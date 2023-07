Moderátor Ján Tribula pre PLUS 7 DNÍ porozprával, čo sa deje, keď sa vypne kamera.

V nedeľu večer to na obrazovke pôsobí jednoducho. Reportér markizáckych Televíznych novín Ján Tribula sa vydáva do hôr s respondentom a kým neprídu do cieľa, bavia sa o živote. Týždeň čo týždeň už šesť rokov. V relácii S Tribulom po horách takto doposiaľ sprevádzal okolo 350 hostí. Striedajú sa pri nich dvaja horskí vodcovia Igor Trgiňa a Michal Gerčák, len kameraman Martin Krystýnek zostáva.

Najkratšiu túru zdolali s veľkým Reinholdom Messnerom – pre jeho pracovnú vyťaženosť sa prešli okolo Štrbského plesa, až kým najslávnejší horolezec histórie nezahlásil, že mu je zima. Skutočne na dno si štáb siahol, keď sa horami terigali dlhých pätnásť hodín. Bez ohľadu na turistickú náročnosť vždy vyvolajú úsmev na tvári a sú motiváciou, že do našich veľhôr sa oplatí zablúdiť. S JÁNOM TRIBULOM (46) sa zhovárala KRISTÍNA DUGOVIČOVÁ.

Televíznu turistiku vysielate šesť rokov. Myslíte, že ste za ten čas nalomili Slovákov, aby viac chodili do Tatier?

Neviem, či to tak je, ale často sa nám stáva, že nás ľudia na horách zastavujú a hovoria: Chodíme po vašich stopách, motivovali ste nás. Vyberajú si túry, ktoré videli v televízii, lebo každý si, samozrejme, vraví, že keď to dá Tribula, on to musí zvládnuť rovnako.

Nechcú sa k vám pridať počas nakrúcania?

Skôr mi píšu, či by si ma mohli objednať ako sprievodcu po horách – často ako darček pre blízkeho človeka. Ale my nie sme Modré z neba. Keby som s každým, kto mi napíše, išiel na túru, na Hrebienku by som len odovzdával štafetu. A to sa nedá. Turistiku robím len jeden deň v týždni, a pretože ju so štábom nakrúcame, čas strávený na túre sa strojnásobí. Zvyšok týždňa som súčasťou spravodajstva Televíznych novín.

Iní možno majú pocit, že túru zdolávate s kamerami len naoko.

Najmä niektorí hostia si myslia, že prejdeme sto metrov, za nami bude kulisa Tatier, urobíme rozhovor a hotovo, pôjdeme si sadnúť niekam na kávu. Ale potom musia ísť s nami do hôr. Na vrchole sa vždy vyplavia endorfíny a každý je šťastný, že prekonal sám seba.

Na každej túre sa po prvých dvesto metroch opakuje rovnaká otázka: „Koľko ešte?“ Ján Tribula

Čo sa deje na túre, keď práve netočíte?

Vždy, keď sa vypne kamera, udejú sa najvtipnejšie situácie. A tie sa nedajú zopakovať. Ako keď som sa šmykol a skončil v potoku. Inokedy sme uviazli pri skale olepenej ľadom, ja som si dal na seba všetkých päť vetroviek, ktoré nosím v batohu, a horský vodca s vykasanými rukávmi tvrdil, že si ich dá dole nadránom, keď bude chladno. Takto vznikla kopa bonmotov. „To nič, že zmokneme, aspoň nám bude zima.“ Na každej túre sa po prvých dvesto metrov opakuje rovnaká otázka: „Koľko ešte?“ Odpovedáme: „Neřekneš ani borůvkovej koláč a jsme tam.“ Keby vznikal film o filme, bolo by to pútavé.

Ak by ste mali možnosť na turistike niečo zmeniť, čo by to bolo?

Želal by som si, aby sa začínala večer. Často odchádzame o piatej ráno, aby sme sa vyhli zlému počasiu. A ja nerád vstávam príliš skoro. Prvé dve hodiny potom nehovorím, len idem.

Koľko selfie si s vami fanúšikovia po ceste urobia?

Väčšinou chodievame mimo frekventovaných chodníkov, tak­že nestretávame veľa ľudí. Ale keď náhodou niekde podliezame lanovku, naša túra sa mení na procesiu. Neviem povedať nie a ani sa to neopovážim, lebo v ére internetu, ak by som bol nevrlý, ešte by som nenastúpil do lanovky a už by bolo na internete, aké som hovädo.

Ako vznikla myšlienka nakrúcať túru do Televíznych novín?

