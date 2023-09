Mačku vo vreci vraj neponúkajú, progresívci vedia podľa svojho predsedu sľúbiť, že budú pôsobiť stabilne a predvídateľne.

Je predsedom strany, ktorá pred blížiacimi sa voľbami sľubuje Slovákom krajšie zajtrajšky. Samozrejme, len v prípade, že si zvolia budúcnosť a nie minulosť či chaos. Ak tak občania učinia, v nasledujúcich rokoch sa vraj dočkajú veľkých zmien. Najzásadnejšie by sa dotkli ľudí z LGBTI komunity či osôb, ktoré nie sú stotožnené so svojou identitou. Zmenám by sa nevyhli ani prípadné referendá, ktoré by sa už nemohli organizovať tak, ako si niekto zmyslí. Rozhodovali by o nich akési občianske zhromaždenia. Aj pre sudcov a prokurátorov vymysleli isté prekvapenia. Napríklad zavedenie povinnosti komunikovať s verejnosťou, aby mohla lepšie kontrolovať ich prácu. To všetko a ešte omnoho viac sľubuje Slovákom Progresívne Slovensko, ktorému predsedá MICHAL ŠIMEČKA (39). Rozprávala sa s ním JANA ŠIMÍČKOVÁ.

Do predvolebnej kampane vstúpilo PS trošku nešťastne, keď sa vaše bilbordy so sloganom Dôstojná budúcnosť pre všetkých ocitli pri cintorínoch. Kde sa stala chyba?

Zachytil som, že to aj viacerí politickí súperi zneužili, my sme to, samozrejme, hneď skontrolovali a s firmou, ktorá robila výlepy, sme to dali do poriadku.

Progresívne Slovensko voličom ponúka stabilitu a predvídateľnosť, nie je táto ponuka tak trošku ako predávanie mačky vo vreci?

Prečo si myslíte?

Naozaj viete pri súčasnej politickej konštelácii a prieskumoch občanom sľúbiť stabilitu a predvídateľnosť?

Vieme sľúbiť, že stabilne a predvídateľne bude pôsobiť Progresívne Slovensko, ak bude súčasťou Národnej rady alebo súčasťou nejakej vládnej koalície.

Prečo by vám občania mali veriť?

Lebo Progresívne Slovensko je jedna z mála strán na našej politickej scéne, ktorá je tu už sedem rokov. Napriek tomu, že sa napríklad vymenili niekoľkí predsedovia, ja som už štvrtý, je to strana, ktorá sa netriešti, ktorá drží pokope. Dnes sú všetci bývalí predsedovia a jedna predsedníčka v prvej desiatke našej kandidátky, sme spolu v kampani. Zo strany neodišiel nikto z tých najvýznamnejších predstaviteľov, s výnimkou Zuzany Čaputovej, ktorá sa stala prezidentkou. A napriek tomu, že sme v minulých parlamentných voľbách zažili prehru, tak sa strana nerozpadla, zostala jednotná. Nikto z nej neodišiel, aby založil konkurenčný subjekt. Preto hovorím, že PS je aj časom overené ako stabilná politická strana, ktorá má jasné hodnoty, jasný tím a hlavne súdržnosť, aj tú vnútornú.

Tvrdíte, že PS je strana overená časom, nie však v pozícii parlamentnej či vládnej strany, teda v pozícii, v ktorej by musela robiť kompromisy. Ste pripravení na možné ústupky? Kde máte svoje, ako sa dnes často hovorí, červené čiary?

Sme liberálna strana a netajíme sa tým, že máme nejaké hodnoty, ktoré sú v našom programe, nezdá sa mi však zodpovedné, aby sme už v tejto chvíli kreslili nejaké červené čiary.

Nie je pre vás červená čiara Ficov Smer alebo KDH po nedávnom výroku predsedu Milana Majerského na adresu LGBTI komunity?

