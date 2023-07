Slávna topmodelka poskytla pre PLUS 7 DNÍ veľký rozhovor.

Cesta prvej českej modelky, ktorá sa dostala na vrchol, bola poriadne tŕnistá. Keď mala tri roky, rodičia ju opustili. V roku 1968 ju nechali u babky v Československu a emigrovali do Švédska. Trvalo ďalších šesť rokov, kým dcéru dostali späť do svojej opatery.



Ako tínedžerka sa vďaka kamarátke dostala do modelingovej agentúry v Paríži a život sa jej úplne zmenil. Neskôr sa odsťahovala do Ameriky, kde sa objavila na titulkách časopisov Sports Illustrated či Playboy a stala sa z nej supermodelka. Časopis Harper’s Bazaar ju dokonca zaradil medzi desať najkrajších žien sveta. Účinkovala aj vo filmoch, napríklad v snímke Arizonský sen sa na scéne objavila s Johnnym Deppom. Bola vydatá za speváka Rica Ocaseka, ktorý v roku 2019 zomrel, vychovala s ním dvoch synov. Dnes je opäť zamilovaná a v Bratislave, kam zavítala prvýkrát, predstavila svoju novú knihu s názvom Bez filtra. S americkou topmodelkou českého pôvodu PAVLÍNOU POŘÍZKOVOU (58) sa rozprávala ALENA KVASNICOVÁ.

Zažili ste ťažké detstvo, vaši rodičia emigrovali do Švédska a vy ste ostali v Československu s babkou. Až po rokoch vás dostali z rodnej krajiny vďaka zahraničným médiám. Ako malá ste si teda „užili“ mediálnu pozornosť. Ako ste to vnímali?

Stále som cítila, že sa na mňa niekto pozerá. Vo Švédsku bola každý týždeň moja fotka a náš príbeh v novinách. „Chúďa malá Pavlínka, konečne je s rodičmi a je šťastná, že je vo Švédsku.“ Ale ja som šťastná vôbec nebola, chcela som ísť naspäť do Česka k babičke. Vtedy sa ma nikto nepýtal, čo chcem. V škole som bola vyvrheľ – utečenka.

V pätnástich rokoch ste začínali ako modelka. Nebáli sa vás rodičia pustiť do sveta?

Bez problémov ma pustili. Do Švédska som prišla, keď som mala deväť. Prečo by im malo vadiť, že sa sťahujem do Paríža? Moji rodičia vedeli, že som bola vždy veľmi schopná postarať sa sama o seba, na druhej strane si mysleli, že vo Francúzsku nie som úplne sama. Mala sa o nás starať pani z agentúry, ktorá sa však o nás vôbec nestarala, čo nikto nevedel… Darilo sa mi, ale bola som popravde osamelá tínedžerka, ktorá denne trpela panickými záchvatmi.

Zažili ste v krajinách, do ktorých ste sa sťahovali, kultúrny šok?

Velikánsky kultúrny šok. Keď som išla z Česka do Švédka, všetko bolo inak. Dievčatá boli na rovnakej úrovni ako chlapci, prebiehala tam sexuálna revolúcia. Je náročné celé to opisovať. Každá krajina bola úplne iná.



U babky v Československu sme spali siedmi v jednej spálni, toaleta bolo na verande a teplú vodu sme nemali. Vo Švédsku sme bývali v modernej bytovke, kde som mala vlastnú izbu. Detstvo považujem za najkrajšie roky svojho života. Aj keď nám chýbali materiálne veci, neboli pre moje šťastie vôbec dôležité.

Kde sa teda cítite doma?

Povedala by som to asi takto: som české dieťa, švédska a francúzska tínedžerka a americká mama.

A kedy sa cítite naozaj Češkou?

Asi najviac som Češkou na Vianoce, pretože dodržiavame české zvyky. Vždy vypekám české dobroty, milujem koláče a buchty. Češkou sa cítim aj pri rozprávkach, ktoré, myslím si, máme naozaj krásne. Keď boli moje deti malé, zobrala som české rozprávkové knižky a prekladala som ich do angličtiny. Chcela som, aby zažili aj niečo z môjho detstva. Česká literatúra je fantastická.

Americká matka. Supermodelka bola viac ako tridsať rokov vydatá za amerického hudobníka Rica Ocaseka, s ktorým má dvoch synov. Zdroj: PROFIMEDIA.SK

Naučili sa synovia Jonathan a Oliver váš rodný jazyk? A čo váš manžel Ric Ocasek, ktorý mal tak­isto české korene? Žili ste spolu viac ako tridsať rokov.

Nie, deti nevedia po česky. Ani Ric nevedel. Ani sa nechcel učiť, vôbec ho to nebavilo. Nevyžadoval to ani od synov, hoci ich čeština zo začiatku bavila.

Dlhé roky sa hovorí, že svet modelingu je plný sexizmu a iných neduhov. Stretli ste sa napríklad s drogami?

Ježišmária, jasné! Kde by som bola, keby som na ne nenatrafila?! Videla som ich aj som ich brala, ale vždy s vedomím, aby som nič neprehnala. Z tvrdých drog som mala strach, ale inak som vyskúšala všetko – párkrát. Zobudiť sa ráno a dať si drogy, to nie je môj životný štýl.

