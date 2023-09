Zostavovanie vlády bude komplikované, tvrdí Robert Fico.

Má našliapnuté na štvrté premiérovanie, napriek tomu stále ráta s možnosťou, že opäť skončí v opozícii. Tvrdí, že by nešiel do vlády, v ktorej by musel robiť kompromisy. Prečo žiada ROBERT FICO (59) o dvojtýždňové moratórium po voľbách, prečo spoločnosť zhrubla či ako by riešil nelegálnu migráciu alebo vyrovnávanie regionálnych rozdielov, sa ho pýtala LÍVIA ČERNICKÁ.

Syn vášho silného politického oponenta vám zložil verejnú poklonu. Prekvapilo vás video Filipa Sulíka?

Nevedel som, že je taký rázovitý, pokiaľ ide o jazyk. Ale v mori útokov proti strane Smer a mojej osobe celkom dobre padne, keď z tábora ľudí, ktorí nás nemusia, príde také rázovité ohodnotenie práce. Vcelku sa však trafil, pretože v roku 2018 som v podstate skončil s politikou prácou. Nejako som to dohral do roku 2020, bol som pripravený odísť do našej politickej nadácie a všetko nechať na Petra Pellegriniho. Peter sa však rozhodol, ako sa rozhodol, čo ma prinútilo vrátiť sa naspäť. Takže video bolo milé, ale ten jazyk… ako taký dlaždič.

Pred troma rokmi bola vaša strana v prieskumoch hlboko pod desiatimi percentami. Dnes máte našliapnuté vo voľbách zvíťaziť. Ako sa to podarilo?

Keď došlo k vražde novinára, vedel som, že bude do minúty zneužitá proti mojej vláde. Žiadal som kolegov v Smere, aby sme verejnosti povedali, že my s tým nič nemáme. Aby sme hovorili, kto organizuje mítingy Za slušné Slovensko, ako sú financované, prečo nám stavajú šibenice pred bytmi, prečo nám chodia kričať o tretej ráno pod okná. Tí, čo sú dnes v Hlase, odmietli. Hovoril som im, že ak to neurobíme, súboj je stratený.

Preto ste odišli z funkcie predsedu vlády?

Odišiel som, aby som zachránil vládnu koalíciu do riadnych volieb v roku 2020. Útoky, ktoré sa valili na Smer, som nechal bez väčšieho povšimnutia. Prišli voľby a povedal som, nech je lídrom Peter Pellegrini. Osobne ma požiadal, aby som nebol súčasťou volebnej kampane. Nemal som žiadne bilbordy, prakticky som nikam nechodil. Ak dnes niekto povie, že Igor Matovič porazil Fica, tak si neuvedomuje, že v kampani som nebol.

Po voľbách sa však strana rozštiepila, padla v prieskumoch.

Čakal som, že Peter prevezme vedenie. Ale prišlo rozhodnutie, že tí, ktorí boli v Smere dvadsať rokov a vďaka strane dosiahli to, čo dosiahli, si založia novú stranu a nás nechajú tak. Povedal som si - v poriadku, ak máte chuť bojovať, tak budeme bojovať. Náš boj prebiehal na dennej báze a nerobili sme žiadne kompromisy. Skončilo sa to tak, že sa legitímne uchádzame o víťazstvo v parlamentných voľbách. Takže za tým nie je nič iné, len tvrdá robota a využitie skúseností, ktoré som nabral v politike.

Hovoríte teda, že vzostup ste si vydreli?

Je to kombinácia tvrdej opozičnej roboty a otvárania aktuálnych tém. Bolo nás vidieť, robili sme verejné zhromaždenia v čase, keď sa iní báli. Za tým, kde je dnes Smer chcem predovšetkým vidieť našu „makačku“. Po voľbách v roku 2020 koaličné strany vstúpili do vlády dobrovoľne, mali aj iné možnosti. Dnes budú niesť zodpovednosť za to, ako tri roky krajinu doslova humpľovali.

Hoci zrejme vyhráte voľby, rátate aj s možnosťou, že sa vám nepodarí vládu zostaviť?

V politike musíte byť realistom a nie naivným idealistom. Po voľbách môžu byť pre SMER – SSD rôzne scenáre. Máme záujem ísť do vlády len vtedy, ak v nej bude mať Smer silné postavenie a nebudeme musieť robiť smiešne kompromisy. Ak by sme mali ustupovať v principiálnych veciach, nemá to zmysel a pôjdeme radšej do silnej opozície. Akákoľvek liberálno-pravicová vláda sa rozpadne do roka a pol. Bez Smeru sa bude musieť spojiť päť alebo šesť politických subjektov.

Jazýčkom na váhach však bude Hlas Petra Pellegriniho.

Trošku ma prekvapilo, keď Peter Pellegrini naznačil, že je pripravený sa spojiť aj s Progresívnym Slovenskom a vypýtal si za to funkciu predsedu vlády. A to je ten rozdiel, pretože ja už nemám dôvod robiť takéto obchody. Postoje Petra Pellegriniho výrazne zneisťujú ľavicového a sociálno-demokratického voliča. Oni nechcú pravicovú vládu, váhajú dať hlas strane Hlas, lebo tá ho môže použiť na zostavenie pravicovej vlády.

Môže takýto ľavicovo-pravicovo-liberálny experiment prežiť?

Ak sa pozrieme na strany, ktoré by mohli vytvoriť pravicový zlepenec, teda PS, SaS, Sme rodina, KDH, sú to hodnotovo a ideovo úplne rozdielne politické subjekty. Stačí, aby sa medzi nich hodila nejaká téma, ktorá ich rozdeľuje, napríklad umelé prerušenie tehotenstva, a rozpŕchnu sa ako kŕdeľ vrabcov.

Prečo ste taký skeptický?

Lebo sú to zväčša politici, ktorí si ráno prečítajú titulky v niektorých denníkoch a podľa toho robia svoje rozhodnutia. Okrem toho nemajú žiadne riešenia na nelegálnu migráciu, na konsolidáciu verejných financií, vysoké úroky na hypotékach a na ďalšie dôležité témy.