Pôvodne to bol prázdninový projekt. Chceli sme divákom ponúknuť tipy, kde tráviť leto. Mal som chodiť po horách sám a ukazovať krásy Tatier, ale povedal som si, kto po dvadsiatich piatich rokoch v televízii je už len na mňa zvedavý... Začal som teda pozývať na túry inšpiratívnych hostí, ktorí majú čo povedať. A mám pocit, že presne to sa vyplatilo. Ukazujeme slávnych aj obyčajných ľudí s príbehmi a popritom, ako zdolávajú turistický cieľ, rozprávame sa o ich živote.

Spomeniete si na úplne prvý diel?

Rozmýšľali sme predtým, ako to dáme, tak sme si naplánovali „dôchodcovský“ okruh po vodopádoch Studeného potoka. Aby sme so štábom vyzerali, že máme kondičku, zavolali sme Mirku Luberdovú s celou rodinou. Predpokladali sme, že Mirka sa kvôli deťom nebude ponáhľať.

Máte dnes kondičku lepšiu než vtedy?

Normálnu ako bežný turista, ktorý má rád hory. Všetci si myslia, že po toľkých rokoch by som mal zdolať Mount Everest, ale málokto vie, že vždy všetko zvažujem a nikdy neriskujem.

Nikdy ste si nepovedali, že dnes sme to nemuseli hrotiť?

Nikdy. Na túrach nás sprevádza horský vodca, ktorý má kontrolku a určuje, čo je veľa. Ak povie, že „o chvíľu budú krásne výhľady“, viem, že nás čaká ťažký úsek. Ale len čo vidí, že hosť sa trápi, nariadi pauzu. Musíme si prebrať sily, lebo ešte nás čaká návrat. Ak vyjdeme na štít, stále sme len v polovici. Nahor stúpame nadupaní adrenalínom, ale keď sa vraciame, sme menej pozorní a môže sa stať nešťastie. Cesta späť je často oveľa zložitejšia a na to musíme vždy myslieť.

Máte triky, ako spomaliť tempo?

Začnem sa pýtať, ako sa volá tento vrchol, tamtá dolinka. Zo začiatku, keď som nevládal, hovoril som – to je pekné, to by sme mohli natočiť. Ale horský vodca ma už prekukol a odvtedy vždy odpovie, že hore budú ešte krajšie výhľady.

Turistiku nakrúca kameraman Martin Krystýnek. Čo keď nevládze s technikou?

Keby mal so sebou nosiť ťažkú kameru, bol by to už môj bývalý kameraman. V skutočnosti všetko točí na fotoaparát, dokáže zachytiť výborne momenty a robí tiež krásne fotografie. Faktom však je, že najexponovanejšie úseky nedokončuje. Radšej počká na ceste a točí nás z diaľky svojou optikou. Vo finále si pomáhame sami – či už mobilmi, 360-tkou alebo „gopročkami“. Divák o nič nepríde.

Iní kameramani pracujú na tlačovkách. Nefrfle, že musí každý týždeň loziť horami-dolami?

Frfle. Každému respondentovi hneď oznámi, že keby nevládal, rád s ním počká na nás ostatných. Že my chceme všetko zdolať, ale on tieto ambície nemá. Často opakuje, že turistika je príjemný šport, len keby nebolo treba toľko chodiť.

Za každých podmienok. Lozia po skalách, hory zdolávajú na lyžiach, brodia sa vodou. Zdroj: Martin Krystýnek

Zo začiatku ste museli hostí presviedčať, aby ste ich na túru do Tatier dostali. Aká je situácia dnes?

Niektorí tvrdia, že čas budú mať až o dva mesiace. A potom zistím, že ich strávili vo fitnescentre, aby potom pred kamerami stíhali. Pravda je, že každú turistiku šijeme človeku na mieru. S jedným sa prejdeme po ľahšom chodníku k tatranskej chate, druhému vymyslíme náročnú zážitkovú túru. Každého hosťa sa rovno pýtam na vysnenú trasu a na ňu ideme.

Kto je z druhej kategórie?

Zora Czoborová je nezničiteľná. Pred ňu postavíte Everest a ona hneď pozerá, z akej strany by ho vybehla. Medzitým sa ešte stihne nalíčiť.

Koho ste do Tatier nikdy nedostali?

Zdenu Studenkovú, trikrát povedala rezolútne nie. Mojím nesplneným snom zostal Milan Lasica, ktorý vyhlásil, že s ním môžem ísť na túru jedine po kaviarňach. Ale Magda Vášáryová ma odzbrojila. Po turistike v Banskej Štiavnici mala ešte energiu vyzliecť sa a vrhnúť do tajchu, zažil som Postřižiny naživo.

A kto mal najväčší strach v očiach?