PS má záujem, aby nevládol Robert Fico, a dúfam, že všetky strany z demokratického spektra sa s nami na tom zhodnú. Ak by sme sa teraz, nad rámec tohto, začali všetci navzájom voči sebe vymedzovať, bolo by to nezodpovedné, lebo to by v podstate bralo nádej voličom, ktorí chcú vidieť normálnu, demokratickú, prozápadnú vládu, ktorá nechce návrat Roberta Fica. Pokiaľ ide o niektoré výroky pána predsedu Majerského, po­dľa mňa sú za čiarou, ale nechcem to ďalej komentovať.

V jednom z posledných predvolebných prieskumov ste sa dostali na rovnakú úroveň ako Smer, vedeli by ste však ako víťazi poskladať vládu z toho, čo je aktuálne v ponuke?

Rozumiem vašej otázke, no na jednej strane, dnes nikto nevie, ako bude vyzerať budúci parlament. Či tam budú štyri strany, päť alebo deväť strán. Je naozaj veľa politických strán, ktoré sú v okolí päťpercentnej hranice, takže teraz je predčasné kresliť akúkoľvek vládnu zostavu a vlastne to ani nemá veľmi veľkú výpovednú hodnotu.

Opýtam sa teda inak, PS má mimoriadne bohatý predvolebný program. S ktorými z relevantných strán je tento program kompatibilný?

My sme otvorení spolupracovať naozaj so všetkými politickými stranami, ktoré sú demokratické, ktoré vidia Slovensko v silnej Európskej únii a NATO a zároveň ktoré si ctia právny štát, aj čo sa týka nezávislosti orgánov činných v trestnom konaní. Som pripravený sa rozprávať aj s konzervatívcami, samozrejme, aj s liberálmi. Ale toto je niečo, čo robím denne ako podpredseda Európskeho parlamentu. To je politika.

Vzdáte sa tejto významnej a po­dľa vášho majetkového priznania aj dobre platenej pozície, ak bude PS úspešné vo voľbách?

Áno, v prípade, že sa Progresívne Slovensko dostane do národného parlamentu, vzdám sa svojho mandátu v europarlamente.

Spomínate vlády Roberta Fica, ale ľudia sú značne znechutení aj z vlád Igora Matoviča či Eduarda Hegera, vy taký pocit nemáte?

Presne tak. Viete, mali sme tri roky Matovičovho chaosu a naozaj veľa ľudí je znechutených. V spoločnosti prevláda skepsa, dezilúzia z toho, ako vládli tie veľmi demokratické a prozápadné strany. A podľa mňa teraz naozaj tá voľba spočíva v tom, či sa vrátime k Ficovi a do minulosti, alebo bude pokračovať chaos. Alebo si môžeme vybrať budúcnosť.

Stále sa vraciate do minulosti v negatívnom zmysle, nič pozitívne sa v minulosti nenájde?

Pozrite sa, v živote aj na Slovensku sa udialo veľa pozitívnych vecí za posledné roky, ale ten globálny obraz je zlý. Jednoducho, keď si pozriete ktorúkoľvek štatistiku, či už ide o bohatstvo, podiel HDP na obyvateľa, tak stagnujeme alebo dokonca klesáme v porovnaní s ostatnými krajinami Únie. Predbieha nás celá Európa, pričom teraz sme niekde na úrovni Rumunska a Bulharska. A to sa týka aj takých vecí, ako je dĺžka dožitia v zdraví.

Ktoré rezorty by v prípade účasti vo vláde boli pre PS dôležité, o ktoré by ste sa uchádzali?

Som veľmi opatrný aj pokorný pred voličmi a ich voľbou. Ak ste si všimli, dlhodobo sa snažím vyhýbať téme prípadného rozdelenia kresiel vo vláde, ktorá ešte neexistuje. Treba si uvedomiť, že v tejto chvíli v prieskumoch vedie Robert Fico, a ak sa nič nestane, tak to bude Robert Fico, kto bude skladať budúcu vládu. Čiže odo mňa by to bolo trochu neúctivé, aby som už teraz menoval, ktoré ministerstvá by boli našou prioritou.

Ale voliči by možno chceli vedieť, aké sú vaše priority.

