinách, do ktorých ste sa sťahovali, kultúrny šok?

Velikánsky kultúrny šok. Keď som išla z Česka do Švédka, všetko bolo inak. Dievčatá boli na rovnakej úrovni ako chlapci, prebiehala tam sexuálna revolúcia. Je náročné celé to opisovať. Každá krajina bola úplne iná.



U babky v Československu sme spali siedmi v jednej spálni, toaleta bolo na verande a teplú vodu sme nemali. Vo Švédsku sme bývali v modernej bytovke, kde som mala vlastnú izbu. Detstvo považujem za najkrajšie roky svojho života. Aj keď nám chýbali materiálne veci, neboli pre moje šťastie vôbec dôležité.

Kde sa teda cítite doma?

Povedala by som to asi takto: som české dieťa, švédska a francúzska tínedžerka a americká mama.

A kedy sa cítite naozaj Češkou?

Asi najviac som Češkou na Vianoce, pretože dodržiavame české zvyky. Vždy vypekám české dobroty, milujem koláče a buchty. Češkou sa cítim aj pri rozprávkach, ktoré, myslím si, máme naozaj krásne. Keď boli moje deti malé, zobrala som české rozprávkové knižky a prekladala som ich do angličtiny. Chcela som, aby zažili aj niečo z môjho detstva. Česká literatúra je fantastická.

Naučili sa synovia Jonathan a Oliver váš rodný jazyk? A čo váš manžel Ric Ocasek, ktorý mal tak­isto české korene? Žili ste spolu viac ako tridsať rokov.

Nie, deti nevedia po česky. Ani Ric nevedel. Ani sa nechcel učiť, vôbec ho to nebavilo. Nevyžadoval to ani od synov, hoci ich čeština zo začiatku bavila.