Vica Kerekes chcela, aby sme volali „helikoptér“. Keď sme ju potom vytiahli hore, aby sa pokochala krásnym výhľadom, zavrela oči, že nič nechce vidieť. Nie každý zdieľa naše nadšenie. Raz ma vydesila mladá cestovateľka a influencerka, ktorá sa s nami mimo nakrúcania vôbec nerozprávala. Na konci dňa z nej vyletelo, že s takými starými ešte nepracovala.

Vravela, že vždy chcela ísť na túru so mnou a potom zomrieť. A rok nato naozaj zomrela. Ján Tribula

Sú juniori na horách iní?

Určite. Majú pocit, že treba naplniť sociálne siete, a nakrúcajú toľko čo my. Staršia generácia si vychutnáva skutočné zážitky.

Tvrdil niekto, že na túre v Tatrách ešte nikdy nebol?

Viacerí. Ale spomeniem skôr Zuzanu Smatanovú, ktorá sa na našej turistike do hôr absolútne zamilovala. Dnes si pravidelne voláme a referujeme, kto na akej hore bol a ako to prebiehalo. Neraz bola s nami znova, len stála z druhej strany kamery a v Televíznych novinách ju nebolo vidieť.

Mali ste hosťa, na ktorého ste museli vyslovene trénovať?

Na Nasťu Kuzminovovú. Nechceli sme sa dať zahanbiť, tak niekoľko dní pred nakrúcaním sme aj s horským vodcom vstávali ráno o piatej a chodili na lyžiach na Skalnaté pleso. Potom prišla Nas­ťa na atómový pohon a celý čas bola pred nami. Po asi piatich kilometroch sa otočila, či by sme nemohli zrýchliť, lebo jej je zima. Našťastie, na Kráľovej holi udrela víchrica, ktorá nás zachránila pred totálnym ponížením. Vtedy sa nekráča najlepšie, takže spomalila aj Nasťa. Ale zistili sme, že mráz jej vôbec nič nerobí.

Jeden z najťažších momentov. Pri vynášaní nákladu do horskej chaty takmer prišiel o kríže. V pozadí lyžiarka Petra Vlhová. Zdroj: Martin Krystýnek

Kto ešte takto prekvapil?

S Peťou Vlhovou sme si naložili rovnaký náklad a išli ho vyniesť na vysokohorskú chatu. Kým ja som v duchu rozmýšľal, či sa ešte niekedy v živote vystriem, ona tvrdila, že by uniesla viac.

Stalo sa, že ste túru nedokončili?

Viackrát. Vždy za to mohlo počasie. S jednou pani sme chceli zdolať túru na počesť jej tragicky zosnulého syna. Žil v horách, a keď raz išiel odohnať ovce zo železničnej trate, zrazil ho vlak. Strašne smutný životný príbeh a ani počasie nás nepustilo do cieľa. Strašne lialo, zostali sme skrytí pod skalami. Inokedy sa mi „zadarilo“, keď ma päťdesiat metrov pod vrcholom vyplo. Nedokázal som urobiť ani krok a dokonca mi odišiel hlas. Bolo to v období, keď som držal diétu, aby som schudol, a chýbala mi energia.

Pred cieľom vyťahujete z batoha svoje slávne „lepeňáky“. Koľko žemlí ste doteraz pripravili?

Na každú túru ich robím šesť až osem. Vždy jednu navyše pre niekoho, koho na horách náhodne stretneme. Ako na Vianoce nechávame voľné miesto pri stole, podobne to cítim na horách. Za šesť rokov som mohol urobiť od 2 000 do 2 500 žemlí.

Stojí to za to?

Rozhodne. Našu turistiku nazývam zážitkovou nostalgiou. Hádam každý v Tatrách niekedy bol, v mysli mu zostal ich obraz, a keď mu ho pripomenieme, zač­ne spomínať na detstvo. A k tejto nostalgii „lepeňák“ patrí. Keď som ako dieťa išiel na školský výlet, mama mi ho vždy robila. Pripravujem ho presne tak ako kedysi ona. S maďarskou salámou, plátkom tvrdého syra a paprikou. Do hôr dnes všetci chodia s dózičkou plnou ovocia, orieškami a müsli tyčinkami, lebo je to moderné. Ale keď začnem vybaľovať svoje žemle, zrazu sa tyčinky zač­nú strácať a dózičky odkladať.

S najväčšou legendou. Reinholdovi Messnerovi, v strede, bola na Štrbskom plese zima. Vpravo horský vodca Igor Trgiňa. Zdroj: Martin Krystýnek

Akých ľudí beriete do hôr najradšej?

S celebritami sa poznáme, vtipkujeme a nakrúca sa s nimi ľahko, lebo vedia, ako pracovať s kamerou. Najlepší pocit mám však z najobyčajnejších ľudí, ktorí sa prvýkrát v živote postavia pred kameru. Nedávajú si pozor na jazyk a s dôverou čakajú, ako to celé dopadne. Je úžasné, keď mi po odvysielaní ďakujú a sami nechápu, ako dobre vystupovali.