Poviem to teda takto. PS sa dlhodobo zameriava, a robí to aj v kampani, na vzdelanie, zdravotníctvo, zelenú ekonomiku, ktorá je kľúčová pre budúcnosť nášho priemyslu, našej energetiky, našej dopravy. Zároveň nesmiem zabudnúť na zahraničnú politiku, právny štát, nezávislosť polície. Tieto oblasti máme v programe veľmi vysoko.

Vo svojom programe okrem iného sľubujete rapídny nárast miezd učiteľov, štátnych zamestnancov, zdravotníkov, ale aj výstavbu troch veľkých nemocníc. Odkiaľ na to chcete zobrať peniaze?

Správna otázka, na ktorú skúsim úplne férovo odpovedať. Výhľad verejných financií na Slovensku je strašný. Je najhorší v Európskej únii, a ak niečo neurobíme, keď nepristúpime ku konsolidácii verejných financií, nechcem teraz strašiť nejakým bankrotom, ale tá trajektória je hrozná. Toto si veľmi dobre uvedomujeme a myslíme si, že kľúčom k tomu, aby sa podarilo rast toho nášho dlhu skrotiť, je naštartovať ekonomiku.

Ako konkrétne chcete riešiť hospodársky rast krajiny?

Niečo ovplyvniť nevieme, ako napríklad to, ako sa bude dariť eurozóne, na ktorú sme naviazaní. Ale niečo ovplyvniť vieme. Napríklad to, aby čoraz viac malých a stredných firiem malo kapitál, malo kvalitných ľudí, aby tie firmy mohli rásť, aby mohli expandovať. Chceme podnietiť ľudí k podnikavosti, aby ich čo najviac skúsilo samostatne podnikať. Chceme sa zamerať na jednoduché mikropodnikanie, aby každý človek bez komplikovaných byrokratických procedúr, živnosti či účtovníctva mohol skúsiť podnikanie, ak má tržbu do desaťtisíc eur. To môže byť nielen matka na materskej dovolenke, ale aj študent, dôchodca.

Majú ľudia na Slovensku chuť podnikať? Nie sú v tomto smere ustráchaní?

Nemyslím si, že Slováci majú väčší strach ako Nemci či Česi. Na Slovensku máme veľa šikovných podnikavých ľudí, len im treba pomôcť.



Zároveň máme v programe aj iné nástroje, ako motivovať napríklad v reinvestícii kapitálu slovenských firiem aj prostredníctvom daňových úľav. To všetko vie prispieť k tomu, aby sme znovu začali ekonomicky rásť, a tým budú rásť aj platy, životná úroveň, viac sa vyberie na daniach. Aj to pomôže pri konsolidácii verejných financií.

Zrejme sa však bude musieť zodpovednejšie správať aj štát.

Samozrejme, štát bude musieť rozumne a zodpovedne rozpočtovo hospodáriť. Úplne otvorene hovorím, hoci to nie je populárne, že tá celoplošná pomoc, ktorú minulá vláda spustila pri vysokých cenách energií, je jednoducho dlhodobo neudržateľná. Veď milionári platia za elektrinu tak isto ako osamelá matka. Čítal som, že ten slávny právnik Zoroslav Kollár je najväčším odberateľom elektriny ako fyzická osoba a vykuruje si ňou údajne príjazdovú cestu k svojej vile. Aj Matovičov balíček je nastavený nelogicky, štát napríklad cez daňový bonus pomáha tiež ľuďom, ktorí to vôbec nepotrebujú, namiesto toho, aby adresne pomáhal najmä tým, ktorí to najviac potrebujú, ktorým reálne hrozí, že sa prepadnú do chudoby.

Čo sa týka bezpečnostných zložiek v programe PS, hovorí sa o posilnení postavenia policajného prezidenta.

Nielen prezidenta Policajného zboru, ale aj iných funkcionárov v štáte, ktorí by mali byť apolitickí, ako napríklad riaditeľa SIS. Myslíme si, že policajný prezident by mal byť vybraný transparentne, že by to nemala byť politická nominácia. Mal by byť vybraný aj na základe hodnotenia komisie, na základe jasných kritérií. A rovnako by mal minister jasne vysvetliť dôvody, ak sa rozhodne policajného prezidenta odvolať. Nemalo by to byť také jednoduché.

