V nedeľu večer to na obrazovke pôsobí jednoducho. Reportér markizáckych Televíznych novín Ján Tribula sa vydáva do hôr s respondentom a kým neprídu do cieľa, bavia sa o živote. Týždeň čo týždeň už šesť rokov. V relácii S Tribulom po horách takto doposiaľ sprevádzal okolo 350 hostí. Striedajú sa pri nich dvaja horskí vodcovia Igor Trgiňa a Michal Gerčák, len kameraman Martin Krystýnek zostáva.



Najkratšiu túru zdolali s veľkým Reinholdom Messnerom – pre jeho pracovnú vyťaženosť sa prešli okolo Štrbského plesa, až kým najslávnejší horolezec histórie nezahlásil, že mu je zima. Skutočne na dno si štáb siahol, keď sa horami terigali dlhých pätnásť hodín. Bez ohľadu na turistickú náročnosť vždy vyvolajú úsmev na tvári a sú motiváciou, že do našich veľhôr sa oplatí zablúdiť. S JÁNOM TRIBULOM (46) sa zhovárala KRISTÍNA DUGOVIČOVÁ.

Televíznu turistiku vysielate šesť rokov. Myslíte, že ste za ten čas nalomili Slovákov, aby viac chodili do Tatier?

Neviem, či to tak je, ale často sa nám stáva, že nás ľudia na horách zastavujú a hovoria: Chodíme po vašich stopách, motivovali ste nás. Vyberajú si túry, ktoré videli v televízii, lebo každý si, samozrejme, vraví, že keď to dá Tribula, on to musí zvládnuť rovnako.

Nechcú sa k vám pridať počas nakrúcania?

Skôr mi píšu, či by si ma mohli objednať ako sprievodcu po horách – často ako darček pre blízkeho človeka. Ale my nie sme Modré z neba. Keby som s každým, kto mi napíše, išiel na túru, na Hrebienku by som len odovzdával štafetu. A to sa nedá. Turistiku robím len jeden deň v týždni, a pretože ju so štábom nakrúcame, čas strávený na túre sa strojnásobí. Zvyšok týždňa som súčasťou spravodajstva Televíznych novín.

Iní možno majú pocit, že túru zdolávate s kamerami len naoko.

Najmä niektorí hostia si myslia, že prejdeme sto metrov, za nami bude kulisa Tatier, urobíme rozhovor a hotovo, pôjdeme si sadnúť niekam na kávu. Ale potom musia ísť s nami do hôr. Na vrchole sa vždy vyplavia endorfíny a každý je šťastný, že prekonal sám seba.

Čo sa deje na túre, keď práve netočíte?

Vždy, keď sa vypne kamera, udejú sa najvtipnejšie situácie. A tie sa nedajú zopakovať. Ako keď som sa šmykol a skončil v potoku. Inokedy sme uviazli pri skale olepenej ľadom, ja som si dal na seba všetkých päť vetroviek, ktoré nosím v batohu, a horský vodca s vykasanými rukávmi tvrdil, že si ich dá dole nadránom, keď bude chladno. Takto vznikla kopa bonmotov. „To nič, že zmokneme, aspoň nám bude zima.“ Na každej túre sa po prvých dvesto metrov opakuje rovnaká otázka: „Koľko ešte?“ Odpovedáme: „Neřekneš ani borůvkovej koláč a jsme tam.“ Keby vznikal film o filme, bolo by to pútavé.

Ak by ste mali možnosť na turistike niečo zmeniť, čo by to bolo?

Želal by som si, aby sa začínala večer. Často odchádzame o piatej ráno, aby sme sa vyhli zlému počasiu. A ja nerád vstávam príliš skoro. Prvé dve hodiny potom nehovorím, len idem.

Koľko selfie si s vami fanúšikovia po ceste urobia?

Väčšinou chodievame mimo frekventovaných chodníkov, tak­že nestretávame veľa ľudí. Ale keď náhodou niekde podliezame lanovku, naša túra sa mení na procesiu. Neviem povedať nie a ani sa to neopovážim, lebo v ére internetu, ak by som bol nevrlý, ešte by som nenastúpil do lanovky a už by bolo na internete, aké som hovädo.