Mňa bavia hostia, ktorí v horách prežili celý život.

Tiež ich mám veľmi rád. U nich absolútne cítiť lásku k horám. Nepostrehnete, že by im na ruksaku visela termoska s nápisom Hory, moja vášeň, ale vidíte ich kráčať po lese a zbierať odpadky. Človek, ktorý miluje hory, nešliape po rušnom turistickom chodníku s rolničkou proti medveďom, ale kráča absolútne v tichosti a kochá sa výhľadmi.

Vy nenosíte rolničky proti medveďom?

Občas sa nás to niekto opýta. Zvyknem odpovedať, že odkedy sme našli medvedí trus a v ňom bola rolnička, nie.

Poraďte, ako sa v Tatrách vyhnúť medveďovi.

Nevyhadzovať odpadky, mať zamknutý kontajner, nepojesť v lese všetky čučoriedky, na túre sa zhovárať s kamarátmi. Medveď netúži po stretnutí s človekom, rád sa nám vyhne, ak sa dá.

Ocitli ste sa niekedy zoči-voči tejto šelme?

Veľakrát. Mal som šťastie, že ani raz nemala potrebu si so mnou merať sily. Vopred je totiž jasný víťaz. Teraz sa bojím, aby medvede neboli jednou z nosných predvolebných tém. Lebo rozdeľujú spoločnosť. Podľa mňa by o prípadnej regulácii mali rozhodnúť výsostne odborníci, ktorí majú dáta. A môj názor je, že ak medveď útočí alebo rabuje v kontajneroch, zrejme niet nápravy, no paušálne strieľať po medveďoch, lebo sa údajne premnožili, je podľa mňa úplne nerozumné.

Stalo sa, že vás na horách niekto dojal?

Raz sme nakrúcali s najstaršou turistkou na Slovensku, 95-ročnou pani, ktorá mi darovala svoje topánky. Vravela, že vždy chcela ísť na túru so mnou a potom zomrieť. A rok nato naozaj zomrela. Tak som si pomyslel, že asi si ma netreba veľmi želať.

Dar od vzácneho človeka. Asi päťdesiatročné turistické topánky venovala reportérovi najstaršia slovenská turistka. Zdroj: Martin Krystýnek

Kam ste odložili tie topánky?

Mám ich doma a stále rozmýšľam, čo s nimi. Je to naozaj stará, poctivá robota obuvníkov, ktorí šili kožené turistické topánky s vynikajúcim dezénom. Len by som si dopredu musel vysekať dieru, ak by som si ich chcel obuť. Skôr ich mám ako pamiatku na úžasného človeka, ktorý prechodil celé Tatry.

Turistická móda je osobitnou kapitolou. Bývate často vydesení, keď respondent vystúpi pod horou z auta?

Marcela Laiferová prišla v kožuchu, odborníčka na protokol Mária Holubová v čižmičkách. Ale povedal som si, že nemôžeme zničiť niekoho celoživotný imidž. Niektorým hosťom by diváci neodpustili, ak by prišli turisticky oblečení. Eva Máziková si na túru vzala osobného vizážistu, ktorý ju celý čas kontroloval. A potom prišiel z Prahy sexuológ Radim Uzel v baloňákoch a mokasínach. V Tatrách bola práve povodeň a strašne sa čudoval, čo sme si pre neho prichystali.

Máte radšej Tatry v zime alebo v lete?

Pre mňa je najkrajšie obdobie zima. Mám pocit, že všetko škaredé zakryje sneh a ľudia sú pokojnejší. Keď idem na túru, počujem len svoj zrýchlený dych a vietor, ktorý fučí.

Má preplnenú poštu. Jánovi Tribulovi chodí množstvo žiadosti o privátne túry. Zdroj: Martin Krystýnek

Ktoré miesto v Tatrách je najkrajšie?

Treba priznať, že na najvyššom štíte nenájdete dokonalé výhľady. Ale keď prídete na Vysokú, zrazu vidíte Tatry z každej strany. Hovorí sa, že Vysoká má len jedinú chybu – nevidno z nej Vysokú. To je moja absolútna srdcovka.

Koľkokrát ste tam boli s kamerou?

Štyrikrát.

Ako vás osobne televízna turistika zmenila?

Mám pocit, že sa viem lepšie hýbať po horách, ale keď sa občas opýtam horského vodcu, ako mi to išlo, odpovie: „O rok lepší začiatočník.“ Rozhodne však menej prežívam výšku, už viem kráčať v jeho tempe a nespomaľujem.