Veľa modeliek im podľahlo a úplne sa zmenili…

Keď to nebudú drogy, bude to alkohol. Keď nie alkohol, tak anorexia či bulímia. To sú reakcie ľudí, ktorí sa cítia sami so sebou zle. Keď majú pocit, že sa týmto štýlom môžu z toho dostať, vyskúšajú to. Nejde o drogy, ale o človeka, ako vyrastal, čo potrebuje, čo mu chýba…

Stala sa topmodelkou.Ako pätnásťročná odišla do Paríža, záber hore je z roku 1989. Zdroj: Movie Stills DB

A čo sexizmus? Niektoré modelky v tom čase narážali na ponuky, že ak sa s niekým vyspia, dostanú lepšiu prácu. Obťažovali vás muži pri fotení?

Hádam každý to skúšal. Mala som to šťastie, že som mohla povedať nie. Občas som sa však ocitla v situácii, keď to bolo tvrdšie, keď som musela dotyčnému niečo natárať. V tom čase to však bolo normálne, nikto sa na to nedíval tak, že ide o niečo zlé. Hovoríme o rokoch 1980 až 1990. Každý deň som mala nejaký návrh. Stratila som prehľad, koľkokrát ma fotograf privítal v rozviazanom župane. Ak to nebol fotograf, bol to klient či jeho synovec. Dialo sa to tak často, že som to brala ako bežný deň na pľaci.

Teraz je v móde skôr žalovať mužov už za lichôtky.

Teraz by chlapi veľmi neuspeli, čo je dobré.

Spomenuli ste anorexiu či bulímiu, čo je častá choroba modeliek. Snažili ste sa aj vy byť za každú cenu štíhla?

Nie, ja som s tým nikdy problém nemala. Vždy som jedla tak, ako som chcela. Keď som bola mladá, mohla som zožrať, čo som chcela. Až po štyridsiatich šiestich rokoch sa začalo moje telo správať inak, to je pravda. Teraz robím fasting (pôst, úplné odrieknutie jedla počas 12 až 24 hodín, pozn. red.). Naučila ma naň kamarátka, ktorej kamarátka lekárka pracovala na výskume fastingu a sama ho dodržovala. A nielen ona.

V čom bol modeling iný než dnes? Zarábali modelky viac?

Mali sme vtedy omnoho vyššie platy, než majú dievčatá dnes (Pavlína bola prvá modelka, ktorá dostala za kampaň milión dolárov, bolo to pre Estée Lauder, pozn. red.). Modeling som robila pre peniaze, nie preto, že som potrebovala viac fotografií v časopise. Pozornosť ma nezaujímala, ale peniaze áno. Táto kampaň bola asi môj najväčší biznis, v tom čase to bolo ako vyliezť na Mount Everest.

Časom ste sa stali herečkou aj spisovateľkou. V ktorom povolaní sa cítite najviac doma?

Sama seba teraz vidím ako spisovateľku. Robím to rada a každý deň, ale veľa mi za knihy neplatia. Najviac stále zarábam v modelingu.

Pred pár rokmi ste objavili aj sociálne siete, kde si veľa hviezd dokáže výborne zarobiť. Ako je to u vás?

Na Instagrame nič nepredávam. Som tam sama za seba, vytváram svoj obsah. Bola to šanca, ktorú som ako modelka nemala, mohla som dať svojej tvári konečne aj hlas.

Za krivky sa nehanbí. Modelka oslávila päťdesiate ôsme narodeniny nahou fotografiou. Zdroj: INSTAGRAM/paulinaporizkov

Keď sa to tak vezme, aj svojho terajšieho partnera Jeffa Green­steina ste si našli cez internet. Cez zoznamku. Je láska v zrelom veku iná?

Áno, strašne si ju užívam. Na zoznamke pre staršie ženy som bola asi tri roky a išla som na rande veľakrát, asi štyridsaťkrát, možno viac, ale iba raz to vyšlo a sme spolu.

Čo vás na ňom najviac upútalo?

Najviac sa mi na mužoch páči inteligencia a zvedavosť, to je pre mňa strašne sexi. Aj talent. Vždy sa mi páčili spisovatelia.

Ste teraz zamilovaní a k tomu sa prirodzene ponúka otázky svadby. Prichádza vôbec do úvahy?

Hmm, nikdy by som nepovedala nie. Možno sa vydám, ktovie, nevylučujem to, momentálne nič nesľubujem. Ale musím povedať, že moja mama sa vydala pred tromi rokmi v talianskom Amalfi a bola to najkrajšia svadba, akú som kedy videla. Takto možno áno, bolo to fantastické.

Máte ešte nejaký nesplnený sen?

Všetko, čo som ešte neurobila. A to som toho urobila naozaj veľa. Chcem umrieť s tým, že som urobila všetko, čo som chcela urobiť. Každý deň sa pokúšam byť dobrá na niekoho, niečo nové vidieť, zažiť, niečo sa naučiť.

Keď spomínate smrť, mnohí majú pripravený závet a naplánovaný pohreb. Kde by ste chceli byť pochovaná, v Amerike či v Česku?

Keď umriem, chcem, aby ma deti dali spáliť, zobrali môj popol a urobili z neho dva diamanty. To by bolo perfektné. Teraz sa to tak robí. Môžu ma potom nosiť ako prstienok.