Je paradoxné, že za PS kandiduje bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak, ktorý v minulosti bez problémov využíval para­graf umožňujúci odvolávať funkcionárov bez udania dôvodu.

Pán Spišiak naposledy pôsobil len ako poradca ministra vnútra počas vlády OĽaNO. My máme iný politický program. Jeho súčasťou a zá­kladným lajtmotívom je, že polícia aj policajný prezident majú byť nezávislí vo svojej každodennej činnosti.

Spomenuli ste, že pre PS je dôležitá nezávislosť orgánov činných v trestnom konaní. Myslíte si, že bolo v poriadku, keď politici po voľbách v roku 2020 tvorili všelijaké pexesá s tvárami ľudí, ktorých chceli poslať do väzenia?

Poviem to všeobecne. Myslím si, že politici by nemali žiadnym spôsobom zasahovať do prebiehajúcich vyšetrovaní. Polícia by mala byť úplne nezávislá od politického vplyvu. Jediné, čo majú politici robiť, je nastavovať právny rámec, v ktorom sa polícia má a musí hýbať. Zároveň majú politici, samozrejme, zodpovednosť za personálne otázky ako napríklad minister vnútra za policajného prezidenta. Určite by však nemali komentovať vyšetrovania alebo čítať nejaké prepisy nahrávok, nemali by týmto manipulovať.

Zasiahla prezidentka Zuzana Čaputová do vyšetrovania, keď sa zastala obvinených príslušníkov NAKA?

Nebudem komentovať konkrétne pani prezidentku, no v každom prípade si nemyslím, že by kedykoľvek zasiahla do vyšetrovaní. Vo všeobecnej rovine si myslím, že politici, najmä ak sú tie kauzy citlivé, keď sa týkajú aj politikov a politickej garnitúry Smeru, by mali počkať na rozhodnutie súdov. Proste takto má fungovať právny štát. Ale ak sa nemýlim, tak v prípade tých vyšetrovateľov krajský súd skonštatoval, že ich stíhanie je neopodstatnené, takže tam už rozhodnutie súdu je.

Nešlo o rozhodnutie o vine či nevine.

Nie, nebolo to rozhodnutie o vine, iba o tom, či to stíhanie je opodstatnené.

Rozhodnutie sa prioritne týkalo toho, či majú zostať vo väzbe.

Nechajme to bokom, myslím si, že generálny princíp má byť taký, že politici by nemali zasahovať do vyšetrovania.

Progresívne Slovensko chce dosiahnuť aj väčšiu verejnú kontrolu sudcov a prokurátorov. Čo presne tým myslíte? Ako môže verejnosť kontrolovať také odborné oblasti?

V našom programe úplne zreteľne hovoríme, že je potrebná najmä zmena pri prokuratúre, lebo to je dnes najväčší kameň úrazu. Generálna prokuratúra a prokuratúra ako celok je proste jeden monokratický orgán, kde má človek na jeho čele absolútne právomoci nad trestným konaním. Toto je tá podstata, ktorú chceme zmeniť – aby prokurátori vykonávajúci dozor boli oveľa nezávislejší od toho, čo si myslí generálny prokurátor. Samozrejme, problémom je aj paragraf 363, ktorý je súčasťou našej kritiky generálneho prokurátora pána Žilinku. Uvedený paragraf by mal byť zmenený.

Len zmenený?

Áno, táto možnosť by mala zostať, ale mala by byť súdom preskúmateľná, čo by mimochodom presne prispievalo k väčšej transparentnosti toho, ako prokurátor rozhoduje. Nech aj verejnosť vidí, aké silné sú tie argumenty.

Bavíme sa o paragrafe 363, Progresívne Slovensko však hovorí o verejnej kontrole všetkých prokurátorov.

Prokuratúra by mala byť transparentnejšia voči verejnosti. Mala by verejnosti vedieť vysvetliť, ako prišla k jednotlivým rozhodnutiam. Verejnosť by mala mať možnosť väčšej kontroly toho, ako prokuratúra funguje.