Kapela Mirai žne u našich susedov obrovský úspech, na Slovensku je takmer neznáma. Na Topfeste však ľudí dostala do varu!

Momentálne najúspešnejšia česká popová kapela Mirai vlani na jeseň dvakrát po sebe vypredala pražskú O2 arénu. Ich vystúpenia sú nabité nákazlivou energiou a neuveriteľnou živelnosťou, o čom sa mohli nedávno presvedčiť aj návštevníci festivalu Topfest na Zelenej vode. Chalani z Frýdku-Místku na čele so spevákom a gitaristom Miraiom Navrátilom predviedli skvelú šou, v ktorej nechýbali konfety ani plavba na jahodových člnoch nad hlavami fanúšikov. Okrem chytľavých songov zaznel z pódiá aj známy hit Paľa Haberu Je to vo hviezdach. „Potrebujeme zboriť Zelenú vodu,“ prihováral sa rozvášneným návštevníkom líder kapely, ktorá má na konte ocenenie z ankety Zlatý slávik aj Cenu Anděl.

Po koncerte, na ktorom to vrelo, a to doslovne, pretože do rytmov niektorých piesní šľahal pred pódiom vysoký oheň, sme vyspovedali zakladateľa kapely, speváka a gitaristu MIRAIA NAVRÁTILA (30).

S talentovaným a bezprostredným chalanom rozhodne nie je nuda. Pri rozhovore sme sa veľa nasmiali a dokonca občas používal slovenčinu. Jeho krstné japonské meno znamená v preklade budúcnosť. A plány mladého umelca sú naozaj veľkolepé.

V Česku ste hviezdy a na Slovensku ste na festivale vystúpili po prvý raz?

Mali sme slovenské turné, ale toto bol náš prvý festival. Vlastne sme boli predtým v Holíči, ale to je v podstate Česko (smiech). Je kúsok za hranicami a bolo tam veľa Čechov. Takže naozaj slovenský festival bol až teraz Topfest.

Tak sa snáď budete vracať, pretože ste mali obrovský úspech.

Mal som obavy, pretože som si myslel, že je to skôr rockový festival a pred nami hral Alkehol. Hovoril som si, že tu asi nebudú naši ľudia. Asi ani neboli, ale zdá sa mi, že si to užili.

Prečo si myslíš, že tam neboli „vaši ľudia“? Nemala som ten pocit.

Teraz už sú! (smiech)

Česká kapela Mirai svojimi chytľavými songami a dynamickou šou dostala návštevníkov Topfestu na Zelenej vode do varu. Zdroj: Monika Mikulcová

Aký je tvoj vzťah k našej krajine?

Bývam blízko slovenských hraníc, vo Frýdku-Místku a lyžovať chodím do SKI areálu Bílá, to je kúsok od Makovej a týchto miest. Ako malý som ladil slovenskú aj poľskú televíziu, takže mi je Slovensko blízke. A keď som študoval na vysokej škole v Brne, tak nás na byte bolo šesť a z toho traja Slováci. Aj slovenských učiteľov sme mali. Pociťujem len to, že v Česku zažívame obrovský úspech a na Slovensku nás nikto nepozná. Nevystupujeme v slovenskej televízií, nehrajú nás slovenské rádiá. Vtedy si hovorím, kde sa stratilo Česko-Slovensko? Rozhodli sme sa teda, že tomu dáme čas a lásku a skúsime to nejako prelomiť.

Máš pestrý životopis. Tvoja mama je Japonka, otec Čech a narodil si sa v japonskom meste Ógaki. Do Česka si sa s rodičmi presťahoval ako trojročný. Vyštudoval si právo, ale preslávila ťa hudba. Advokát či prokurátor však zrejme z teba nebude.

Muzika je oveľa oddychovejšia, rozdávame radosť, pohodu a v práve sa väčšinou riešia problémy. Takže nie, nechýba mi právnická sféra. Som rád, že sa pohybujem v oveľa pozitívnejšom prostredí.

Tvoj spoluhráč, bubeník Šimon Bílý, mi na teba prezradil, že si pilot a robíš zážitkové lety.

Robí si srandu. Ale je pravda, že vo voľnom čase som začal lietať. Pred mesiacom som urobil pilotné skúšky. Teraz si chcem kúpiť malé lietadlo a budúci rok na ňom obletieť svet.

To musíš teda naozaj veľa koncertovať, aby si si zarobil na lietadlo.

Veď sme aj mali veľa vystúpení. Tu nás veľmi nepoznajú, na Slovensku sme nezarobili nič, ale koncerty v O2 aréne boli skvelé.

Snažím sa nájsť v živote balans. Naozaj sme v Česku veľa hrali: osemsto koncertov, to je fakt brutálne. Chcel som nájsť niečo, čo je mimo muziky. Niežeby ma nebavila, ale potreboval som vystreliť niekam inam a to lietanie je skvelé. Len ja, nebo, lietadlo, motor.

Robíme teraz veľké festivaly a sú o tom, že nielen odohráme koncert, ale porozprávame sa s fanúšikmi, dáme drink... To nás čaká celé leto a až to skončí, odletím preč.

Takže kúpa lietadla je „na spadnutie“?

Áno, teraz ho chcem objednať.

Koľko stojí taký stroj?

Radšej by som to nehovoril.

Necháš ma pátrať po cenách lietadiel?

No dobre. Dá sa kúpiť staršie za dvestotisíc eur, ale premýšľal som, že chcem novšie a to je trochu drahšie. Cena toho, ktoré som si ja vybral, je okolo sedemstotisíc eur.

Máš aj posádku?

Je štvormiestne a pôjdem s kamarátom.

Prezradíš niečo aj zo svojho osobného života a plánov?

Chcel by som veľa detí, napríklad šesť.

Už len nájsť takú obetavú ženu.

Jasne. A možno ich bude viac. (úsmev)

Na Slovensku máme jedného politika, ktorý to má takto zariadené.

Ideálne by však bolo, keby som mal deti s jednou ženou. Ale môj osobný život je komplikovaný, jazdím každý víkend na koncerty. Keby som mal dcéru, rozhodne by som jej neodporúčal speváka v nejakej kapele. Ani synovi speváčku. Málokedy sa nájde človek, ktorý, keď má množstvo príležitostí, tak sa drží. Ja, samozrejme, ním som. (úsmev)